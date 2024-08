1.310.000 €: Así es la vida después del bote de Pasapalabra

Todos hemos hecho el rosco de Pasapalabra frente al televisor en algún momento de nuestras vidas. Y es que desde que comenzara a emitirse en el año 2000 en Antena 3 y luego, siete años más tarde, cambiara a la acera de Telecinco, nuestra mente ha volado hacia el paraíso que supondría llevarnos tan portentoso premio: el bote de Pasapalabra.

Para saber si es oro todo lo que reluce, he contactado con dos de los ganadores del bote en los últimos años para que me expliquen cómo vivieron el momento de llevarse el gran premio y cómo han cambiado —o no— sus vidas este tiempo.

Ellos son Alberto Izquierdo, informático que se llevó el premio en 2012, y Paz Herrera, una de las ganadoras más recordadas por conquistar uno de los botes más altos y permanecer 87 programas seguidos hasta llevarse el bote en su segunda participación en el programa.

Alberto viéndose concursar en Pasapalabra desde casa. Foto vía Alberto

Alberto Izquierdo, ganador de 374.000 €

VICE: ¿A qué te dedicabas antes del programa?

Alberto: Yo soy informático autónomo y doy cursos de formación. Por ejemplo, uno de mis clientes es el Villareal Club de Fútbol. Desde entonces no me pierdo ningún partido.

¿Qué pasos diste hasta entrar en Pasapalabra?

Como la mayoría de nosotros, los que hemos ganado el bote, siempre he tenido una afición por los concursos de preguntas y respuestas. Se me ha dado bien aprender cosas raras y tengo mucha curiosidad, por lo que Pasapalabra era algo que no se me debía dar mal y tenía oportunidad de llevarme dinero.

Llamé, hice un casting telefónico, que en mi época era un rosco como el de la tele. Esta prueba les sirve para hacer criba. Creo que, de cien personas, pasan de dos a cinco, o algo así.

Y una vez pasas el casting telefónico, me imagino que tendrás que hacer alguna prueba presencial, ¿verdad?

Sí. Una vez lo pasé, hice otra prueba presencial que consistía primero en otro rosco, pero esta vez escrito, y si lo pasabas hacías otro con cámara y con un par de redactoras que te iban preguntando. Del rosco presencial acerté 23 y fallé 2.

Alberto antes de enfrentarse al rosco de Pasapalabra. Foto vía Alberto

El casting fue en Valencia, que me imagino que harán un casting en Valencia una semana, otro en Madrid a la otra, a la siguiente en Barcelona… Es lo que entiendo que hacen. Cuando acabas, te dicen que ya te llamarán como en un trabajo normal, pero sí que intuí que fue bien.

«Nos cogían del hotel a las 11:00, nos maquillaban, comíamos algo y grabábamos tres programas seguidos»

He ido viendo que hay ciertas personas que pasan por varios concursos de la tele. ¿Has estado en alguno más?

Sí, como por ejemplo Gran Slam, que me fue muy bien, Saber y ganar, Alta tensión o ¿Quieres ser millonario? La sensación que tuve es que podría dar de mí. Me llevé algo de dinero, pero siempre me quedé con la espinita porque creía que valía para eso. Pero son muchos factores, entre ellos la suerte.

¿Y podemos decir que Pasapalabra te cambió la vida?

A ver, evidentemente la vida me la ha cambiado, aunque sigo trabajando igual que antes, incluso más que antes, aunque sí que voy más desahogado económicamente. Me llevé el bote, pero también es cierto que cuanto más dinero tienes, también tienes más preocupaciones. Sobre todo el cambio ha sido en el ámbito social, siempre te reconocen por «el de Pasapalabra».

Aunque mucha gente cree que el bote da para no trabajar, lo cierto ese que Alberto actualmente trabaja más que nunca. Foto vía Albeerto

Por ejemplo, el fin de semana pasado, fui a Alcossebre a pasar el día y coincidí con unos moteros de Tarragona que me reconocieron. Sí que es verdad que muchos hemos vuelto por los especiales, pero es curioso que aún me conozcan. Lo mismo nombre y apellidos no, pero tu cara les suena. Es curioso y cada vez pasa menos, pero sí. No quiero imaginar la gente que es famosa de verdad, lo que tiene que ser.

