Qué piensa la Generación Z sobre cómo salen de fiesta los millennials

No, las nuevas generaciones no «están peor cada día». Ese es solo el argumento de mierda de los que no pertenecen a ellas y envidian el olor a sangre joven, fresca y lozana. Hay muchas razones para creerlo, pero una de ellas es la reducción del consumo de alcohol y drogas entre los jóvenes y adolescentes. Según el estudio Child Development de la Universidad de San Diego, los teenagers tardan cada vez más en hacer «cosas de adultos». Y entre esas cosas de adultos está consumir estupefacientes.

Dentro de nuestras fronteras, la Fundación Alcohol y Sociedad señala que los más jóvenes beben en la actualidad un 30% menos que hace dos décadas. ¿Se está volviendo la cantera más sana? ¿Es la Generación Z la más concienciada respecto a las drogas de la Historia? ¿Saben salir sin beber, un concepto reivindicado desde hace tiempo pero que no se había convertido del todo en realidad? Y si es así, ¿qué piensan de los millennials, la generación inmediatamente anterior a la suya, y sus usos y costumbres de fiesta? ¿Creen que existen diferencias respecto a ellos? Le preguntamos a unos cuantos para arrojar luz sobre el asunto.

Videos by VICE

Imagen vía Paola

Paola, 19 años

«No conozco a muchos millennials, así que no sé si puedo juzgarlos lo suficiente. Quizá sí que veo que no han nacido en una época de crisis como nosotros, los miembros de la Generación Z, que tenemos que tirar siempre a lo más barato.

Me da la sensación de que ellos hacen más planes como irse a beber unas cervezas a las 8 de la tarde y después a una discoteca y pedirse copas, cosa que nosotros no podemos hacer porque cuesta un riñón. La generación Z lo que hace es comprarse unas botellas a pachas entre varios e ir a las discotecas ya pedo para no tener que consumir nada allí.

Por otro lado, pienso que tenemos un poco más de información acerca de las drogas y sus efectos de la que tuvieron los millennial, por lo tanto tenemos más respeto hacia ellas y cuando las tomamos es para experimentar, pero siempre con la idea de que no hay que pasarse. En mi entorno más cercano lo que más se consume es marihuana y derivados, LSD y MDMA, pero tampoco más.

«La Generación Z es más tolerante con las personas que no beben o no consumen ningún tipo de droga, y quizá los millennials tienen más presión social en ese aspecto»

También creo que los zillennials somos más tolerantes con las personas que no beben o no consumen ningún tipo de droga, y quizá los millennials tienen más presión social en ese aspecto. De igual manera mi generación también está acabando un poco con los cichés respecto a la gente que se droga, también se les juzga mucho menos a ellos, así que supongo que al final es una cuestión de prejuicios.

Otra cosa que noto un poco es que se arreglan más para salir de fiesta. Nosotros nos esforzamos menos y tiramos más por lo simple, aunque no sé a qué responde. Quizá a que lo urbano se ha convertido en tendencia en todos los aspectos: música, arte, fotografía… y también moda. Ya no buscamos una imagen de exclusividad y elegancia, sino que se ha puesto en valor la calle, la clase obrera, lo que antes parecía ‘de pobre’ y tenía connotaciones negativas».

Imagen vía María

María, 18 años

«No creo que, a la hora de irse de fiesta, la Generación Z sea más light que la millennial, como algunos dicen. Sí pienso que los millennials consumen más drogas, pero también que nosotros empezamos antes. Creo que últimamente se ha mitificado un poco todo lo relacionado al consumo de drogas a través de películas, series y música, y por eso mi generación cada vez es más prematura.

También internet, y en concreto las redes sociales, han ayudado a que la edad de consumo se rebaje. Si el niño de El Diario de Patricia hubiera tenido acceso a Instagram se habría dado cuenta de que no estaba solo, y se grabaría fumando porros y escuchando trap. Sin embargo, él era millennial. Y muy transparente, además: fumaba pa’ hacerse el chulo.

