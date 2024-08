George Lucas, John Waters, Ian Svenonius y la Ruta del bacalao: nuestros libros de noviembre

Este mes nos hemos puesto un poco mitómanos y os traemos cuatro novedades que tienen que ver con algunas de nuestras obsesiones. La primera es la Ruta del bacalao, de la que hemos hablado últimamente aquí y aquí, pero que sigue siendo uno de nuestros temas favoritos. Otro es Ian Svenonius, cantante de The Make-up y Chain and The Gang, entre otras bandas, que tuvo su propio programa en nuestra revista entre 2009 y 2010, Soft Focus. Y qué podemos decir de George Lucas o del maestro del maestro del cine de culto, John Waters.

Casualmente, todos se han puesto de acuerdo para salir este mes y nosotros no teníamos más remedio que hablar de ellos.

En éxtasis. El bakalao como contracultura en España

Joan M. Oleaque

Barlin Libros, 2017

A estas alturas ya sabéis que en VICE nos fascina la ruta del bakalao. La ruta ha sido uno de los pocos fenómenos contraculturales únicos y genuinos que han surgido de la cultura española en los últimos tiempos, un fenómeno que todavía resulta muy desconocido para muchos y que sigue sufriendo la tergiversación que se hizo de él desde los medios de comunicación en los años 90. Para todos los que amamos todas aquellas historias de la Valencia de los 80 y los 90, la reedición del libro de Oleaque, En éxtasis, es un auténtico acontecimiento. Publicado en catalán en 2004, cuando hablar bien de la ruta era todavía un sacrilegio, y ahora traducido y actualizado, el relato de aquellos años que hace Oleaque está lleno de poesía y de análisis sociológico. Se trata de un documento imprescindible para entender lo que fue todo aquello y cómo cambió para siempre nuestra forma de salir.

Juanjo Villalba

Te están robando el alma

Ian Svenonius

Blackie Books, 2017

«Necesitamos censura. Censura para detener el vómito constante que escupe la radio. Censura de la ‘prensa libre’, que crea una versión distorsionada de los acontecimientos mundiales, así como el armazón intelectual para los asesinos en masa (…) Censura de la industria del cine por generar una pueril apología imperialista y pornografía que promueve la tortura.»

Así arranca Te están robando el alma, el último libro de Ian Svenonius, un manifiesto en contra del mundo moderno que algunos han calificado de panfleto. Pero vaya panfleto guapo. Comulgar o no con su crítica radical al sistema capitalista, a la ideología neoliberal y al posmodernismo es lo de menos. Porque Svenonius ni siquiera argumenta, no le hace falta: le echa unas gotas de gasolina a lo que le apetece y lo hace arder. Así, sin más. Se posiciona en contra del swing porque fomenta el individualismo en el baile, de los manuales de montaje de los muebles de Ikea porque están hechos para romper parejas (y a más parejas, más pisos de soltero que amueblar) y de los cascos para escuchar música, que a su parecer fueron creados para aislar a los individuos y promover un egoísmo social necesario para que el capital prospere.

A veces parece que sitúa su ideología en un espejo deformante de esos de los circos y se ríe de ella, otras se pone serio. Pero en cada línea se retrata como el pirómano que es. Y en la era de la corrección política y la mesura, eso se agradece.

Ana Iris Simón

Cómo liarla

John Waters

Anagrama, 2017

No he leído en mi vida muchos libros de discursos, de hecho, creo que puedo decir sin equivocarme que este debe de ser el primero. Este librito de algo más de 70 páginas, contiene el discurso que John Waters, el cineasta, escritor y artista de culto, dio en el acto de graduación de la Escuela de diseño de Rhode Island en 2015.

Aquella charla, que se hizo viral en internet, no pierde ni un ápice de impacto al pasar al papel, acompañado de ilustraciones del veterano Eric Hanson. En él Waters anima a los jóvenes a que trabajen duros para sí mismos, a que aspiren a lo más alto ignorando los reveses de la vida, a que se infiltren en la sociedad para sabotearla desde dentro, a que pongan nerviosa a la gente, a que los escandalicen y, en definitiva, a que la líen.

Las frases del discurso destilan esa maravillosa maldad e ironía característica de los trabajos de Waters y creo que podría llegar a convertirse con los años en una especie de testamento intelectual, lo que desde luego él odiaría a muerte. Veremos.

Juanjo Villalba

George Lucas. Una vida

Brian Jay Jones

Reservoir Books, 2017

La biografía de George Lucas escrita por Brian Jay Jones viene, en su edición española, en la forma de un grueso libro amarillo de 672 páginas. Para mí que, como muchos y muchas que estaréis leyendo esto, fui uno de esos críos que peleaba en el recreo del colegio con imaginarias espadas láser, este libro, considerando su color y su tema, me resulta tan apetecible como un enorme bizcocho de limón.

Todas las vidas, vistas de cerca, tienen algo de interesante y por supuesto, la de Lucas no es una excepción. Brian Jay Jones, uno de esos escritores especializados en biografías, famoso por la que escribió de Jim Henson en 2013, relata la vida de un chico que no tenía nada claro a los 20 años a qué iba a dedicar su vida hasta que un accidente de coche que casi le cuesta la vida le hizo dar un giro inesperado que, como ya sabemos, le trajo la gloria. Así que tranquilo, todavía tienes una posibilidad de ser George Lucas.

Juanjo Villalba