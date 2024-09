El Museo Guggenheim le ofreció a Donald Trump un retrete de oro

Artículo publicado originalmente por Garage de VICE Estados Unidos.

Enero suele ser un mes muy tranquilo para el mundo del arte, pero este año comenzó de manera explosiva, cuando Nancy Spector, curadora del Museo Guggenheim, escribió una carta a la Casa Blanca luego de que le solicitaran el préstamo de una obra de Van Gogh, que era parte de una colección que no puede salir del museo. Por lo que ella rechazó la solicitud y ofreció en su lugar la pieza America de Maurizio Cattelan, que es un retrete de oro. No creo que la Casa Blanca haya respondido, ni que haya aceptado, lo cual no resulta una sorpresa, aunque uno pensaría que a Trump le gustarían las cosas brillantes y doradas.

Cuando América estuvo en el Guggenheim, hice fila para verla, y pensé que era un pieza típica de Maurizio Cattelan: está llena de humor y es atrevida y controvertida. El trabajo en sí mismo es una pieza muy absurda. Hace referencia a La Fuente de Marcel Duchamp, que, cuando se exhibió por primera vez, también fue muy controvertida. Me gusta que la pieza nos remonte a algo que también fue completamente extraordinario.



El hecho de que Nancy Spector, una curadora muy reconocida, tuviera el valor de ofrecérsela a la Casa Blanca también fue absolutamente extraordinario. Con esto no quiero decir que ella estuviera troleando a la Casa Blanca. Es una obra de arte muy valiosa; está hecha de oro macizo de 18 kilates; es de un artista muy reconocido, legítimo y célebre. Fue instalada en uno de los museos más importantes del mundo. Si tomas todo eso en consideración, la contraoferta puede resultar muy sincera, dado que el Van Gogh no estaba disponible. Pero la carta es muy irónica; uno realmente puede leerlo entre líneas.



La obra en sí no fue controvertida en términos de su contexto político hasta que Nancy Spector se la ofreció a la Casa Blanca. Superficialmente, es un inodoro; y se trata de lo que las personas hacen con un inodoro. Y lo bueno de eso es que es una pieza para todos. Cualquiera que ingrese al museo puede usarla, es algo muy similar al hecho de que la Casa Blanca es la casa del pueblo. Me gusta esa analogía democrática, y creo que el ofrecimiento volvió a esta historia mucho más cautivadora.





Finalmente, Spector tuvo que disculparse: hubo mucha gente que consideró que no le correspondía expresar su opinión política personal cuando actúa como representante del museo. Sin embargo, no creo que haya nada de malo en eso. Creo que fue brillante. Gracias a Dios por la libertad de expresión y las redes sociales, por Twitter. Pueden usarse en ambos sentidos, pero en el mejor de los casos, pueden usarse para difundir mensajes que podrían cambiar nuestro pensamiento para el bien de todos.



Y creo que la Casa Blanca, ciertamente, también puede hacer uso del buen arte.