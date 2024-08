Preguntamos a gente blanca con rastas por qué las llevan

De entre todas las modas polémicas adoptadas por los blancos en 2017, la de las rastas tal vez se lleve la palma, ya sea porque se suelen considerar sinónimo de falta de higiene, gente emporrada que no quiere trabajar o, sobre todo, una ofensa cultural a sus verdaderos orígenes.

La apropiación cultural ha dejado de ser aceptable. De hecho, es una forma muy efectiva de cabrear a la gente, y con razón. Lo hemos visto cuando Miley Cyrus desvirtuó una danza tradicional de Costa de Marfil para convertirla en un contoneo que se dio en llamar twerking; también en 2012, cuando una modelo de Victoria’s Secret desfiló con un tocado típico de los indios americanos, o este mismo año, cuando varias modelos de esta famosa firma de lencería aparecieron en la pasarela luciendo abalorios africanos.

¿Qué piensan al respecto las personas blancas que llevan rastas? ¿También les parecen sucias o un acto de apropiación cultural? Se lo preguntamos para averiguarlo.

Tasha, 25

Lleva rastas desde hace casi dos años

VICE: Hola, Tasha. En internet he visto montones de artículos del tipo “7 razones por las que los blancos no deberían llevar peinados de negros« o “No está bien que los blancos lleven rastas. Punto”. ¿Qué te parece esto?

Tasha: Nunca he oído a nadie decir algo semejante. Las rastas son un estilo que han llevado infinidad de culturas históricas, desde la Antigua Grecia a Egipto. Una de las primeras representaciones de este peinado se encuentran en imágenes del dios hindú Shiva.

Sí, es verdad que hoy son muy populares en la cultura rastafari y un estilo de peinado afro muy utilizado, pero no se originaron ahí. Si fueran algo exclusivo de su cultura, lo entendería. Lo que más me molesta de este comentario es que he hablado con muchos negros del tema y nadie me ha dicho que se sintiera ofendido por que la gente blanca lleve rastas. De hecho, al contrario: muchos negros me felicitan por mis rastas. Yo creo que este tipo de polémicas las generan unos cuantos abanderados blancos de la justicia social que buscan algo de qué quejarse por internet.

Háblame de la historia de tus rastas.

Siempre me había gustado cómo quedan y llevaba como cinco años queriendo hacérmelas. Estaba harta de cepillarme el pelo. Aproveché un viaje para ponérmelas y así no tener que preocuparme. También me afeito los laterales de la cabeza porque me gusta sentir el viento y así no se me ponen las rastas en la cara. Estaría bien que las rastas se pusieran más de moda, a lo mejor así no las asociarían solo a los hippies. Muchas veces la gente las lleva porque quedan bien y son prácticas.

Bueno, te voy a ser sincera: en mi cabeza, las rastas solo las lleva la peña que fuma cachimbas y que huele a pachuli y a sudor. Lo siento.

Pues mira, yo no fumo maría, me ducho a diario y soy una maniática de la limpieza. Además, odio estar todo el día sin hacer nada, y también a la gente que hace eso. Y te diré más: la mayoría de fumetas que conozco no llevan rastas. Quizá en otros países sea así, pero yo no lo he visto ni en Reino Unido ni en Australia.

¿Qué consejo darías a alguien que lea tu respuesta y se decida a hacerse rastas?

Que se lo piense bien y, si está convencida, se las haga. Hay que estar muy segura, pero yo, por ejemplo, no creo que pudiera volver a llevar el pelo normal.

Gregory, 25

Lleva ocho años con rastas

Hola, Gregory. ¿Crees que llevar rastas se puede considerar apropiación cultural indebida?

Yo nunca he tenido problemas con nadie por eso. He crecido en la costa del surf, metido en el mar todos los fines de semana teniendo el pelo rizado. Es un engorro, así que las rastas eran una solución muy práctica. Me las hice incluso antes de saber qué era el rastafarismo. Tampoco tenía ni idea de que eran un símbolo identitario de los negros porque llevo toda la vida viéndolas en la playa. La única vez que oí hablar de la polémica fue cuando salió el tema de los tocados indios.

Estamos en el siglo XXI y creo que ya hemos superado esa fase de aferrarnos a la semántica cultural. Creo que en vez de ser tan puntillosos con lo políticamente correcto deberíamos celebrar más la diversidad cultural. Hasta que se me acerque una persona negra y me dé razones válidas sobre por qué está mal llevar rastas, voy a seguir con ellas. Por otro lado, comentarios como que las rastas son solo para los negros me parecen lo opuesto al progreso cultural.

Tú llevas como ocho años con rastas. Es mucho tiempo. Mogollón.

Empecé a hacérmelas a los 17. Llevaba mucho tiempo queriéndolas, pero mi madre no me dejaba. También me prohibió hacerme tatuajes o fumar y al final hice todas esas cosas. Supongo que era una forma de rebeldía. He pasado por dos etapas con las rastas: hace poco empecé a odiarlas y estuve a punto de cortármelas, pero luego cambié de idea y me las dejé, y ahora me encantan. Son muy cómodas y me gusta la estética. Llevo tanto tiempo con ellas que forman parte de mi personalidad.

¿Te describirías como un neohippie?

A ver, los estereotipos existen por una razón, y he conocido a hippies apestosos con rastas que se pasan el día fumando, pero no es mi caso.

Katie, 26

Lleva tres meses con rastas

Hola, Katie. ¿Crees que las rastas solo pueden llevarlas los negros?

La gente automáticamente asume que las rastas forman parte de la cultura de Bob Marley / Rastafari, pero yo las veo más como una decisión personal, más que algo cultural. Aunque ahora se han puesto muy de moda y las lleva mucha gente: jugadores de baloncesto, cantantes, etc.

¿Por qué te las hiciste?

Porque quería tenerlas desde que era una cría. He crecido rodeada de chicos y chicas surferos que llevaban rastas rubias. Son taaaaan cómodas. Te lavas el pelo una vez por semana, te echas un espray y lista. De hecho, ahora quiero hacérmelas más largas.

Debo de ser la primera germano-rusa que lleva rastas. Eso sí, con esta pinta no podría ir a Rusia. Me lapidarían en plena calle.

¿Qué es lo peor que te han dicho sobre ellas?

Que los que llevamos rastas no somos higiénicos, no nos duchamos ni nos lavamos el pelo.

¿Cuándo fue la última vez que te duchaste?

Me ducho cada día.

Está bien saberlo. Me has dicho que la familia de tu madre es de Rusia, y por parte de tu padre son alemanes. Una combinación muy rara para alguien que lleva rastas.

Debo de ser la primera germano-rusa que lleva rastas. Eso sí, con esta pinta no podría ir a Rusia. Me lapidarían en plena calle.

Josh, 21, lleva casi un año con rastas

Hola, Josh. ¿Cuánto hace que llevas rastas?

Desde diciembre del año pasado.

¿Por qué te las hiciste?

¿Alguna vez has visto a una persona que lleve rastas y a la que no le queden bien? Seguro que no. Las rastas le quedan bien a todo el mundo. Son increíbles, me encantan.

¿Qué me dices de Justin Bieber? Parecía un mocho gigante.

Pues yo creo que le quedaban muy bien, en serio.

¿Crees que a mí me quedarían bien, con esta cara de francesa pretenciosa indiferente que tengo?

Pues te imagino con ellas y te quedarían genial. ¡En serio!

