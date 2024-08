Gente que ha tenido mucho sexo nos habla sobre tener mucho sexo

Este año se ha hablado mucho sobre cómo los millennials no están teniendo mucho sexo. Acerca de cómo sus actitudes hacia el sexo y las relaciones interpersonales son más permisivas que las de cualquier generación anterior, y aun así las tasas reales de las personas que copulan han disminuido considerablemente en los últimos 30 años. Ten en cuenta que, a pesar de esto y la reputación internacional de los británicos como conservadores cuadrados y sexualmente inactivos, el número promedio de parejas sexuales por persona es más alto en el Reino Unido que en cualquier otro lugar de Europa, con siete en todo el transcurso de una vida. Eso ya es algo.

Por supuesto, hay muchas anomalías que no encajan bien en estas estadísticas: personas que tienen mucho más sexo que tú y yo, a pesar de que ser a) millennials; y b) británicos. Hablé con algunos de ellos sobre la positividad sexual, la monogamia y lo que puedes aprender sobre los humanos teniendo sexo con muchos de ellos.

Clyde Walton, escort y modelo

Dime Clyde, ¿qué edad tenías cuando perdiste la virginidad?

CW:Tenía 15 años cuando perdí mi virginidad con mi primer novio. Él tenía 18 años.

¿Aproximadamente con cuántas personas has dormido?

CW: Demasiadas para contarlas, debido a que soy scort. Realmente no sabría decirte con cuántas personas me he acostado, pero han sido muchas.

¿Dormir con todas estas personas te ha enseñado algo sobre la humanidad como un todo?

CW: Realmente no me ha enseñado nada, sólo me ha dado más experiencia y me ha mostrado todo tipo de fetiches que la gente tiene. Pero pase lo que pase, siempre estoy protegido cuando tengo sexo con otras personas. Siempre uso protección.

¿Por qué te gustan tanto el sexo?

CW:Porque me encanta la intimidad que logras con la otra persona, ya se trate de sexo perverso, romántico o haciendo el amor. No hay nada en el mundo que se sienta mejor que tener sexo con alguien que te parece absolutamente fascinante. Me encanta la conexión y el vínculo que se desarrolla cuando dos cuerpos están juntos, abrazándose.

Si fueras a hacer un trío con dos celebridades, vivas o muertas, ¿con quiénes lo harías?

CW:Es fácil. Zac Efron y Tom Welling.

Hannah Witton, escritora y vlogger sexual y de relaciones

¿Penetración o sexo oral?

HW: Sexo oral

¿Qué piensas sobre las relaciones abiertas?

HW: Creo que son una alternativa válida a la monogamia, que son tan saludables y amorosas como las relaciones monógamas. Creo que realmente funcionan para algunas personas. Y pienso que, desafortunadamente, hay muchos estigmas a su alrededor.

¿Qué piensas de que se tache a las mujeres de putas?

HW: Es algo muy, muy malo. Estamos en 2017, por favor dejémos de juzgar el comportamiento sexual de las personas o la forma en que se visten.

¿Qué es lo más perverso que has hecho durante el sexo o que te has enterado que alguien hizo?

HW: Es difícil clasificar las perversiones, porque los límites de cada quien son diferentes, pero una de las cosas más perversas que he escuchado es el juego de agujas, que cae dentro del BDSM. Tal vez no sea lo mejor para las personas con fobia a las agujas.

Florence, la mitad del duo Come Curious que habla de sexo en YouTube

¿Qué piensas sobre términos como «body count» [conteo de parejas sexuales] y «pussy management» [administración de vagina]?

F: Tengo que ser honesta: tuve que buscar ambos términos en el Urban Dictionary, así que no estoy completamente al tanto de sus significados. Acabo de enterarme de que «pussy management» es… cuando un chico carga a una chica como si fuera una bola de boliche: dos dedos en el vagina y uno en el culo. Sería divertido si no fuera por la parte de que la carga.

Sí, y el «body count» es cuando los hombres hablan de con cuántas chicas tuvieron sexo en una noche.

F: Dios, me siento tan vieja en este momento. Ni siquiera sé cómo sentirme al respecto, porque, para mí, esos términos suenan sexistas, como tachando a las mujeres de putas, algo muy bajo. El sexo no debería ser un juego: las chicas no son un premio. Y si tu novia descubriera que llamas al foreplay «pussy management», probablemente te abofetearía.

