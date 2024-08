Así es salir con géminis, si es que te atreves

Géminis conseguirá captar tu atención por ser quien haga cada chiste ingenioso o tenga todas las ocurrencias en una conversación. Te intrigará su capacidad para decir cosas que no has oído ya mil veces antes y te impresionará por lo mucho que se esfuerza en conocerte. Como signo de aire intelectual, Géminis es curioso por naturaleza y te hará tantas preguntas que te sentirás como si estuvieras en el programa El objetivo, pero si te gusta que te presten tanta atención y estás dispuesta a dar lo que recibes, te garantizo que te encantará. Los nacidos bajo el signo de los gemelos creen que la conversación es la mayor forma de arte, ¡y esto se ve incluso durante las charlas más triviales!



Si decides seguir hablando con Géminis tomando una copa o cenando, prueba un restaurante de fusión que combine dos estilos de comida o un bar clandestino que mezcle cócteles con combinaciones poco ortodoxas, ya que a Géminis se le asocia con la dualidad. Cuando pienses en qué te vas a poner para la cita, plantéate usar algo que tenga palabras o un mensaje ingenioso, ya que eso le resultará mentalmente estimulante y adorable. Busca un punto intermedio entre tu auténtico yo y tu público géminis: los alardes de consumismo de moda vanguardista no atraen a este signo de aire, así que encuentra una manera de mostrar respeto por la magia del lenguaje.

Géminis tiene una curiosidad insaciable, así que prepárate para mantener conversaciones detalladas y muy variadas en las primeras citas. Van a querer saberlo todo sobre tus estudios universitarios, los detalles de tu tesis y los libros que estás leyendo en ese momento. A veces puede parecer demasiado, pero la clave está en redirigir sus preguntas y en asegurarse de conseguir que ellos también las respondan.

A los géminis les encanta hablar durante horas sobre cualquier cosa, así que simplemente guíalos hacia un tema interesante. ¡Si estás buscando un momento de tranquilidad, estás llamando a la puerta equivocada! Los géminis son propensos a contar historias largas para impresionar y pueden dejarse llevar por sus florituras verbales, lo que puede resultar más impresionante para ellos que para ti. No tengas miedo en señalar esto de forma juguetona, con algo así como: “Vaya, me has contado muchas cosas; ¿de qué quieres hablar primero?” La mayoría de los géminis ni siquiera se dan cuenta de con qué frecuencia hablan de dos o tres cosas al mismo tiempo y puede que les venga bien que sus citas les ayuden a centrarse.

Si decides apostar por una relación con Géminis, seguramente disfrutarás de algunas experiencias increíbles. Aunque los géminis son los que más palos se llevan en las redes sociales, definitivamente hay muchas razones para salir con este intelectual signo de aire. Si tienes un pasatiempo extraño o te gustan las mascotas, se esforzarán por leer sobre el tema, incluso si es algo que nunca antes les había interesado.

Gran parte del éxito de una relación se basa en compartir pasatiempos o intereses, y los géminis abordarán la búsqueda de un terreno común como un emocionante rompecabezas que resolver. Este parlanchín signo también te brindará un apoyo infinito en tus entrevistas de trabajo o en conversaciones difíciles con tu familia. Géminis será un recurso valioso lleno de ideas sobre cómo abordar los temas con consideración y sensibilidad. Y una vez que le gustas a Géminis, nunca debes preocuparte por hablar mucho o por mandar demasiados mensajes: ¡les encanta escuchar todo lo que tienes que decir!

Géminis está regido por Mercurio, el planeta de la comunicación y la mente, razón por la cual estos signos de aire son habladores y a menudo están en su propio mundo. Algunos Géminis también son así entre las sábanas, lo que puede hacer que el sexo parezca un poco caótico. Al ser un signo que habita en el reino de las ideas, Géminis puede sentirse fuera de su elemento durante algo tan terrenal y físico como el sexo y algunas veces intentan eso de decir guarradas. Aunque Géminis a veces puede sentirse torpe en la cama, ¡solo necesita un poco de entrenamiento! Es vital con cada signo, pero especialmente con Géminis, que compartas lo que te gusta y lo que no en el dormitorio. Géminis no se ofenderá; agradecerá los comentarios y la oportunidad de compartir lo que se te pasa por la cabeza.

Lo más difícil de salir con Géminis es que, desde el principio, tiende a enviar mensajes contradictorios sin darse cuenta. Por un momento parecerá que está locamente enamorado de ti y al instante que no tiene ningún interés. La verdad es que, por lo general, están enviando mensajes a varias personas al mismo tiempo, escribiendo un par de correos electrónicos e intentando de terminar de leer algunas noticias que tienen abiertas en el navegador. No se dan cuenta de que la multitarea puede interpretarse como indiferencia, pero si no estás seguro de si un géminis está interesado en ti, ¡simplemente pregúntaselo! Pídele una cita, elige hora y lugar y su respuesta revelará claramente sus sentimientos. A largo plazo, también puede ser frustrante lo mucho que Géminis evita la responsabilidad.

Aunque todos somos humanos y metemos la pata, a Géminis le encanta poner excusas por sus errores con alguna historia ampulosa. Intentan ofrecer algún tipo de explicación, pero no se da cuenta de que acaban pareciendo personas inmaduras incapaces de aceptar la responsabilidad. La mayoría de los géminis necesitan aprender a decir concisamente: “Me equivoqué. Lo siento. No volverá a pasar”.

Si necesitas romper con Géminis, prepárate para que tu futuro ex o bien quiera hablar durante cinco horas o bien no quiera hablar en absoluto. Es probable que intente explicar algunas de las razones por las que se acabó la relación y que sufran de incontinencia verbal, a lo que deberías responder con una manera clara y premeditada de decir que las cosas ya no funcionan. No dejes que Géminis te haga sentir culpable y acabes escuchándolo durante varias horas si sabes que no vas a cambiar de opinión.

Pero si tienes suerte y encuentras un géminis que sea adecuado para ti, estarás en una relación de descubrimiento constante. A Géminis le encantará encontrar cosas nuevas para ver en casa, hacer planes para salir a cenar a un nuevo restaurante que todos los críticos alaban y explorar vuestras pasiones comunes. Adorará recibir mensajes tuyos sobre cualquier cosa extraña que encuentres en el trabajo y utilizar todos sus recursos léxicos para ayudarte a ver las cosas desde una nueva perspectiva. A pesar de que puedas querer pasar un rato tranquilo, tu otra mitad en constante comunicación nunca se cansará de estar ahí para escuchar cuando necesitas que te escuchen. Y eso une mucho.

