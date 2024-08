Hablamos con gente que lleva ‘mullet’ en España para saber por qué

Supongo que todos sabréis a lo que me refiero cuando hablo de mullet, ese peinado corto por delante y largo por detrás que puede relacionarse con el concepto del white trash, con la idea esa del paleto folla gallinas o del oficinista divorciado con más cervezas que comida en la nevera — business in front, party in the back— que pueblan los escenarios literarios decadentes del gótico sureño de Carson McCullers, Cormac McCarthy, Harry Crews o Donald Ray Pollock.

Pero a la vez este peinado también nos transporta a la década de los ochenta, con todas esas películas en las que cada adolescente o policía rebelde cubría su nuca con una cascada de tupido bello capilar.

Luego, mirando más hacia la península ibérica, tenemos a todos esos protagonistas del cine quinqui patrio pero también encontramos ese peinado en movimientos más politizados y anticapitalistas, así como en círculos más cercanos al punk, a la nueva ola e incluso se gastaba en los escenarios de la ruta del bakalao.

Entonces, ¿qué clase de persona es aquella que exhibe un mullet ahora en el siglo XXI? Reunimos a varias personas que disfrutan de este estilo de cabellera y les hicimos la gran pregunta, ¿por qué?

Foto de Javier González

RICARDO LEÓN, 24 AÑOS, ESTUDIANTE

VICE: Ricardo, dime, ¿por qué llevas mullet?

Ricardo: Porque me gusta, a raíz de mi pasión por la década de los ochenta. Este peinado era más típico de lo que pensamos.

¿Qué significa el mullet para ti?

Pues no mucho; es un peinado como otro cualquiera, sólo que la gente lo tiene vinculado a un prejuicio que, por cierto, detesto. Esto no va de “me siento libre y realizado, sintiendo las greñas sobre mi cogote” ni nada por el estilo. Es un tipo de melenilla más.

Foto de Javier González

¿Qué me dices de todo ese asunto de vincularlo con el white trash? ¿Ha cambiado de significado el mullet?

Bueno, supongo que con white trash te refieres al paletismo estadounidense. No vivo ni en su contexto, ni en EE. UU., por lo que esa cosa del white trash aquí en España no le veo sentido. A nuestra sociedad le gusta mucho etiquetar y encajonarlo todo, y estamos rodeados de cosas que siempre “significan algo más”; casi tienes que tener cuidado de evitarlas y permanecer “neutral, políticamente correcto”, ¡es absurdo! Aquí white trash no sé, pero gitano sí que me han dicho hasta la saciedad.

¿Te ha traído algún problema el mullet? ¿Cómo reacciona la gente al verlo?

Problemas ninguno, pero sí malas miradas, comentarios despectivos y risas a mis espaldas que me han hecho ver lo catetos y prejuiciosos que somos aquí. Da igual cómo vaya vestido, lo que diga o cómo me comporte; para algunos automáticamente soy un “gitano, Camarón, el Vaquilla, el Farruquito, un quinqui, gorrilla, “yonki” y demás que, obviamente, van en tono despectivo.

Y antes me dolía, la verdad, pero ahora ya he hecho callo. Así te das cuenta de lo atrasados que estamos culturalmente, porque cuando he viajado fuera de España la peña se flipaba al verme y me reconocía como un auténtico freak de los 80’s. Aunque debo de mencionar que últimamente el imaginario del inconsciente colectivo se ha ampliado, y ya me empiezan a decir Pablo Escobar, o el malo de la última de Gru.

Foto de Javier González

¿Es práctico? ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor de llevar mullet?

Realmente es como tener pelo largo, tienes que cuidarlo, etc. Es práctico si tienes paciencia y si te gusta en el fondo, aunque ha habido alguna que otra vez que me han entrado ganas de coger las tijeras, como en verano, que da mucho calor; de hecho, el peinado tiene su origen en las zonas nórdicas, ya que muchos pescadores se lo dejaban para abrigarse el cuello ante las bajas temperaturas del mar.

Foto vía Angela Huete

ANGELA HUETE, 21 AÑOS, PR Y ESTILISTA

VICE: Hola Angela, ¿hay algún motivo en concreto por el que hayas decidido llevar este peinado?

Angela Huete: La verdad es que no, no es algo que haya pensado. Llevaba el pelo corto y en unas fotos me hicieron la forma de mullet, entonces al irme creciendo se me hizo esta forma.

¿Qué sensaciones te genera?

Me siento cómoda con el corte, además es muy práctico para invierno, se me seca bastante rápido.

¿Cómo crees que te percibe la gente?

Depende de la situación, con este pelo puedes ser súper sexy, pero como te pongas un chándal y tengas un poquito de mala cara un día, también puedes parecer un niño quinqui de 12 años.

Foto vía Angela Huete

¿Crees que es más masculino o femenino? ¿O precisamente crees que es un peinado que juega con la ambigüedad?

Hoy en día no existe nada masculino o femenino, pero si nos remontamos a: niñas largo/niños corto, de espaldas podrías ser una señora y de frente, un señor.

En este caso, ¿crees que puede ser una herramienta de reivindicación de nuevos géneros?

Bueno, no tanta renovación, este corte tiene más años que yo.

¿Qué sabes del mullet? ¿Tenías alguna referencia de este peinado antes de llevarlo?

Es un peinado de los ochenta que he visto en alguna peli. Mi madre lo llama greñas.

Foto vía Angela Huete

Se relaciona con lo quinqui o el white trash, ¿crees que esta etiqueta está más que superada y ahora el mullet tiene otros referentes y significados?

