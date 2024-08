Hablamos de ‘Gato’, el homenaje de Fabianni al rap madrileño de los 2000

Una mañana de teletrabajo, justo al principio del confinamiento, Fabianni se puso a escuchar algunos de los temas que escuchaba cuando era chaval y les dijo a algunos amigos de hacer una playlist. “Es la música que siempre acabamos poniendo cuando nos juntamos así que Gato surge de una mañana de nostalgia en la que me puse a recolectar temas de esos años y a compartirlos con los colegas. Con Javi, con Rafa, con Jerva, con Pucho…”

De la playlist pasó a mezclarlos y de ahí nacieron la cara A y la cara B de Gato, una mixtape que recopila y reivindica parte del sonido del rap de Madrid de principios de siglo. Con esta selección el productor ha tratado de poner en valor una escena que para muchos pasó desapercibida fuera de la capital pero que marcó a toda una generación de artistas que se ponía los temas de Hermanos Herméticos o Acqua Toffana mientras cogía búhos en Plaza Castilla, entre ellos a él mismo,.

“Mira, esta movida va de un momento, un sonido y una ciudad. Gato es un reconocimiento a esa peña del rap de Madrid que influyó a una generación de chavales hace ya más de quince años. Esos chavales hoy son mayorcitos. Pueden mirar atrás con orgullo y contemplar ese legado. Un legado castizo, de aquí, cero exportable. Gato es la escena de una película que ha visto muy poca gente. Pero ya te voy diciendo que es la buena. La mejor. Cine costumbrista de culto”, escribió Jerva sobre la mixtape, que puedes escuchar aquí.

Gato no está disponible en formato físico, pero Fabianni hizo algunas cintas para los artistas que aparecen. Diseño de Álex Velasco y fotos de Rubén Cruz

VICE: ¿Dónde estabas tú cuando salió “Alter Ego” de Perros Callejeros o “Nadie regala nada”, de Elio Toffana?

Fabianni: Era un chaval con 15 o 16, empezábamos a hacer música en el garaje de casa de mis padres. Recuerdo que fuimos a la presentación del disco de Elio en la Clamores y veíamos a la gente de la tape como referentes. En ese momento estaba todo el día buscando discos, descubriendo la

escena de los 90 en States y ver que en Madrid había música con un sonido del rollo o hecha por gente que entendía esa movida de la misma forma era muy inspirador.

Si en aquellos años te hubieran puesto uno de tus últimos temas, ¿qué habrías pensado del Fabi de 2020?

Seguro que lo hubiera repudiado, no me da cosa decirlo. En ese momento tenía una visión mucho más limitada de la música. Supongo que es normal ser un poco intransigente con 15 años.

Como productor, ¿qué ves que caracterizaba a la escena en Madrid en ese momento? ¿Qué la hacía diferente o especial y qué relación crees que tiene con el entorno, con la ciudad de Madrid, las calles, la arquitectura en la que se inscribió?

Casi todo lo que sale en la tape tiene mucha influencia de Nueva York en los 90. Drum loops sucios, samples sucios, fritura, esa movida. Los temas tienen una visión bastante oscura y deprimida de la ciudad, vista desde un núcleo reducido de la sociedad, se hace patente lo minoritaria que era esta escena y lo diferentes que nos veíamos respecto al resto.

¿Cómo has hecho la selección de los temas y qué sentiste al hacerlo, con qué sonidos te reencontraste, con qué recuerdos?

La tape fue una idea de los primeros días de confinamiento. Una mañana telecurrando estuve buscando en Spoti música de la época y lo comenté con varios colegas diciéndoles que iba a hacer una playlist y así. Esta es la música que terminamos escuchando siempre que nos juntamos. Esa playlist derivó en grabarme una sesión, hacer unas cintas y compartirlo. El proceso ha estado guay, me recordaba a todos los años que estuve pillando búhos en Plaza Castilla para volver a casa.

¿Qué influencia tuvieron estos temas para AGZ en sus inicios general y para ti como productor en particular?

Influencia directa en lo musical, imagino que como cualquier otra cosa que escuchas en el momento en el que estás creando. Eran los grupos de Madrid que nos molaban, íbamos a sus conciertos, eran un poco el espejo donde mirarnos a corto plazo.

Y, ¿cuál de ellos, aunque sea difícil elegir, es tu favorito, cuál te gustaría haber producido?

Cualquiera de Herméticos.

Este año se reunió Acqua Toffana por el décimo aniversario de El veneno, tú sacas Gato, ¿empieza a ser el momento de hacer nostalgia de los 2000, nos hemos hecho mayores y miramos atrás de otra manera, juzgando menos y valorando más?

No creo que sea por cuestión de edad. Para mí el momento para hacerlo lo establece la sensación que te produce al escucharlo. Creo que es bonito poner el valor y reconocer cosas que te han marcado.

¿Quién te gustaría más que escuchara Gato, los que lo flipaban con esos temas en CD piratas en los 2000 o chavales que nacieron en esos 2000 y llegaron a la música urbana con otros sonidos, para que conozcan cómo fue llegar hasta ahí?

La verdad que no me lo he planteado. Que lo escuche quien quiera, para volver a ello o para conocerlo.

¿Recuerdas cuándo llegaste a alguno de los temas que has metido en Gato, tienes una relación especial con alguno en particular?

Me hizo mucha ilusión meter la intro de la demo de Acqua Toffana. En su día llegué a esa demo porque me la pasó mi colega Jalid, últimamente nos vemos poco y fue una forma de acordarme de él. ¡S/O Jalo!



¿Qué te han dicho los artistas que aparecen en Gato?

En general creo que están agradecidos por el reconocimiento.

¿Qué te habría gustado saber, en los años en que escuchabas esos temas, que no sabías aún? ¿Qué le habrías dicho al Fabi de ese momento sobre la vida en general o la música en particular?

Que AGZ es pa’ siempre, cabrón.

