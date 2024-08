Así es la generación Pink: hablamos con Putochinomaricón, Cintia Lund y Aaliyah Rosales

El rosa es un color que trasciende barreras y que difumina las viejas líneas entre lo masculino y lo femenino, lo serio y lo superficial. Además, en los últimos años ha conseguido hacerse un hueco en la vida de los más jóvenes. Es el Millennial Pink. Es el color de una nueva generación.

Beefeater Pink ha reunido a cinco representantes de esta nueva generación. Creadores de diferentes ámbitos y perfiles que empiezan a despuntar y acaparar los focos en medios nacionales, internacionales y especialmente en su hábitat natural: las redes sociales.

Aprovechando la ocasión, hemos hablado con tres de ellos, Putochinomaricón, Cintia Lund y Aaliyah Rosales, para que nos expliquen un poco más sus proyectos y nos hablen de su generación Pink.

VICE: ¿Cómo definiríais vuestro trabajo en muy pocas palabras?

Putochinomaricón: Hago arte pirateado que expondrían en un bazar «chino» del año 3000.

Cintia Lund: Soy una artista multidisciplinar que converge la imagen y la música.

Aaliyah Rosales: Tengo el trabajo que de pequeña siempre soñé: jugar a ser actriz con mis distintos personajes, combinando la moda y el arte, mis dos pasiones.

Putochinomaricón

Vuestra carrera acaba de empezar, pero ¿de qué proyectos o momentos vividos realizándolos estáis más orgullosos?

Aaliyah Rosales: Así, rápidamente, puedo acordarme del día que presenté por primera vez Trapos Rosales con la colaboración de unas fotos preciosas de Matías Uris, y de aquella vez que conseguí convencer a todos mis amigos de celebrar mi cumple en la Juan Gallery con una performance de encierro 24 horas.

Cintia Lund: De los últimos vídeos que he publicado recientemente, los grabé el verano pasado en Nueva York y ya se pueden ver en YouTube: «Screwdriver», «Vampire» y «Coney Island». También estoy muy emocionada por la exposición que tendrá lugar en mayo en la Fresh Gallery, que incluirá moda, fotografía, instalación y vídeo.

Putochinomaricón: Pues yo diría que cuando toqué en el Bar Barajas y también de cuando toqué en el Orgullo junto a otrxs hermanxs que no estaban o no se sentían representadxs por el World Pride.

Cintia Lund

¿Cómo veis a vuestra generación? ¿En qué creéis que se diferencia de las anteriores?

Aaliyah Rosales: Somos una generación muy afortunada, hemos llegado a un mundo con muchas puertas abiertas gracias al trabajo de nuestras generaciones pasadas, que lucharon a golpe de voz y empeño. Además, contamos con un elemento al alcance de nuestras manos con el que generaciones pasadas no se vieron a nuestra edad, como es internet. Por eso creo que tenemos que seguir luchando por nuestros derechos y sobre todo por la igualdad con la misma voz que lo hicieron nuestros padres y abuel@s, en lugar de preocuparnos por pequeñeces que nos emboban en las pantallas de nuestros móviles. ¡Contamos con una herramienta de comunicación muy poderosa!

Cintia Lund: La veo como a una generación preparada y superinformada que tiene un gran reto, porque somos la generación que hemos nacido con las nuevas tecnologías. Nos toca, por tanto, encontrar un equilibrio entre las nuevas y viejas maneras de comunicarse.

Putochinomaricón: Es una generación postinternet más empática y más crítica, con principios y perspectivas más flexibles y dinámicas que permiten desatascar algunos constructos absurdos de la anterior generación.

Aaliyah Rosales

¿Qué os sugiere el color rosa?

Putochinomaricón: Bubblegum pop, The Fashion Club, Quinn Morgendorffer, Jawbreaker.

Aaliyah Rosales: Teniendo en cuenta que mi madre se hizo llamar a sí misma Rosa porque en España no sabían decir su nombre, y que 24 años después yo esté utilizando ese mismo nombre por casualidades de la vida, el rosa me despierta un sentimiento rompedor a la vez que familiar; como color es descarado a la vez que dulce y rompedor.

Cintia Lund: El color rosa me sugiere la primera canción que compuse, «Pink Chair», inspirada en una silla rosa que tenía en mi apartamento de Nueva York.

¿Qué os gustaría estar haciendo de aquí a 10 o 15 años?

Cintia Lund: Lo mismo que hago ahora, pero estando más cómoda económicamente para realmente poder ser libre de hacer lo que quiera.

Putochinomaricón: Lo mismo pero mejor (qué cliché, lo sé).

Aaliyah Rosales: Dejémoslo en que sueño con una casa preciosa en el Atlas de Marruecos, haciendo cine y Trapos Rosales.

