Elegía musical a George A. Romero, el padre de los zombis

Uno de los nombres más importantes de toda la historia del cine es el de George A. Romero. Este hombre que murió ayer 16 de julio de cáncer de pulmón a los 77 años, creó todo un género dentro del cine de terror, fue él quien le dio forma a las películas de zombis. Romero no fue el primero, pero fue el que creó el arquetipo del muerto viviente, ese ser putrefacto que se levanta de la tumba para devorar todo lo que encuentre a su paso e infectar con su mortecina plaga a todos los vivos.

Largometrajes como Night of the Living Dead (1968), Dawn of the Dead (1978) y Day of the Dead son obras clásicas del cine del culto. Estos fueron hechos con las uñas y de forma muy simple. En sus principios Romero se caracterizó por ser un director desencajado y alejado de la opulencia de Hollywood. Pero sus películas trascendieron y son una gran influencia no solo en el cine, se puede decir que Romero con sus zombis creó un espejo que refleja nuestra sociedad. Porque a la larga esos somos, un montón de seres sin conciencia que siguen ciegamente sus impulsos más básicos, muertos en vida que caminan por ahí pudriendo el planeta y todo lo que habita en él.

Esta influencia trascendió la pantalla grande y contaminó otras expresiones culturales como el arte, los comics y por supuesto la música.

Cientos de bandas, sobre todo de death metal y punk, se han alimentado del arquetipo del zombi para sus letras y artes. Desde ‘Mi novio es un zombi’ de Alaska y Dinarama, pasando por ‘Zombie Jamboree’ de Kingston Trío hasta la base temática de Cannibal Corpse; los muertos vivientes han estado ahí, acechando tu cerebro.

Pero nada de eso hubiera sido posible sin la mente de Romero y hoy queremos homenajear su memoria con una serie de temas inspirados en las legendarias películas de este director.

Misfits -‘Nigth of the Living Dead’



Una de las bandas que popularizó el terror en la música es Misfits y por supuesto los zombis son uno de sus temas favoritos. ‘Nigth of the Living Dead’ es uno de los clásicos de la banda y un homenaje la película que lo inició todo.



Misfits – «Day of the Dead’

Misfits ha tenido varias etapas, algunas más aclamadas que otras, pero el terror y la firma de Romero siempre han estado. Este tema más estilo rockabilly, está inspirado en la tercera película de la saga Dead Series.

Ministry – ‘Burning Inside’



Este pesado tema de esta clásica de la música industrial lleva entre sus pesadas notas algunos samples de Day of the Dead.

Nashgul – ‘Soñando entre Tiburones’

Sin duda la mejor forma de abrir una canción de grindcore es con un audio de Nigth of the Living dead.

Showbread – ‘George Romero Will be at Our Wedding’

Incluso bandas de rock cristiano han encontrado su musa en la sangre y las tripas. En este caso es un tema de amor en medio del apocalípsis zombi.

Sprites – ‘George Romero’

Esta banda de indie sabe muy bien qué hacer en caso de que vengan los zombis, están preparados para sobrevivir y todo es gracias a las películas de George A. Romero.

Frankenstein Drag Queens From Planet 13 – ‘Down Of The Dead’

Este drageado grupo de punk canta desde el punto de vista de la orda zombi. «Somos los muertos y vamos por ti», prepárense para el fin.

Gorillaz – ‘M1 A1’

«Hello! Is anyone there?», este es un sample sacado de Day of the Dead que Gorillaz metió con mucho ritmo en tus pesadillas.

Gorillaz – ‘Hip Albatross’

Otro tema de Gorillaz que arranca con un dialogo de Romero y además su lento y suave ritmo está acompañado con sonidos de ataques zombis y advertencias de la llegada de la horda de los muertos.

Mortician – ‘Zombie Apocalypse’

«When there is no more room in hell, the dead will walk the earth». Esta probablemente es la frase más usada de las películas de Romero e introduce este brutal tema de esta podrida banda de brutal death metal.

Grendal – ‘Zombie Nation’

Cuando llega el fin habrá dos opciones: correr o festejar. Si los muertos regresan a la vida, pues al carajo, será bailar con ellos.