Volviendo al programa, ¿cuántos programas estuviste?

Hasta el momento del bote, estuve 52 programas en tres veces. No hay prácticamente nadie que en la primera vez se lo haya llevado. Cuando me estrené estuve 9 programas, la segunda estuve 15, que fui por un especial de los mejores del año, y una tercera 27, y esta vez me lo llevé.

Después he ido a todos los especiales, excepto al de 2013. Si fuera por mí, iría todas las veces que hiciera falta, porque además del dinero, que siempre va bien, haces lo que te gusta. Aunque es muy duro, cuando pasa un tiempo tienes mono.

¿Cómo eran los rodajes? Tengo entendido que se graba en un par de días varios programas.

Sí, grabas dos o tres programas al día. En mi época eran tres al día. Nos cogían del hotel a las 11:00, nos maquillaban, comíamos algo y grabábamos los tres programas seguidos. ¿Qué pasa? Que agota mucho y yo, que soy nervioso, pues imagínate.

También es un ambiente muy agradable, pero de los nervios podía comer menos, incluso dejar de comer. Me acuerdo de que después de la primera grabación había perdido como 3 kilos. Como anécdota, el día que me lo llevé estaba con fiebre y bastante pachucho.

«Cuando empezó el programa no hacía falta prepararse mucho, pero como ahora hay mucha competencia y el nivel ha subido tanto que si no te preparas no te comes ni un colín»

Cristian Gálvez puede dar hasta rabia de tan simpático que es. ¿Os lleváis tan bien como parece?

La verdad es que sí. Es igual fuera de cámaras que cuando lo ves en la tele. Antes de ir allí, no imaginaba lo difícil que es hacer lo que hace, desde casa parece mucho más fácil, pero sí que es cierto que hacer lo que hace casi sin equivocarse, con una sonrisa, capaz de hacer cachondeo con rigor… Es un crack. Eso se ve cuando estás en las grabaciones. Además, compañeros me han comentado detalles que ha tenido con ellos que le definen como una muy buena persona. Trata a todos por igual, tanto al trabajador que sea como a un famoso.

Cada tres programas te acompaña un famoso. ¿Cuáles fueron los mejores y los que no querrías que te volvieran a tocar?

Para mí, los tres mejores con los que coincidí fueron Ana García Siñeriz, Miki Nadal y Santi Rodríguez; normalmente los humoristas tiran bien. Los que no lo han hecho tan bien, no te lo voy a decir (risas), pero por regla general tienen muy buena actitud.

Los concursantes de un especial de Pasapalabra. Foto vía Alberto

¿Cómo se prepara uno para completar el rosco?

Cuando empezó el programa no hacía falta prepararse mucho, pero como ahora hay mucha competencia y el nivel ha subido tanto, si no te preparas, no te comes ni un colín. Ahora, el 80 por ciento de palabras que te salen, están en el diccionario, así que es una buena forma de entrenar. Podría decir que me he leído literalmente el diccionario, aunque otra cosa es aprendérselo.

También algo muy importante es anticiparte a lo que los guionistas te pueden preguntar, aunque es complicado, pero de tanto ver programas, tú intuyes que tienen un guion que es “relativamente estudiable». Ayer —ya hace unos días— salió el nombre de una campeona de Roland Garros de los años 50, así que es posible que en unos meses salga otra campeona. Si te lo preparas, puedes tener algo de ventaja.

Ganaste 374.000 € pero se han repartido muchísimos más euros. ¿Te arrepientes de no haberte llevado un bote más grande?

Como tampoco depende de ti, pues “virgencita, virgencita, que me quede como estoy”. Al fin y al cabo viene cuando viene, no lo decides. También entran en juego los factores como la suerte y estar en el momento adecuado o los rivales que tengas, el momento personal… Pero, vamos, que no me quejo.

De los 374.000€, ¿cuánto se lleva Hacienda?