¿Con cuántas personas te has acostado?

F: Tuve una etapa de mucho sexo entre los 19 y los 23 años, así que mi número debe estar más o menos entre 35 y 40. ¡Perdí la cuenta! ¿Y sabes qué?, estoy orgullosa de mi número. Con la experiencia viene el conocimiento.

¿Qué te ha enseñado sobre la gente en general el dormir con todas esas personas?

F: Habiendo dormido con una gran variedad de personas, siento que he aprendido algo de cada una. El sexo es muy diferente con cada uno, y te enseña cómo a todos les gustan cosas completamente diferentes. He aprendido cosas sobre mí misma que nunca imaginé. La gente puede hacer que te liberes o que te cierres por completo en el dormitorio. Pero cada experiencia que he tenido, aunque me haya arrepentido de muchas, me ha dado una idea muy clara del comportamiento humano y de cómo podemos ayudarnos, aconsejarnos y amarnos mejor.

¿Formarías parte de un matrimonio poliamoroso?

F: La respuesta simple es: no. Estoy totalmente a favor de las personas que quieren tener relaciones poliamorosas, relaciones abiertas, o cualquier tipo de relación que se te ocurra. Pero para mí, personalmente, seré completamente convencional en este punto y sólo diré que eso no es para mí. Soy una persona celosa, y no pienso compartir a mi novio en un futuro cercano.

¿Qué piensas de la práctica swinger?

F: Como dije, me encanta la idea de ser abierto en tu relación y apoyo los tríos y demás. Pero yo personalmente no podría manejarlo. Mi cerebro no me lo permitiría. Me perseguiría durante años. Nunca podría confiar en mi pareja si la viera teniendo sexo con otra persona. Soy muy aburrida. Pero no soy aburrida sexualmente, lo prometo.

Reed, la otra mitad del duo Come Curious que habla de sexo en YouTube

¿Con cuántas personas te has acostado?

R: De hecho, sorprendentemente no me he acostado con mucha gente. Mis números deben estar entre 10, 20 o 30 personas. No llevo la cuenta, porque realmente no creo en eso. Creo que todas las personas con las que te acuestas, haya sido o no un error o una experiencia increíble, son muy importantes para comprender tus propios intereses sexuales y adquirir más madurez en tu vida.

¿Qué te ha enseñado sobre la gente en general el dormir con todas esas personas?

R: Me ha enseñado que incluso si eres un dios del sexo y crees saberlo todo, realmente no es así. Aprendes algo nuevo cada vez, incluso con la misma persona. Nadie es igual siempre y a todos les funcionan cosas diferente en momentos distintos de sus vidas. No juzgues lo que le excita a una persona sólo porque no lo entiendes. Además, no asumas que si alguien es malo en la cama nunca podrá volverse excelente.

¿Qué piensas sobre la monogamia?

R: Creo que es algo muy anticuado. Es bastante arcaico. Lo veo como algo muy religioso. Sé que la mayoría de la gente en el mundo cree en la monogamia, pero no creo que se deba a que sólo quieren acostarse con esa única persona. Creo que es una cuestión de inseguridades y confianza. Personalmente, creo que la monogamia provoca que las personas mientan y engañen a sus parejas y a las personas que aman más profundamente en el mundo. Nos inculcan la monogamia por la fuerza cuando somos jóvenes, cuando hablamos de matrimonio y, estadísticamente, cada vez más personas están fracasando en sus matrimonios. Estadísticamente, la gente engaña más a sus parejas en estos días.

Somos complejos. No hay forma de que deseemos tener relaciones sexuales con una sola persona por el resto de nuestra vida. Eso es una locura. Y si terminas haciendo eso, tienes que entender que es un pensamiento bastante deprimente. Todo se reduce al comportamiento animal: estamos en esta tierra para procrear, y nuestras hormonas nos dicen que tengamos sexo con la mayor cantidad de personas posible y que tengamos bebés con cuantas personas sea posible para que así la raza humana prolifere. Obviamente, somos más inteligentes que eso. No creo que toda la monogamia sea basura, puede funcionar para algunas personas; y creo que es una linda fantasía, un bonito pensamiento romántico que la gente tiene, y está bien que tengamos eso si queremos. Simplemente no creo que deba ser algo forzoso, porque hace que las personas sean realmente infelices cuando las cosas salen mal. Se sienten mal por desear dormir con otras personas. Es decir, si te gusta la monogamia, por lo menos deja que tu pareja se masturbe o se divierta, porque no puede basar su confianza y autoestima en una sola persona: también tiene que poder basarlas en otras personas porque somos humanos y eso es lo que necesitamos.

