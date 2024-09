Gente pequeña en trajes de alíen formó parte del show de Jeff Mills en ADE

El techno siempre ha tenido su lado sci-fi, pero nadie ha seguido ese territorio hacía los agujeros de conejo como el icono del techno de Detroit, Jeff Mills, quien ha viajado por las estrellas con sus drum machines desde los 80s. Recientemente en el 2013 él mencionaba: «[El techno] no fue diseñado para ser música dance, fue hecho para ser una declaración futurista.»

Ya sea presentándose en vivo con una orquesta clásica, mezclando acompañado de viejos filmes sci-fi (Metropolis de Fritz Lang) o componiendo álbumes completos basados en novelas de HG Wells (Sleeper Wakes), el DJ, productor y conceptualista parece volverse más prolífico conforme pasan los años—hasta el punto donde uno se pregunta cuántas horas hay en un día de Jeff Mills. Una explicación podría ser su serie Time Tunnel, con la cual se presentó el fin de semana pasado en ADE.

El concepto detrás de Time Tunnel, el cual Mills ha ejecutado unas cuantas veces en Francia (donde él es miembro de la Orden de las Artes y las Letras por parte del Ministerio de Cultura Francés), evoca el programa de sci-fi de los 60s del mismo nombre como una forma de navegar por diferentes épocas cronológicas en su DJ set—desde cualquier momento en 1910 hasta miles de años en el futuro.

Sin embargo, como muestra el clip de su presentación en ADE, Mills podría haberse transportado de vuelta a 1984, cuando dos enanos vestidos de alíen lo escoltan a través de una espiral de tiempo, mientras el tema de Disney favorito de nuestra infancia, «When You Wish Upon A Star», suena por las bocinas.

…Claro, si Mills de verdad tiene un túnel del tiempo a su disposición, quizá podría llevarnos de vuelta a uno de sus sets de los 90s. ¿Por favor?