Pues es algo que me parece desorbitado. Cuando te pagan, te quitan la retención, que no sé si era un 19 o 21 por ciento. Luego tributas el año siguiente, que en función de la comunidad autónoma, varía. Cuando me lo llevé, creo que estaba vigente la retención más alta hasta la fecha: el estado se llevó el 51 por ciento. También, en cierto modo, depende de la comunidad autónoma porque en Andalucía puedes tributar un 3 o 4 por ciento menos que en otra, por poner un ejemplo, que en este caso esa diferencia puede ser de 10.000 €.

Hablemos de el momento clave, cuando dijiste “dechado”, la última palabra. ¿Qué sentiste cuando acertaste todo el rosco?

Como he dicho antes, estaba bastante enfermo y medicado, pero no podían parar el programa por mí. También te digo que me sirvió para estar más tranquilo porque en cierto modo me focalizaba en el malestar. Dentro de la grabación de tres programas seguidos, era el segundo programa de la tarde. En el primero estaba bastante más fastidiado. Claro, como la noche anterior ya no dormí casi, me imaginaba la cantidad de gente que podía afectar si no podía grabar. Hay como 50 personas trabajando solo para Pasapalabra.

Alberto ha concursado en muchos otros programas, como Gran Slam o Saber y ganar. Foto vía Alberto

El caso es que llegué al rosco, y a la primera vuelta ya intuí que no se me escapaba porque las difíciles las sabes o no las sabes, y en ese caso las sabía. Cuando quedaban pocas, Cristian me preguntaba si iba bien y yo me hacía el sueco. Dije “dechado”, la respuesta correcta, hubo un parón de 2 segundos y Cristian gritó “¡CORRECTO!”. Me vino a abrazar, me raparon el pelo, llamé a mi madre y saqué un papel para dedicar el premio a mi familia y a mi padre que había fallecido hacía poco. Se me quitaron todos los males.

«Compaginar el concurso con el trabajo es muy complicado porque estás completamente pendiente de lo que pasa en tu trabajo, cuadrar reuniones, pero tampoco se puede tener todo»

Menudo subidón. Con ese dinero se pueden hacer muchas cosas. ¿En qué lo has invertido o gastado?

Haces inversiones, algunas te salen bien, otras no tanto. También para ir más desahogado. Pero vamos, que sigo con la misma rutina. Una de las cosas que me hubiera gustado es disfrutar del concurso sin tener que trabajar. Compaginar el concurso con el trabajo es muy complicado porque estás completamente pendiente de lo que pasa en tu trabajo, cuadrar reuniones, pero tampoco se puede tener todo. Ha habido concursantes ganadores de bote que fueron muy valientes al estar sin trabajar y dedicarse a esto. Ellos mismos lo dijeron y es de admirar porque el riesgo es enorme.

¿Qué capricho no te has dado que te hubiera gustado darte?

Soy muy poco caprichoso, pero podría decir que sería concursar de nuevo, sin la atenuante de estar pendiente de atender las obligaciones del trabajo junto al estrés del programa.

¿Y qué tenías pensado hacer si ganabas el bote?

Prometí tres cosas: una, que haría una paella a mi madre porque no es mi fuerte, aunque voy mejorando. Mi madre tuvo que ayudar. La segunda era ir a ver a un amigo a China y la tercera que me operaría la rodilla porque tenía un ligamento roto. Pensaba que podía haber estado dos meses sin trabajar, pero luego las cosas salen como salen. Tengo mis cliente y es difícil que me sustituya otra persona, así que tuve que volver. Contento, eh, pero pasó así.

Paz con su trofeo de ganadora del bote de Pasapalabra. Foto vía Paz

Paz Herrera, ganadora de 1.310.000 €

VICE: Se publicó en muchos medios que entraste en el programa porque estabas en paro. ¿Fue tu manera de luchar contra la crisis?

Paz: No era verdad, y lo repetí muchas veces, aunque salió en todos sitios. Sí que trabajaba, aunque hubiera pocos proyectos. Pero bueno, apareció como la chica que estaba en paro ganó el bote de Pasapalabra porque vende más.

