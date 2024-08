George R. R.Martin revela un montón de detalles sobre la precuela de ‘Juego de tronos’

Puede que de la temporada final de Juego de tronos solo quede un difuso recuerdo de vasos de café e inexplicables desarrollos de personaje, pero HBO todavía no ha terminado con Poniente. La producción del episodio piloto de la primera precuela de la serie está ya en marcha y, como no podía ser de otro modo, HBO no suelta prenda. Menos mal que el bueno de George R. R. Martin, que se ha tomado un descanso de Vientos de invierno, ha revelado algunos detalles de lo que está por llegar.

En mayo, Entertainment Weekly publicó una entrevista con Martin sobre la nueva serie, que el escritor quería titular La larga noche. Con ese título y el dato de que la historia transcurrirá miles de años antes de Juego de tronos, es lógico pensar que la nueva serie tratará sobre la primera invasión de caminantes blancos que provocó la construcción del Muro.

Sin embargo, teniendo en cuenta que “La larga noche” ya es el título del célebre y oscuro episodio de la batalla en la que se exterminan a los caminantes blancos, HBO seguramente no aceptará la idea de Martin, si bien se rumorea que están buscando títulos similares. “Oí a alguien que sugería que podría titularse La noche más larga, una variante que no me desagrada”, declaró Martin en la entrevista. “Estaría muy bien”.

Títulos aparte, Martin asegura que en la serie aparecerán los caminantes blancos y esa familia de estoicos barbudos, los Stark. Eso, claro está, significa más lobos huargos. “Los Stark aparecerán seguro”, señaló Martin. “Obviamente, los caminantes blancos ⎯o como los llaman en los libros, los Otros⎯ también estarán. Habrá cosas como lobos huargo y mamuts”.

Eso sí: que nadie espere ver a los Lannister. “Los Lannister todavía no estaban, pero sí Roca Casterly; es como el Peñón de Gibraltar”, añadió. “Lo ocupan los Casterly, de quienes el lugar toma el nombre”.

Los Siete Reinos también serán algo distintos; de hecho, habrá más de siete. “Hablamos de los Siete Reinos de Poniente; había siete reinos en tiempos de la Conquista de Aegon”, dijo Martin. “Pero si te remontas más atrás en el tiempo, había nueve reinos, y antes 12 reinos, y al final llegas a un punto en que había cien reinos ⎯pequeños⎯, y esa es la época de la que hablaremos”.

La nueva serie estará protagonizada por Naomi Watts y su estrenó está previsto para el año que viene, que es más de lo que se puede decir de Vientos de invierno. Por lo visto, la temporada que pasó Martin aislado en una cabaña para escribir no ha dado sus frutos.