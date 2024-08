Vender los derechos de tu cara puede conseguirte más de 100 000 €

¿Cuánto vale tu cara? ¿Se la venderías a una startup de robótica por un precio?

Geomiq, una empresa de ingeniería londinense, busca la cara perfecta para su nuevo cliente, un fabricador de robots no revelado que está desarrollando un amigo virtual para ancianos.

Están dispuestos a pagar alrededor de 113 000 € a alguien dispuesto a donar su cara para siempre.

“Hace unas semanas, nos contactó una compañía de robótica para preguntarnos si les podíamos ayudar con los últimos retoques de un robot humanoide vanguardista en el que habían estado trabajando”, escribió Geomiq en su blog. La compañía busca un rostro “dulce y amable” para convertirse en la cara del robot una vez que comience a producirse. Esto significa que esa cara podría ser potencialmente reproducida miles de veces en robots de todas partes del mundo

Recomiendo a los lectores que no vengan su cara por 113 000 € pero, en esta economía, cada uno hace lo que debe.

El problema no es ponerle cara a un robot para gente mayor, obviamente. Hemos visto casos así antes. Muchos intentan no parecer amenazantes, con sonrisas grandes y pantallas de videoconferencias. En Reino Unido y Japón, por ejemplo, un proyecto de creación de robots de compañía llamado CARESSES (siglas en inglés de Robots Culturalmente Conscientes con Sistemas Sensoriales Medioambientales de Apoyo para Ancianos) está tratando de crear robots que se adapten a la cultura y costumbres de sus dueños humanos.

Lo preocupante es que tu cara aparecerá en un millón de hogares a lo largo y ancho del mundo. Ayudando a la gente. Para siempre.

Los datos del anuncio son escasos. ¿Qué hace que una cara sea lo suficientemente amable como para obviar el hecho de que esté impresa en una máquina robótica consciente en tu casa? Una vez que vendas tu cara a esta misteriosa compañía, ¿se la cederán a su vez a terceros? ¿Y si tu dulce cara, que se iba a usar para interactuar con abuelitas recluidas en casa, acaba siendo usada para hacer muñecas sexuales?

Me he puesto en contacto con Geomiq y actualizaré la información cuando me contesten.