Sí que tenía más gastos que ingresos, menos mal que ahorré en los buenos tiempos porque ya sabía que en algún momento esta burbuja iba a reventar. Como tenía más tiempo veía la tele, fue cuando comencé a ver Pasapalabra y me di cuenta que acertaba una o dos palabras más que los concursantes. Todos los días sabía más de 20 palabras, y dije: “pues lo mismo puedo yo ir a ver qué pasa”. No pensaba en el bote, sino en estar unos cuantos días y ganar 1.200 € diarios.

Mi hermana también se apuntó. Ahora estamos las dos en Pasapalabra en familia y nos está yendo bastante bien. Fuimos las dos juntas y la llamaron tres semanas antes. En ese entonces, me “quitó” a Lilit (Manukyan), que era un fenómeno. Llevaba poco tiempo en España y estaba arrasando con la dificultad de la lengua. Mi hermana la ganó, pero la eliminaron al día siguiente.

¿Qué cualidades debe tener alguien para presentarse a Pasapalabra?

Mucho vocabulario, que en mi caso lo tengo porque he leído mucho y soy mayor. También tengo mucha memoria y soy muy tranquila. Pero luego ves a gente que es muy nerviosa, como Alberto (Izquierdo), y se ha optimizado para ser así, por eso él es un rival tan difícil de batir.. Así que aunque se diga que ser tranquilo ayuda, uno puede gestionar sus nervios.

En cada rosco, todo el mundo que tiene una cultura media sabe 20 palabras. Hay que escuchar toda la definición hasta el final para no apresurarse y estar tranquilo porque hay muchas que vas a saber. Ser rápido en contestar y pasar. Es un consejo que dan a todos los concursantes antes de empezar a grabar. Si en el momento no te viene la solución, pasa, porque muchas veces viene justo después, pero no puedes perder tres segundos por pensar, porque tres segundos es mucho tiempo y peligra que no llegues a la segunda vuelta.

Desde hace un tiempo Paz es una gran aficionada a fotografiar mariposas y pájaros para luego descubrir qué especies son. Foto vía Paz

Algún concursante ha confesado que se ha estado un tiempo entrenando. ¿Es tu caso?

Qué va. Entre el casting y que fuimos a la grabación, que pasaron como dos semanas, las del programa nos dijeron que nos preparáramos las capitales de los países del mundo porque es frecuente que caiga alguna. Fue lo único que me preparé con mi hermana, y la verdad que vino bien.

Para mí lo más eficaz es repasar los roscos que están en internet para acostumbrarte a contestar. Quizás hay palabras difíciles que al tiempo vuelven a salir. Ahora hay gente que se prepara 3 años para ir. Es de admirar, porque yo no soy capaz de ponerme sentada mucho tiempo a estudiar, por eso no me he presentado nunca a unas oposiciones porque sin estudiar en serio, no se sacan.

«Cada vez que hay un error, se para y se comprueba. A veces también cuesta decidir por los matices que puede tener una palabra para admitir si vale o no vale»

Y esa gente que estudia ha hecho que suba el nivel.

Claro, luego hacen unos roscos impresionantes. Para esto que nos han llamado ahora o para un bote máster que me tocó con Alberto, para mantener el nivel sí que tienes que repasar. No te puedes quedar atrás y te lo tienes que tomar como obligación y es algo que no me llama tanto. Ahora nos han llamado para el Familia y nos va muy bien, pero para mantener mucho tiempo esto así, ya no me hace mucha gracia. Gané el bote y ya quiero descansar.

Las grabaciones son muy largas. ¿Cómo se vive en plató el rosco?

No es un esfuerzo físico grande, pero sí mental. El rosco sí que es de pie, pero son solo 30 o 35 minutos, más o menos, aunque en televisión se vea en 15. Cada vez que hay un error, se para y se comprueba. A veces también cuesta decidir por los matices que puede tener una palabra para admitir si vale o no vale.

«Cristian Gálvez es supermajo. Nunca una mala palabra para la gente que trabaja con él, ni concursantes ni trabajadores. ‘Encima es guapo y rico, qué más quieres, Federico’». Foto vía Paz

La lingüista del programa dice que cuando la explicación de si un sinónimo u otro es tan liosa que no se entiende bien, la dan por válida. En ese aspecto son generosos, no como en Saber y ganar que van a misa con la RAE. Entonces en la grabación, con estas comprobaciones, si hay muchos errores, se atrasa todo. Aun así, es agotador. Llegas al hotel que parece que has estado en la mina.

