Mujeres con gatos explican por qué los gatos son mejores que los hombres

Según la cultura popular, ser una señora con gatos es algo malo. Las mujeres mayores, solteras con gatos suelen representar el fracaso a ojos de las mujeres más jóvenes. “Voy a ser una señora con gatos”, se lamentan las jóvenes en su cumpleaños después de unas cuantas copas de prosecco. “Nunca voy a encontrar novio y viviré rodeada de gatos”.

Pero, ¿qué significa en realidad ser una señora con gatos? Porque en realidad no es más que una mujer que sabe qué le gusta y qué no le gusta. No necesitan cumplir con las necesidades y expectativas de otros seres humanos. En vez de eso, disfrutan de la compañía de un ser peludito, pequeño y que siempre está dispuesto a escuchar. Un pequeñín de cerebro simple, pero corazón puro. Alguien con un pelaje precioso. Un gato.

En defensa de todas las señoras con gatos del mundo, hemos hablado con tres de ellas. Les hemos preguntado por qué han preferido un gato a un hombre y por qué creen que los gatos son seres superiores.

Videos by VICE

Lisa, 45, terapeuta holística

Lisa con su gato

VICE: Hola, Lisa, cuéntanos, ¿por qué prefieres los gatos a los hombres?

Lisa: Para empezar, son más sencillos. Los gatos son sencillos. Puedes disfrutar de compañía incondicional sin el dolor de cabeza, el estrés ni los dramas. Los hombres se portan como bebés cuando están enfermos. Además, si quieres cariño, lo tienes ahí, sin expectativas de nada más. Cuando cumples los 45, no quieres más drama ni estrés. Sí, los gatos son más sencillos.

Entonces, ¿sales y tienes citas con hombres?

A decir verdad, he llegado a un punto de mi vida en el que soy feliz soltera. Tengo mi pequeño negocio y trabajo. Eso me mantiene ocupada. También soy voluntaria en Cat People of Melbourne, donde cuido gatitos. No tengo tiempo para citas. Supongo que es la energía que inviertes en la otra persona. Tienes que darlo todo. Para mí un gato requiere menos gasto de energía que tener que empezar una relación de cero y volver a salir con hombres, porque el mundo de las citas hoy en día es agotador. Muchas empiezan en aplicaciones, luego tienes que quedar y conocer a la persona que no se parece en nada a sus fotos. Sin embargo, siempre sabes cómo es un gato, no cambian de aspecto.

¿Y si encontraras a un hombre al que le gusten tanto los gatos como a ti?

De hecho, en mi perfil de citas puse que hacía voluntariado cuidando gatitos y que si no te gustan los gatos, la cosa no saldría bien. Intenté ir a un par de citas, pero resultó que no les gustaba los gatos. Los gatos notan las cosas, son muy intuitivos, así que la situación habría sido muy incómoda. Si alguien entra en tu vida y no le gusta tu mascota, a la que tú quieres muchísimo, la cosa no va a funcionar. Los animales captan el ambiente, necesitas a alguien que pueda integrarse con facilidad en tu vida y que no tenga problemas con cómo eres.

Cuando descubriste que al tío no le gustaban los gatos, ¿cómo rompiste con él?

Bueno, tenía más cosas que me molestaban. Le dije: “Mira, creo que esto no va a funcionar”. Llegó un punto en el que llegó a decir: “¿Podemos poner al gato en otra habitación?”. Y yo estaba en plan: “No”. Para mí fue como si dijera: “Vale, ¿podemos tirar a tu hijo en la basura?”. Así que le dije que lo nuestro no iba a funcionar.

MIRA:

Meg, 39, carpintera

Meg con su gato

Hola, Meg, ¿por qué son mejores los gatos que los hombres?

No creo que sean mejores, solo que están más disponibles. Creo que para la gente que tiene gatos, como las mujeres solteras, es más por el hecho de estar sola. Puedes adoptar un gato y ya tienes un amigo. Hay otro corazón que late en la casa y sabes que siempre vas a tener compañía y alguien a quien dar mimos. Alguien se va a alegrar de verte cuando vuelves a casa.

¿Qué te llevó a adoptar un gato?

Me acababa de separar de mi pareja, con la que llevaba cinco años. Él tenía un gato. Yo no había vivido con un gato desde hacía mucho tiempo y adoraba al suyo. Romper con él fue muy duro, porque fue un poco como romper con los dos. Una vez que mi hijo estaba en casa de su padre, me sentí muy sola, así que adopté a este pequeñín.

¿El gato es suficiente para ti?

Sí, su compañía me vale. Pero creo que no saldría a buscar un hombre aunque no tuviera un gato. Acabo de salir de una relación, aí que empezar otra no es lo que quiero ahora mismo.

¿Cómo te ayuda el gato en tu día a día, ahora que vuelves a estar soltera?

Es el hecho de saber que alguien me espera en casa. Cuando llego, está muy feliz de verme, me da besitos, salta… está feliz de verme. Saber que hay alguien esperándote en casa y que no está vacía es reconfortante.

Rosy, 64, profesora de guardería

Rosy con su gato

Hola, Rosy, ¿por qué son mejores los gatos que los hombres?

No es que yo odie a los hombres ni nada de eso. Pero los gatos no te replican ni discuten contigo. No se bajan al bar con sus colegas a emborracharse. Es más fácil cuidarlos. Están ahí contigo en los momentos difíciles y son más fieles. Comen menos y son más limpios.

¿Dirías que te gustan más los animales que los humanos en general?

Bueno, los gatos son más fieles que mucha gente. La gente puede ser muy ruin y mezquina, ya sabes, manipuladora y esas cosas. A los animales les das comida y amor y te son totalmente fieles.

¿Cómo empezó tu amor por los gatos?

Crecí en una familia que tenía gatos desde que era pequeña. A mis padres les gustaban mucho los gatos, así que siempre tuvimos mientras yo crecía.

¿Cuánto tiempo llevas soltera?

Nunca me he casado. Nunca he conocido a la persona adecuada, así que nunca ha pasado.

Si conocieras a alguien ahora mismo al que no le gustaran los gatos, ¿te supondría un problema?

Por supuesto. Mis mascotas son mi familia. Para mí sería como tener que dejar a un hijo. Hay gente que lo hace. En Facebook hay historias de gente que dice: “A mi pareja no les gustan los gatos o los perros, así que voy a intentar encontrar un nuevo hogar para mi mascota”. Me enfada muchísimo. A veces la gente responde: “A quien deberías buscar un nuevo hogar es a tu pareja”. Estoy completamente de acuerdo.

La entrevista y las fotografías son de Mirjana Milovanovic. Síguela en Instagram y en Twitter.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado