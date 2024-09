Ganadores y perdedores de Rock al Parque 2017

Ya han pasado un par de días desde el final de Rock al Parque y la euforia que sentimos poco a poco va quedando como un buen recuerdo. Ahora, con el parque en silencio, y viéndolo en retrospectiva podemos analizar el festival con cabeza fría y aplaudir todos los aciertos a la vez que criticar las fallas. Porque hubo de todo, grandes logros y errores terribles. Al final nada es perfecto, pero para dar un balance general, fue un buen festival. Las bandas latinas brillaron, la gente fue y se gozó la fiesta, hubo mucha diversidad, lo cual es bueno porque desde el comienzo hubo mucha polémica debido al cartel, a que sacaran a Gillman, a la organización. Pero al final todo salió bien.

Ganadores

El público

Videos by VICE

Rock al Parque es de de la gente y para la gente. Aquellos que fueron a disfrutar del festival terminaron ganando porque tuvieron un espacio para festejar, en el que pudieron ver bandas de todo el mundo y bailar con toda. Si bien la gente llegó tarde todos los días, finalmente llegó, llenó y gozó con estos tres días de fiesta. Independientemente del cartel y lo que se decía en redes sociales, la gente fue y la pasó bien.

Los componentes académicos

Suelen pasar desapercibidos pero los talleres y charlas que se dan en el marco del festival suelen ser geniales. Este año aparte del conversatorio que se hizo con Carlos Mario Pérez (Parabellum, Organismos), Víctor Raúl Jaramillo (Reencarnación) y Kjetil Manheim (Order, ex- Mayhem) sobre la unión del ultra metal y el black; hubo talleres de puesta en escena, composición, arreglos, producción, manejo de imagen e industria; dictados por personajes como: Tweety Gonzáles (ex-Soda Stereo), Billy Gould (Fundador de Faith No More y del sello Koolarrow Records) y Nicolas Madoery (fundador del sello Concepto Cero). De verdad un lujo tener a toda esa gente compartiendo conocimiento, aunque a veces la gente no le pare muchas bolas.

Las mujeres

Este año las mujeres tuvieron protagonismo en el público y los escenarios y la rompieron. Poker, Sin Pudor y Nervosa incendiaron los escenarios con la fuerza de su distorsión. Las artistas del escenario Eco del tercer día fueron alucinantes y Mon Laferte cerró de forma genial la tarima Bio. Todo esto es una muestra de que son arcaicos esos prejuicios de que el rock es solo para hombres y todas esas pendejadas. El rock es para todas las personas y nadie tiene que demostrar nada.

Las bandas colombianas

Este año hubo muchas bandas nacionales que deslumbraron y sorprendieron con su música. Cobra, Vein, Antised, Estado de Coma, Acid Yesit, Los Rolling Ruanas, Salt Cathedral, Montaña; demostraron que en este país se hace música increíble a la altura de cualquier festival.

La organización

En general la logística estuvo bien. Los horarios de las bandas se respetaron, el parque amanecía limpio, no se vieron desmanes en las entradas y las salidas, la gente de logística reaccionaba rápido cada vez que había un herido o ahogado entre el público. Una vez más, vale la pena reconocer la labor de los que a lo largo del día y con bolsa negra en mano están recogiendo las montañas de basura que deja el público.

Lee también:

El escenario Eco



Esta tarima cada año es más grande. No solo en estructura sino en las propuestas que tocan en ella y el público que termina yendo, lo cuál es un llamado a la diversidad cada vez más importante y con más fuerza.

La diversidad

No nos vamos a cansar de decirlo. Es genial ver en un mismo espacio tanta variedad de bandas, estilos y personas. ¿En qué otro espacio un punkero, un metalero, un rasta, un alternativo se pueden parar en el mismo lugar a ver una banda de China? Es simplemente genial.

El clima

No llovió. Eso siempre es un triunfo.

Perdedores

La actual administración

Desde que sacaron a Gillman del cartel, Idartes y la Alcaldía Mayor de Bogotá, quedaron re mal con el festival. Gran parte del público apoya la revocatoria de Peñalosa y lo demostró insultando al Alcalde cada que podía en los espacios entre bandas o cuando se iba el sonido. Además, la excesiva publicidad azul de la «Bogotá mejor para todos» y que cada día comenzará con los presentadores diciendo que «Enrique Peñalosa Londoño les da la bienvenida», ayudó a avivar la molestia que muchas personas sienten por la actual administración.

