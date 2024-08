Preguntamos a gente que aguanta con el nórdico todo el verano: ¿Por qué?

Aguantar con el edredón nórdico hasta julio es un acto de heroicidad, como cuando la gente dice que no a ese último cubata y se va a casa antes de que cierre el metro.

Está claro que cambiar un edredón supone un esfuerzo sobrehumano que no todos somos capaces de soportar (es enorme, pesa y tenemos cosas mejores que hacer), por eso la pereza siempre nos obliga a posponer el asunto una semana más que luego se convierte en un mes más.

Pero llega un punto inevitable —cuando por las noches empiezas a soñar que estás en un bar lleno de humo con saxofonistas tocando muy fuerte delante de tu cara mientras el resto de gente se ríe muy fuerte y todo el mundo suda mucho y todo empieza a dar vueltas y entonces te levantas y descubres que estás completamente empapado en sudor y que tus piernas son como anguilas resbaladizas— en el que el calor se torna insoportable y duermes como dentro de un forno di pietra y TE VES OBLIGADO a cambiarlo por unas finas sábanas, porque mantenerse con el nórdico supone la muerte.



Pero ahí fuera hay gente que le gusta dormir SIEMPRE con el maldito nórdico, sea verano o sea invierno. ¿Por qué? ¿Por pereza? ¿Se trata de gente que solo cambia los ropajes de la cama cuando la cosa empieza a estar amarilla y crujiente? ¿O es otra cosa?

Para entenderlo hemos hablado con varias personas que mantienen el nórdico durante todo el año —lo lavan, lo cambian y lo vuelven a meter— y les preguntamos por qué.

Andrea, 28 años, PR & Events Manager

VICE: ¿Durante cuánto tiempo normalmente tienes el nórdico instalado en la cama?

Andrea: Todo el año, no puedo vivir sin él. A 15 de junio sigo durmiendo con nórdico, manta y mi gato a los pies de la cama.

¿Mantienes el nórdico por un tema de temperatura o de peso?

En mi caso es el peso. Y si puedo poner una manta encima incluso mejor.

¿Te sientes protegida con esta historia? ¿Son las sábanas demasiado débiles?

Por supuesto, es como una coraza, como un chaleco antibalas. He de decir que ahora no utilizo sábanas, pero cuando vivía en casa de mis padres sí las tenía y me parecía como que el peso de una simple sábana no podía protegerme de las adversidades que podían suceder en mi habitación mientras dormía.

“Dormir conmigo en verano es un verdadero suplicio”

¿De qué adversidades hablas?

No es miedo a algo en concreto, es algo que llevo arrastrando desde la niñez, como si me fuese a quedar sin piernas por tenerlas destapadas, no sé, a que algún ser me agarre por los tobillos, me arrastre y no lo pueda ver, pero creo que eso es algo bastante común. Sacar un pie del colchón, ahí colgando, es algo impensable. El no dormir sin en él no es una opción.

¿Usas, además, pijama?

Por supuesto, ¡incluso calcetines!

¿Has dormido alguna vez sin sábana ni nada? Totalmente suelta, ¿tirada en la cama?

Sí, con algún tío, por vergüenza a recibir alguna queja innecesaria (y sin poder conciliar sueño), pero siempre haciendo artimañas para taparme los pies. Siempre recibo quejas porque aparte de ser incapaz de dormir destapada desprendo mucho calor, como una estufa, dormir conmigo en verano es un verdadero suplicio. Pies destapados, por ahí sí que no paso. Y de pedo, de pedo todo vale.

Paula, 28 años, asesora en tienda óptica

VICE: ¿Por qué?

Paula: Pues está entre una cuestión estética (las colchas de verano me parecen feísimas, como de cama de abuela) y que me gusta dormir bien arropada.

¿Es una cuestión de pereza y de “ya lo cambiaré” o es una convicción?

Supongo que es una convicción. Desde que los nórdicos aparecieron en mi vida ninguna otra cosa que se pueda poner en la cama me gustó de la misma manera.

¿Qué relación tienes con el calor excesivo?

Me flipa, en invierno suelo llevar miles de capas porque lo paso fatal con el frío. El calor es lo mejor, además, llevar poca ropa es mucho más cómodo. Vivo en Galicia, imagínate mi frustración.

“Jamás dormiría destapada por voluntad propia”

¿Durante cuánto tiempo normalmente tienes el nórdico puesto en la cama?

Pues menos el tiempo que lo quito para airear y tal, todo el año. Para mí es como la almohada, no hay cama sin él.

Cuando duermes acompañada, ¿recibes críticas?

¿Pero es que acaso hay gente a la que no le gusta el nórdico? La verdad es que no, nunca me han dicho nada. Y si lo hicieran no durarían mucho más tiempo en mi cama jeje.

¿Qué te parece la idea de dormir destapada?