«Ahora la Generación Z se ha vuelto más reticente a pasar frío, así que los de Callejeros se han quedado sin frases que pasen a la historia»

En cuanto al consumo de alcohol, creo que está bastante igualado entre zillennials y millennials, aunque los primeros también empiecen antes. Sin embargo, hay una costumbre que tienen o tenían como sagrada los millennials, y que con el tiempo se ha ido perdiendo: el botellón en invierno. Ahora la Generación Z se ha vuelto más reticente a pasar frío, así que los de Callejeros se han quedado sin frases que pasen a la historia».

Víctor, 19 años

«Lo que más me sorprende de los milennials es que se gastan muchísimo dinero cuando salen, aunque creo que es algo que también va con su edad. Salen a cenar, después van a sitios en los que cobran entrada y unos precios abusivos por las copas, se drogan… pero porque pueden hacerlo, su economía se lo permite. Tienen un sueldo y nosotros no. Aunque quizá también influye que, como nacimos en plena crisis, somos más ahorradores que ellos y menos consumistas en todos los aspectos, no solo en el de la fiesta.

No he visto a muchos millennials saliendo por la noche en su hábitat natural precisamente porque no puedo pagar los precios de las discotecas a las que van, pero también veo que, cuando salen, no se relacionan con la gente más allá de sus colegas.

«Cuando salen de fiesta solo se relacionan con sus amigos. En la Generación Z somos más abiertos, conocemos a gente saliendo sin que eso signifique siempre ligar»

Es decir, en la Generación Z somos más abiertos, si salimos de fiesta hablamos con la gente con intenciones que no son únicamente ligar, y no veo que los millennials hagan eso. Su forma de ligar también es distinta: cuando se lían con alguien, se lo llevan a casa, duermen juntos… mientras que nosotros no solemos. Porque no tenemos casa, claro, pero también porque tenemos menos tendencia al compromiso, creo.

Otra cosa que veo es que tienen las drogas más normalizadas que nosotros, y no sé si es por la edad y seremos igual en unos años o porque hemos recibido una educación diferente. Nosotros nos asustamos más, les tenemos más respeto».

Imagen vía Alfredo

Alfredo, 18 años

«Personalmente, al estar en el límite entre el principio de una generación y el final de otra, no considero que mi forma de salir sea muy distinta a la de un millennial. Aunque sí que hay una serie de factores que determinan la forma en la que viven la fiesta unos y otros.

La generación millennial no nació en plena era de la tecnología, mientras que la Z sí, y quizá por eso el consumo no tanto de alcohol pero sí de drogas esté más extendido. Se empieza antes a consumir que en tiempos de los millennials.

«Más allá de la edad, creo que un factor determinante a la hora de salir de fiesta es la situación geográfica, si vives en un pueblo o en una ciudad»

Pero más allá de la edad, creo que un factor determinante es la situación geográfica: yo vengo de un pueblo, y ahora que vivo en una ciudad, he comprobado que la manera de salir es completamente distinta, desde la hora en la que llegas a casa hasta la manera en la que se consume alcohol. En los pueblos siempre es más barato, y tienes la posibilidad de estar fuera de casa hasta más tarde, al no existir la atadura del transporte público.

No creo que el pertenecer a una generación, realmente, sea lo que nos determine. Como decía mi abuela, ‘hay de todo en todos lados’».

Celia, 18 años

«No creo que haya una única Generación Millennial, igual que no creo que haya una única Generación Z. Al final son cálculos que se hacen para hacer estudios de marketing. Pero sí que es verdad que, cuando veo a gente más mayor de fiesta, me da mucha envidia todo el dinero que tienen para gastar. Supongo que es cuestión más de edad de a qué generación pertenezcas, porque ellos hace años fueron nosotros y tuvieron que compartir vodka de Mercadona porque no les daba para nada más.

También creo, aunque quizá es una suposición, que se drogan más que nosotros, porque no tuvieron tanta información ni crecieron con internet. Drogarse más allá de los porros y el alcohol, me refiero… porque de esos mi generación también abusa, y empieza a consumirlos muy pronto. Pero bueno, al final lo que creo es que tu actitud y tu comportamiento a la hora de salir de fiesta tiene más que ver con tu ambiente y tu educación que con la generación a la que pertenezcas».