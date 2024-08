Gente extremadamente hermosa habla de lo que se siente ser sumamente hermoso

Este artículo se publicó originalmente en VICE Netherlands

Hace poco, mientras estaba parada en un rooftop bar en Lisboa –con la cara quemada y el cabello lleno de arena después de un día en la playa– volteé a mi alrededor y me di cuenta de que toda la gente en el bar era ridículamente hermosa. Cada una de las personas ahí estaba guapísima y elegante por igual, y toda esa perfección física le parecía completamente natural a todos los que estaban ahí.

Estar rodeada de todas estas personas hermosas, que parecían el «antes» de mi «después», me hizo preguntarme qué se sentiría ser increíblemente guapa. ¿Acaso las personas hermosas están consientes todo el tiempo de lo hermosas que son? ¿En algún momento se cansan de escuchar cumplidos? Cuando salen de fiesta, ¿cuántos tragos de los que se toman se los regalan?

En busca de respuestas, me fui a las redes sociales y le pedí a mis amigos que me dijeran cuáles eran las personas más guapas que conocían –lo que me llevó a ponerme en contacto con estas seis bellezas de aquí abajo. Me ayudaron a entender cómo es la vida cuando tu cara es tan hermosa que podría desatar una guerra.

Billie*, 28 años

VICE: Hola Billie, eres absolutamente hermosa.

Billie: Si, lo sé. Pero la verdad es que, como cualquier otra persona, hay muchas cosas que me gustaría cambiar. Y me doy cuenta de que no debería pensar así –debería estar agradecida por mi apariencia. Sin embargo, es verdad, hay muchas ventajas de ser guapa. Trabajo en hotelería y con frecuencia recibo muy buenas propinas, o tipos que me quieren invitar algo de tomar.

¿En algún momento tus amigas se ponen celosas cuando tu te llevas toda la atención?

Si, a veces me da esa impresión. Por eso siempre me siento culpable cuando salimos de fiesta cuando los hombres se me acercan pero ignoran a mis amigas. Trato de alejar a los hombres que hacen eso. También pasa que cuando le digo a mis amigas que se ven súper bien, no creen que sea en serio.

¿Es verdad que la gente te toma menos en serio porque creen que no tienes cerebro?

Definitivamente. Cuando los hombres se me acercan a hablar, la mayoría de las veces hablan de lo hermosa que soy, en lugar de preguntar qué me gusta. Siempre es lo mismo –cuando estás guapa sólo te juzgan por tu apariencia. A veces a la gente se le olvida que tenemos una personalidad debajo de nuestra apariencia.

Emil, 32 años

Foto cortesía de Emil

VICE: ¿Crees que la vida es más fácil cuando eres extremadamente atractivo?

Emil: Si, hay estudios que prueban que las personas físicamente hermosas son más aceptadas. Pero por otro lado, con frecuencia la gente asume que soy arrogante. Me dicen que no saben como hablarme porque soy socialmente incómodo, y piensan que porque estoy guapo debería tener más confianza.

¿Algunas vez te has dado cuenta de que la gente se pone nerviosa cuando está cerca de ti por tu apariencia?

Solía tener una compañera de trabajo que de repente se le empezaban a caer las cosas –platos, tazas, plumas– lo que fuera que estuviera cerca de mi.

¿Cuándo te diste cuenta de que eras guapo?

Mi mamá siempre me decía que era guapo, pero todas las mamás dicen eso de sus hijos, así que no me lo tomaba en serio. Me tomó todo un año trabajando de modelo para empezar a creerlo. Pero no es algo en lo que piense –para mi es normal que cuando vaya por la calle las mujeres me sonrían. Pero tal vez eso no es normal en absoluto, no sé.

¿Recibes muchas cosas gratis?

No, desafortunadamente no. Esto probablemente suene sexista, pero creo que las mujeres son mejores coqueteando para obtener cosas gratis.

Nina, 23 años

Foto cortesía de Nina

VICE: ¿Crees que las personas que son muy atractivas son más felices?

