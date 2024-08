George R.R. Martin se esconde en una cabaña para terminar el próximo libro de ‘GoT’

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

George RR Martin se mantiene bastante ocupado. El tipo ha escrito decenas de libros en las últimas décadas y creó una de las franquicias de televisión más grandes de todos los tiempos. Actualmente participa en la próxima serie de precuelas de Game of Thrones de HBO, un nuevo programa de ciencia ficción basado en su novela Nightflyers, y no uno, sino dos programas basados en su franquicia Wild Cards para Hulu. Además de todo esto, también logró encontrar tiempo para producir un enorme tomo que detalla cientos de años del reinado Targaryen en Westeros, llamado Fire & Blood.

Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos creativos, hay un proyecto que Martin aún no ha podido terminar: The Winds of Winter. La sexta y penúltima novela en su serie A Song of Ice and Fire no cumplió con su fecha límite inicial de finales de 2015, ni tampoco con la fecha límite posterior de 2017, y ahora definitivamente tampoco saldrá este año.

Pero no se preocupen: George RR Martin va a terminar The Winds of Winter, y parece que va a permanecer encerrado en una cabaña alejada de la civilización hasta que lo haga.

Según una nueva entrevista con Martin en el Wall Street Journal, el autor se encuentra “oculto” en un “escondite en una montaña remota cuya ubicación se niega a revelar” para finalmente terminar la novela. “Es una cabaña que visita cuando quiere prepararse para terminar un libro”, continúa el artículo, “y está trabajando duro en The Winds of Winter“.

Ahora, para ser justos, no es que Martin no haya dedicado tiempo a su libro hasta ahora: se reporta que ha estado entregando páginas constantemente durante los últimos años, pero no ha funcionado del todo. “Pueden culpar a mis viajes, a mis publicaciones de blog o a las distracciones de otros proyectos, o lo que sea, pero tal vez todo eso tuvo un impacto”, escribió en un blog de 2016 sobre el progreso del libro. “Pueden culpar a mi edad, y tal vez eso también tuvo un impacto… pero a decir verdad, a veces la escritura va bien y otras veces no, y eso ha sido cierto para mí incluso cuando tenía 20 años”.

“Sé que hay muchas personas que están muy enojadas conmigo porque no he terminado The Winds of Winter. Yo mismo estoy enojado por eso. Desearía haberlo terminado hace cuatro años”, dijo Martin en una entrevista reciente con Entertainment Weekly. “Desearía que estuviera terminado ahora. Pero no lo está. He tenido noches oscuras del alma en las que he golpeado mi cabeza contra el teclado y he dicho: ‘Dios, ¿alguna vez terminaré esto? La serie va cada vez más adelante y yo me estoy quedando cada vez más atrás. ¿Qué demonios está pasando aquí? Tengo que hacer esto’”.

No está claro si encerrarse en una cabaña secreta es lo que Martin necesita para terminar el libro de una vez por todas, pero esperemos que esté haciendo algo más que golpearse la cabeza contra el teclado mientras está allí. En cualquier caso, se espera que la última temporada de Game of Thrones llegue en abril, así que al menos nos pondremos al día con la situación en Westeros más temprano que tarde.