La Zona de Prensa

Este es un problema que se repite todos los años. Esta zona es demasiado grande. Es absurdo que las bandas tengan que tocar con su público a 15 metros de distancia. Con un simple foso clásico de prensa habría bastado. Este es un festival público, denle prioridad a la gente. La zona de prensa no puede seguir siendo el parchadero de la farándula. Que sea un espacio para los que realmente lo necesitan.

Los barristas



Cuando entró la barra de Millonarios antes de la presentación de 2 Minutos, el escenario Plaza se paralizó y no de la emoción, sino del miedo. Esto obligó a la Policía y a la gente de logística a meterse entre el público, algo que nunca había pasado, lo cual derivó en peleas. Se rumora que hubo varios apuñalados (fuentes oficiales, sin embargo, sostienen que no registraron ningún herido por arma blanca). Si los hubo: la recagada.

El homenaje a Kraken

Esto sinceramente estuvo muy flojo. Elkin Ramírez merecía algo más que una entrevista reencauchada a blanco y negro, un par de canciones y un par de testimonios. Faltó amor ahí.

Los precios de la comida

Que bonito que haya variedad en el menú, pero esto es un festival público y no todo el mundo tiene cómo pagar una hamburguesa de 15 mil pesos. Hizo mucha falta el perro de 5 mil y la hamburguesa de 8k.

Ese castillo horrible frente al escenario Plaza

De verdad que cosa tan fea. Esa torre parecía la escenografía de la obra de teatro de un kinder, hecha por los mismos estudiantes. Absurdo, no tenía razón de ser.

El público que no le madrugó a las bandas.

Este año la gente no madrugó y bandas muy buenas como Cobra, Antised, Ekhymosis, Sin Pudor tocaron frente a pocas personas. Lo bueno es que igual la dieron toda.

Como Asesinar a Felipes

Como Asesinar Felipes casi asesina Rock al Parque. Una hora de repertorio frente a diez personas en el escenario Plaza. Muy mal.

El mal sonido

Más de una vez hubo problemas. Incluso hubo grupos que sonaron muy mal. O muy suave o saturado, o se les iba el sonido. Hay que decir que no fue una constante, pero pasó más de lo que debería.

Las bandas del Clan

No nos malinterpreten. Es genial que Idartes tenga un programa llamado Centros Locales de Formación Artística (Clan) y que les de espacios a bandas que están comenzando para que puedan desarrollarse. Pero este es el festival público más grande de Latinoamérica y hay que tener experiencia para tocar en esas tarimas. Hay bandas que llevan años intentando entrar al festival y no han podido a pesar de tener una gran trayectoria. Los grupos del Clan están apenas en formación, y hay que decirlo: las ganas que les pusieron a sus presentaciones no reemplazan la experiencia y la calidad.

Esa campaña de Bajémosle el tono



En serio qué era eso. Nadie entendió y a nadie le importó.

No estaba la carpa de Échele Cabeza

Por segundo año consecutivo la gente de Échele Cabeza no está en Rock al Parque testeando lo que se mete la gente. Lo cual es lamentable ya que este es un tema de salud pública vital para fomentar una cultura de consumo responsable.

El cierre



Robi Draco Rosa fue muy bonito y todo, pero cerrar un festival y salir a equivocarse y dar un show mediocre. No tiene sentido.



* Nota de la redacción: Este artículo ha sido revisado y fue modificado el 11 de julio de 2017 con el fin de hacer correcciones y precisiones. Precisamos que, a pesar de los rumores, según informes oficiales del Puesto de Mando Unificado, no hay registro de apuñalados durante la tercera jornada de Rock al Parque. Para referirnos al área inmediatamente frente al escenario cambiamos el popular nombre Zona VIP, mencionado originalmente en el artículo, por el nombre oficial que le da Idartes: Zona de Prensa. También corregimos un error fáctico: la distancia entre el escenario y el espacio para el público no es de 30 metros, sino de 15. Respecto a las bandas del Clan, también hicimos precisiones y aclaramos que, contrario a lo que decía originalmente el artículo, no es de nuestro conocimiento que les hayan quitado espacio a otras bandas. Finalmente, en cuanto a los puestos de testeo, aclaramos que no tenemos conocimiento de que los organizadores del festival hayan «evitado» el tema, como decía originalmente en el artículo. Por estas imprecisiones y errores, NOISEY Colombia se disculpa.