Nina: Bueno, ser guapa puede ser muy útil. Por ejemplo, nunca he tenido una entrevista de trabajo normal. Normalmente, sólo tengo una plática casual y luego me ofrecen el trabajo. También me doy cuenta de que es más fácil para mi salirme con la mía que para otros. Cuando me porto mal en un antro –me paro en la barra y me sirvo yo misma la cerveza– nunca me dicen nada. Y la gente siempre es muy linda conmigo –no me tengo que esforzar mucho para hacer amigos.

Entonces, ¿dirías que eres muy segura de ti misma?

No, no tanto. Sé que me veo guapa, pero no es como que me quede viéndome fijamente todo el día. Algunos días, sobre todo cuando no duermo bien, creo que me veo horrible.

Pero bueno, el resto de nosotros probablemente mataría por vernos como tú en un día malo.

No creo que soy hermosísima. Solía trabajar como modelo, pero me sentí muy incomoda porque la industria es muy superficial. Ser guapa no sólo tiene beneficios. Muchas veces intimidas a la gente, o asume que eres arrogante.

Peter, 37 años

Foto de Nina Flore Hernandez

VICE: ¿Tienes miedo de dejar de ser guapo cuando envejezcas?

Peter: Si, definitivamente. Solía ser bailarín profesional, así que mi apariencia era muy importante para mi carrera. Cuando eres joven y bello, todo parece posible. Conforme creces, eso definitivamente cambia.

¿Alguna vez te has aprovechado del hecho de que eres guapo?

Bueno, puedo ser bastante encantador cuando quiero algo. Por ejemplo, hace mucho, un amigo estaba nominado para el Permio Hombre del año GQ en los Países Bajos. No ganó, entonces para recuperarnos de la decepción, usamos nuestra apariencia y encanto para convencer a la chica encargada de los obsequios que nos diera muchos para llevarlos a casa con nosotros.

¿Te invitan seguido a salir?

Sí, bastante seguido. Pero creo que también eso tiene que ver con el hecho de que soy actor. La gente se me acerca como si me conociera, porque alguna vez me vio en el escenario. Es muy raro.

Luca, 21 años

Foto de Isabella Rosa

VICE: ¿Qué tan cool es ser tan hermosa?

Luca: No siempre es divertido –muchas veces la gente se me queda viendo fijamente, y me hace sentir extremadamente incomoda. Y les encanta asumir que soy súper tonta.

¿Se te acercan personas desconocidas solo para hacerte un cumplido?

Si, si pasa. Muchas veces recibo cumplidos por mis pecas o mi cabello –y es muy lindo, pero si cansa. Sería bueno que la gente me preguntara por mi trabajo o por lo que me gusta.

¿Te puedes ligar a cualquiera que te guste?

No me puedo quejar. A veces solo quiero tener sexo, como todos los demás. Pero en cierto punto, los ligues al azar se empiezan a volver insignificantes. Y cuando personas que no me gustan se me acercan, las tengo que rechazar. No es divertido.

Si yo fuera extremadamente atractiva, mi parte favorita sería todas las cosas gratis –todo lo que las marcas te mandan porque quieren que uses sus productos.

Eso es verdad, es una buena ventaja. Me mandan ropa y otros productos, que después luzco en mi Instagram.

Dyllan, 21 años

Foto de Darnell Rosary

VICE: ¿Crees que la vida es más fácil cuando eres guapo?

Dyllan: No, la vida es difícil de cualquier forma. Honestamente no creo que importe lo guapo que eres, al final.

¿Así que no te preocupa que tu vida se vuelva más difícil cuando envejezcas y ya no estés tan guapo?

No, en realidad no. Y en general no es algo que me preocupe porque los negros no nos arrugamos. Además de un corte de cabello ocasional, no le dedico tanto tiempo a mi apariencia, y no creo que eso cambie pronto.

¿La gente se interesa menos en tu personalidad después de ver tu hermosa cara?

Sí, y eso me molesta un poco. Mucha gente no se da cuenta de que tengo cerebro. En realidad se sorprenden cuando les digo que soy un buen estudiante.

* El nombre de Billie se cambió para este artículo a petición suya.