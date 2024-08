Le pregunté a la gente de mi entorno cómo me mataría

Este artículo fue publicado originalmente en VICE Australia.

He visto muchas películas de miedo últimamente, y he estado pensando —tampoco te creas que mucho— cómo podría matar a alguien.

¿Cuál es la manera más fácil? ¿La más generosa? ¿La más íntima? ¿Cómo te cargarías a alguien a quien quieres si no tuvieras otro remedio ? ¿Y cómo te matarían a ti las personas de tu entorno? ¿Qué nos dice la forma en que nuestros amigos nos matarían sobre nuestra amistad? ¿Eres, como yo, una narcisista que insiste en preguntar a la gente lo que piensa de ti, incluso hasta el extremo de pedirles que planeen tu propia muerte?

«Podría parecer una muerte rápida e indolora, pero en verdad el veneno dañaría lentamente tus órganos»

Pregunté a mis familiares y amigos cómo acabarían con mi vida si tuvieran que hacerlo. Algunas respuestas fueron compasivas y tiernas, otras divertidas y contundentes, y otras fueron jodidamente crueles. Algunos de vosotros estáis muertos para mí porque vaya ideas… Estáis enfermos.

Antes de nada, aquí dejo constancia de cómo me gustaría morir: por una gran sobredosis de alguna droga. Ya sé que no está bien decirlo y que es mucho más terrible de lo que podría imaginar, pero es mi muerte y la palmaré de la forma más chunga que me apetezca. Y aquí está lo que dijeron los demás.

Mi compañera de piso, 32 años

Yo te haría la comida más rica del mundo —francesa, por supuesto—, y luego morirías a la luz de las velas, vestida con tu mejor look. Podría parecer una muerte rápida e indolora, pero en verdad el veneno dañaría lentamente tus órganos. Una vez muerta, tendrías un aspecto hermoso, inmaculado.

«Yo te daría una pacífica muerte mongola, y lo haría en la estepa, para que los pájaros pudieran limpiar tus huesos»

Mi jefe, 38 años

En Mongolia, en un gran festival donde estaban sacrificando a cientos de cabras, un anciano me explicó que las matan haciéndoles un pequeño corte entre los omoplatos, metiendo el pulgar y el índice en el corte, y luego rompiéndoles algo (todo esto me lo iba explicando un traductor) cerca de las vértebras.

Creo que el anciano dijo que esa era la forma más humana de hacerlo, y tú te mereces lo mismo. Pero bueno, que podrían habérselo inventado el viejo y el traductor. Igualmente, yo te daría una pacífica muerte mongola, y lo haría en la estepa, para que los pájaros pudieran limpiar tus huesos.

Alguien que me conoce bastante bien, 23 años

Yo probablemente te haría ver vídeos de Katy Perry durante tres días, con los párpados abiertos y enganchados con cinta aislante. Luego tendrías que hacerle una entrevista y decirle lo mucho que te gusta su música y su estilo. Justo antes de acabar, ella te obligaría a beber un mojito y te convencería para hacer el pino. En ese momento estarías tan contenta que te olvidarías de la posición en que estás, resbalarías, te abrirías la cabeza contra el suelo de hormigón y sería tu final.

«Hubo una vez, cuando eras una adolescente, en que te hubiese estrangulado»

Mi madre, 61 años

Hubo una vez, cuando eras una adolescente, en que te hubiese estrangulado, pero ahora no lo haría.



Mi mejor amiga, 21 años



A ver, yo nos imagino en la Gran Manzana, borrachas después de habernos bebido mil cosmopolitans. Llevaríamos traje y habríamos estado tonteando con algunos diseñadores de aplicaciones toda la noche. Ellos nos invitarían a su casa, nos lo pensaríamos, pero luego nos daría miedo que fuese como la película Eyes Wide Shut, así que diríamos que no.



Luego, en la calle, te diría algo que te molestaría y tú me darías una palmada en los pechos. Yo te apartaría de mí con un empujón, sin ser consciente de mi fuerza ni de tu borrachera. Irías hacia atrás, trastabillando hasta la calzada, donde un taxi te atropellaría. Así es como me imagino tu muerte.

«Creo que lo mejor sería torturarte»

Mi amigo, 26 años



Yo creo que te mataría como lo hace Buffalo Bill en el Silencio de los corderos porque te admiro y quiero ser como tú, llevar tu piel de vestido. Además, no tengo los huevos de llegar tan lejos como hizo Genesis P-orridge con todo ese rollo de la pandroginia. Es decir, me gusta poder ser tú algunos días, pero otros volver a ser el Mahmood de siempre. Creo que la canción de Q Lazarus, «Goodbye Horses», sería un tema perfecto para poner en tu muerte. Vamos, sería un ambiente totalmente romántico para la taxidermia.



Mi fichaje, 21

Al principio se me ocurrió dejarte sin acceso a las redes sociales y a internet en general, y hacerte esa putada. Pero estuve investigando sobre esa idea, y acabé en foros y páginas web de esas falsas, y eso me hizo cambiar de opinión. Creo que lo mejor sería torturarte.

«Yo intentaría dejarte sin internet, pero que no lo pareciera. Es decir, tendrías siempre Wi-Fi pero no podrías conectarte»

Mi amigo de más edad, 29 años



Yo no quiero que mueras de ninguna manera. Supongo que si tuvieras que hacerlo, desearía que fuera indoloro o gracioso. Como Paul Walker, que murió haciendo lo que le gustaba.



Un antiguo rollo, 30

Yo intentaría dejarte sin internet, pero que no lo pareciera. Es decir, tendrías siempre Wi-Fi pero no podrías conectarte. Esa es la parte malvada, pues estarías obligada a escribir cartas respondiendo a preguntas sobre emociones y sentimientos que te llevarían a una soledad tan grande que no sabrías cómo salir de ahí. Tampoco podrías escuchar ninguna de tus canciones favoritas porque yo habría perdido el iPod que me dejaste. Esa es la parte que te mataría. Lo siento. Pero no te guardo ningún rencor, eh.