Yo no me he informado sobre este peinado, entonces no sé si hay nuevas referencias (o quizá las nuevas referencias somos los niños que lo estamos llevando ahora), por lo tanto es normal asociarlo a las referencias que todo el mundo tiene: quinqui.

Foto de Pol Rodellar

ALVERD GUAL-CIBEIRA, 26 AÑOS, MÚSICO

VICE: Hola Alverd, ¿qué me puedes contar de los mullets? ¿Sabes de dónde vienen?

Alverd Gual-Cibeira: Sé que vienen de la antigüedad, hay muchas tribus o pueblos que ya lo lucían, pero en nuestra historia más reciente viene o por lo menos se asocia a lo quinqui o al paleto, en nuestro país. En Australia es un peinado característico también de lo que llaman “bogan”, que sería algo a caballo entre, precisamente, el quinqui o paleto; muchos amigos míos de allí lo llevan o han llevado, así que en mi caso la procedencia es bastante mixta.

¿Qué opinas de la gente que lo lleva de forma “irónica”, como una provocación estética, ese llevarlo «de la broma»?

Bueno, creo que me puedo incluir en este saco, al menos en un inicio. Me parece muy interesante este tipo de reapropiación: tiene su parte de reivindicación —al sistema y a los ideales estéticos, que tienden a venir influenciados por las clases altas, y no por lo más bajo y analfabeto—, y también un algo de empoderamiento; me explico: lo he visto extendido por el colectivo queer, aquellxs que muchas veces han sido discriminadxs o han sufrido violencia por parte del quinqui, del garrulo, y es una forma de decirle “eh, que pa’ chungx yo y mi mullet”.

Foto de Pol Rodellar

¿Qué sentido tiene para ti?

Está, como decía, la parte de radicalidad, de querer plasmar mi lado punki, o trash, pues es importante, pero luego ha cogido otro matiz que me interesa mantener: la duda de género. Es el punto exacto entre lo femenino y lo masculino, por lo tanto, una expresión de genderfuck en forma de peinado. Y eso no puede parecerme más adecuado.

¿Cómo puede una estética ligada a “lo macho” terminar siendo reivindicada como lucha contra el género binario?

Supongo que precisamente por esto. “Las chicas tienen que llevar el pelo largo y los chicos corto”. Pues con esto, mitad y mitad, les jodes la marrana. Yo me he tenido que oír comentarios en plan “córtate el pelo, o es que quieres parecer una chica?”. Con el mullet, de esencia garrula y macha, empiezas a confundir. Y lo mismo pasa cuando es una persona biológicamente chica la que lo lleva: un peinado masculino en un ente teóricamente femenino es otra forma más de mostrar rechazo al binarismo, a los cánones establecidos.

Creo que en los ochenta fue un peinado que utilizaron fuertemente las lesbianas y las personas transgénero, como reivindicación pero también como símbolo identificativo de pertenencia a este, digamos, colectivo. En tu caso crees que la gente lo relaciona más en este sentido o más bien con el rollo kale borroka, gitano quinqui o white trash?

Sin duda la gente aquí lo relaciona con el etarra, el gitano, el paleto, pues son las referencias más directas que tenemos, no hay una tradición de lo trans tan extendida, aunque sí que alguna vez me han dicho que llevaba peinado de lesbiana (y al final, esto es volver a caer en malditos estereotipos, y tú alegrarte por estar poniéndolos en duda). Solo entre gente del colectivo queer muy cercana a mí, tienen esta concepción del mullet como peinado transgénero.

Foto de Ahida Agirre

AHIDA AGIRRE, 29 AÑOS, DISEÑADORA DE MODA

VICE: Ahida, ¿cómo llegaste hasta el mullet?

Ahida: Necesitaba un cambio de look, cortarme más que las puntas y sanear, ya sabes. Estaba en Bilbao y me parecía que lo entenderían y lo sabrían hacer.

¿Cómo crees que te percibe la gente?

Ha tenido una buena acogida, la gente cree que es moderno.

Como peinado, ¿lo ves más masculino o femenino?

Nunca he pensado que un corte de pelo pueda ser femenino o masculino, pero creo que este en concreto jugaría con la ambigüedad.

¿Qué sabes del mullet? ¿Tenías alguna referencia de este peinado antes de llevarlo?

Mi referencia son las señoras vascas.

Foto de Ahida Agirre

Se acostumbra a relacionar el mullet con lo quinqui o el white trash, ¿crees que esta etiqueta está más que superada y ahora el mullet tiene otros referentes y significados?

Totalmente, que yo sepa el mullet se ha llevado desde finales de los sesenta por chicas y chicos de diferentes movimientos, muchas tribus urbanas se han apropiado de este peinado. También me recuerda mucho a ETA en los noventa. En Bilbao siempre ha estado muy presente. Hay muchos niños con mullet, te lo juro.

¿Es cómodo?

Teniendo en cuenta que mi pelo es «Indomable» (como el libro de Pelayo), he encontrado en el mullet un hairstyle con el que si me peino es okey y si no lo hago también.

¿Crees que en el mundo de la moda existe una tendencia de recuperar este peinado? Ya que gente como Alicia Padrón, Angela Huete o Tony Perlo lo estilan y juegan con esa idea que rompe con el modelo tradicional de belleza.

A ver, yo me canso muy rápido de las tendencias, me gustan las que «se quedan». Me gustaría pensar que el mullet ha vuelto para quedarse.