Uf, me parece una idea espantosa y jamás lo haría por voluntad propia. Pero alguna vez me he despertado después de salir de fiesta encima de la cama, cazadora y bolso incluidos.

¿Tienes algún récord de aguantar el edredón durante MUCHO tiempo?

Desde que existe no he tenido otra cosa, así que creo que tengo el Guiness por lo menos, ¿no?

Daniel, 25 años, músico

VICE: ¿Por qué?

Daniel: Protección, confort y seguridad. Y los mosquitos. Recuerdo sudar como un cerdo cuando era chaval en verano pero ni por esas. Te voy a decir una cosa: detesto profundamente el zumbar de los mosquitos. Así que antes de descubrir los tapones para los oídos, me encerraba a morir bajo el edredón en verano, salvo un minúsculo respiradero para la nariz.

¿Las sábanas no te sirven para protegerte de los mosquitos?

Con las sábanas, la acústica no ciega los hercios del zumbido lo suficiente. Además, cuando por calor extremo termino prescindiendo del edredón sí que se siento una vulnerabilidad inquietante. Como si estuvieras a merced de unos secuestradores o algo parecido. El edredón, en cambio, en caso de un asalto fortuito, te da más margen para el factor sorpresa. Nadie sabe si debajo del voluminoso edredón hay un tirillas o está The Rock.

¿Lo tienes puesto durante todo el año?

24/7 x 365. Una duchita fría antes de irte a la piltra y el edredón te aguanta el verano.

¿Cuando duermes con alguien te critican por este tema?

Normalmente suelo dormir con la ventana abierta de par en par, ya sea verano o invierno. En invierno recibo críticas por la ventana y en verano por el edredón, pero la peña acaba trascendiendo y entendiendo la movida.

¿Usas, además, pijama?

No, ni de coña. Edredón y pijama es un como rosa y rojo: puñetazo en el ojo.

¿Crees que el asunto del “edredón eterno” define un tipo concreto de personalidad?

Es algo que no he hablado mucho con la peña así que de momento no conozco a mucha gente así. No sé si somos cuatro mataos o si podríamos fundar un partido político.

Hay situaciones en las que, a veces, se tiene que lidiar con camas sin edredones (hoteles, casas de amigos, camping). En estos casos, ¿qué haces? ¿Qué sientes?

Normalmente duermo en el suelo (este es otro tema), lo que hace que en solidaridad mis compañeros de banda me dejen las mantas más gordas. Está todo planeado.

Anna, 23 años, diseñadora gráfica

VICE: Dime Anna, ¿por qué?

Anna: Porque le di una oportunidad y ha funcionado.

¿Es por pereza de no tener que cambiar el nórdico o porque te gusta?

Supongo que empezó por pereza pero ahora es 100% convicción. En pleno verano no hay nada mejor que tumbarte en la cama y ponerte el edredón. Es fresco y agradable de abrazar. Sí, fresco. Luego, si empiezas a sudar te lo pones solo en los pies y ya. Amo esta nube, casi como si fuera una mascota, por esto no lo voy a abandonar.

¿El calor lo llevas bien?

Aguanto bien. Si sudo me ducho. De hecho me acabo de dar cuenta mientras estoy escribiendo esto en el metro que soy la única que lleva puesto el abrigo.

“Amo esta nube, casi como si fuera una mascota, por esto no lo voy a abandonar”

¿Cuando duermes acompañada te critican por lo del edredón eterno?

Sí, siempre. En estas ocasiones dejo el edredón a los pies de la cama y solo me tapo con la sábana.

¿Cuánto tiempo dura el nórdico en casa?

Puesto en la cama, siempre. Tapándome, lo que aguante el cuerpo. A veces me lo quito mientras duermo, si me despierto y está a los pies es bastante probable que me lo ponga otra vez. Soy de Osona, aunque el refrán diga “9 mesos d’hivern i 3 d’infern” [9 meses de invierno y 3 de infierno] allí puedo dormir toda una noche y parte del día con el edredón puesto en verano.

Carlos, 22 años, músico y cartero

VICE: Edredones, siempre. ¿Por qué?

Carlos: Es más cómodo que una sábana.

¿Te pasas todo el año durmiendo así?

Casi todo el año. Soy bastante friolero.

¿Has dormido alguna vez completamente destapado?

Sí, claro, es cómodo, pero los pies a veces pasan frío y el nórdico cumple su trabajo.

¿Qué opinas de las sábanas?

Con una sábana parece que quieras escapar de una telaraña, en cambio, con el nórdico, estás más arropado.

¿Son las sábanas demasiado débiles?

Demasiado cansinas.

¿Qué tipo de persona es esa que siempre duerme con nórdico?

Precavida pero extrovertida. Tienen la vida donde quieren tenerla.

Hay situaciones en las que, a veces, se tiene que lidiar con camas sin edredones (hoteles, casas de amigos, camping). En estos casos, ¿qué haces?

Intento adaptarme, todo es cambio y saber aprovechar las ocasiones.