Me imagino que el palo de hacienda fue bastante fuerte. ¿Qué opinas sobre que se quite tanto a los ganadores de premios tan puntuales?

En mi caso, me tocó el año que más se pagó a hacienda en Cantabria. Pagué un 55 por ciento. Que sea más para Hacienda que para ti, pues me parece exagerado. Todo lo que pasa del 300.000 €, es el máximo. Lo que más me fastidió es que la facturación de mi estudio también tuve que dar el 55 por ciento. Los premios de la lotería solo tienes que comprar un boleto, pero en esto te lo tienes que currar, como en mi caso 5 meses de lunes a viernes.

En mi cuenta, el premió no llegó a 600.000 €. Es mucho, pero de 1.300.000 a 600.000 €… Así y todo, antes, con esa cantidad en el banco se podía tener una cierta renta para vivir, pero ahora ya ni eso, los intereses en productos de ahorro son 0.

Foto de un día de grabación de Pasapalabra. Foto vía Paz

¿Cómo es la relación con los famosos que te “tocan”? Al fin y al cabo, parte de tu éxito en el programa depende de ellos.

Como he conocido tantísimos, cojo una ¡Hola! y digo: “A este le conozco y a este también”. La mayoría de ellos, la relación es muy buena. Van siempre con su mejor intención y para quedar bien, que se juegan que digan algo así como “menudo alcornoque”. Algunos con buen recuerdo fueron Mayra Gómez Kemp y Antonio Molero —el Fiti, de Los Serrano—, que los papeles que suele hacer son de personajes más bien garrulos, pero luego atina bastante.

Cuando gané, estaban Natalia Sánchez y Marc López, y los compañeros de mi rival también eran muy buenos ayudantes. Se ponían hasta nerviosos para ayudarte. Sí que hay algún famoso que no ponen interés o que va a lucirse, pero son muy pocos.

«Con los 500.000 € que te quedaran, antes podías vivir de rentas de fondos de inversión, pero ahora no me dan ni un regalo»

¿Cómo te cambió la vida? Por lo que tengo entendido te has mantenido bastante al margen.

Pues en nada. Sigo con mi estudio, aunque no hay mucho trabajo. Se ve algo de recuperación en obra pública, pero en arquitectura, hasta que no se dé salida a la cantidad de promociones que quedaron sin vender, o incluso a medio construir, no creo que la cosa mejore mucho. Ahora me dedico a escribir y pintar sin la preocupación de que llegue el fin de mes y la facturación no dé lo suficiente para pagar la cotización de la Seguridad Social de autónomos.

«Ahora me dedico a escribir y pintar sin la preocupación de no pasar el final de mes y no pagar los autónomos». Foto vía Paz

También, después del bote, me ofrecieron publicar un libro tras una entrevista en El Diario Montañés. Sí que había ganado varios premios de relatos cortos, pero si no hubiera salido en la tele, no creo que me lo hubieran editado. En el primer año sí que tuve bastante jaleo con esto con las presentaciones y demás. Es reconfortante que venga alguien, reconozca lo que escribes y le guste. A veces me piden que escriba una novela, pero escribo cuando me viene una idea a la cabeza y tiene que ser dicho y hecho. No paso de los dos o cinco folios, así que todavía no me lo planteo. Quizás cuando sea más mayor.

Después he vuelto a viajar, como yo digo, «como cuando era rica”, cuando trabajaba mucho. Aunque fue difícil, me vino genial vivir modestamente en los tiempos de crisis. ¿Qué no tenía para grandes viajes? Me iba con la cámara a fotografiar pájaros y mariposas a la montaña, y luego me dedicaba a averiguar cuáles eran. Era una forma de mantener la cabeza despierta y seguir adelante. Yo soy optimista y de tira «pa’lante”, pero también entiendo que haya gente con muchos gastos o tenga hipoteca e hijos.