¿Posición sexual favorita?

R: Curiosamente, cambia con cada pareja. Mi posición favorita actual varia entre la del perrito y la del perrito tendido. Gracias, Cosmopolitan. Es cuando la mujer se acuesta sobre su estómago y el hombre se la coge en una posición en la que ella está apoyada con sus rodillas. La razón por la que me gusta tanto esta posición es porque, para mí, se siente más dominante. Siento que se pude llegar más profundo con ella. Me gusta la sumisión, la pérdida del control. Pueden asfixiarte en esta posición, pueden poner los dedos en tu boca en esta posición… además, hace que mi punto G se estimule como no tienes idea.

¿Quiénes son mejores amantes, los hombres o las mujeres?

R: He probado con ambos. Nunca he tenido una relación con una mujer, pero definitivamente tuve algunas aventuras, definitivamente cogí con algunas chicas y tuve algunos tríos. Pero tendría que decir que en general, los hombres. No porque yo sea heterosexual, pero eso es lo que me gusta en este momento. Todo puede cambiar. Soy muy fluida con lo que mi vagina quiere, pero simplemente me encantan los penes. Me encantan los juguetes sexuales, pero nada es mejor que un pene, especialmente cuando está unido a alguien que siente todo lo que tu vagina le da. Eso es excitante. Siempre me han gustado los juegos bastante rudos, los juegos de poder, las fantasías de violación y dominación, así que cuando estoy con una chica todo es más igualitario, y no he tratado de hacer una inversión de papeles en esos casos; pero cuando estoy con un chico, puedo perder el control por completo. Por alguna razón, eso es lo que me prende.

Luke Hotrod, estrella porno y compositor

¿Con cuántas personas te has acostado?

LH: Bueno, eso depende de a qué te refieras. En mis siete años de trabajar en la pornografía, sinceramente, no tengo idea, pero para averiguarlo necesitaría una calculadora. En mi vida personal antes de la pornografía, diría que aproximadamente con entre 30 y 50. Por lo tanto, haciendo un calculo rápido, diría que, desde los 15 años, cuando perdí mi virginidad, hasta ahora, con más de 1,000.

¿Qué te ha enseñado sobre la gente en general el dormir con todas esas personas?

LH: Esta es probablemente la pregunta más difícil que me has hecho, porque todos son diferentes. En este momento, estoy sentado en un bar con un amigo que conozco desde hace muchos años. Él está usando un par de zapatos cafés reluciente, unos jeans azules y una camisa rosa, planchada como si su madre lo hubiera hecho. Yo tengo puesto un par de jeans negros, una sudadera gris con capucha y un par de tenis Converse. He sido muy afortunado por haber podido viajar por el mundo como músico toda mi vida y por haber trabajado con algunos de los artistas más importantes del mundo. Luego, en mi carrera pornográfica, he tenido la gran fortuna de trabajar con algunas de las mujeres más bellas que hayas visto. Tengo 35 años y tengo una vida increíble, mientras que mi amigo trabaja para O2 en un call center. Si estuvieras en este bar, mirándonos, pensarías que él es un hombre de negocios muy rico y que yo soy un estudiante pobre [risas]. Entonces, al relacionar esto con tu pregunta, voy a citar un dicho muy famoso: «No juzgues un libro por su portada». Mi punto es: acostarme con todas las personas con las que lo he hecho, me ha enseñado que todos somos diferentes y que a todos nos gustan cosas diferentes.

¿Cuál es tu posición sexual favorita?

LH: Que la chica esté arriba, porque me encanta el sexo lento, profundo y sudoroso con contacto visual, besos y jugueteo con las tetas. Me gusta dar placer, y me encanta cuando tengo química con mi pareja y me gusta conversar. Siempre digo: tener el mejor sexo es cuestión de tener una buena conversación.

¿Cuál es tu experiencia sexual más perversa?

LH: Bueno, en la pornografía, como puedes imaginar he hecho casi de todo; pero diría que fue cuando tuve sexo con mi novia en la parte trasera de una camioneta, yendo rumbo a casa después de un concierto, estando los padres de ambos sentados al frente de la camioneta.

@Shaydakisses