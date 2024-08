Gepe: La lógica de la no lógica

El nuevo disco del artista chileno Daniel Riveros bajo el nombre Gepe, el sexto de su carrera, representó un giro inesperado para quienes siguen su carrera y su música. En sus dos últimos álbumes, GP (2012) y Estilo Libre (2015) –los cuales él mismo considera como «hermanos»– Gepe creó una identidad extrovertida y festiva, partiendo primero de los sonidos y ritmos de Los Andes y luego de toda Latinoamérica, que la gente llegó a conocer bien gracias a sus extensas giras y, más notablemente, a su participación en el icónico y masivo Festival de Viña del Mar en el 2014.

«Sobre todo en Chile, [la gente] decía, ‘¿Por qué hiciste un disco así, si estabas haciendo esto de allá?’», nos compartió Gepe cuando lo encontramos recientemente en la terraza de las oficinas de Vice México, refiriéndose a Ciencia Exacta, editado el 26 de mayo por el sello chileno Quemasucabeza. Y, honestamente, considerando el éxito de la trayectoria que venía siguiendo su obra, ¿no nos preguntamos todo lo mismo? «Podría perfectamente haber hecho Estilo Libre 2, pero la verdad está bueno seguir registrando y hacer más y más discos; ser un artista de discos, no sacar uno cada cinco años y que cada disco sea súper fundamental».

En el caso de Ciencia Exacta, terminó siendo un documento que registra especialmente la espontaneidad con la que pueden suceder las cosas. Cuando se encontraba en medio de la creación de las canciones para un disco que incluso tenía un título tentativo – Calle Uno– el timón empezó a girar solo hacia un territorio distinto. «El año pasado estaba haciendo canciones medio rap o más electrónicas, con más programación y samples, y de repente empezaron a aparecer canciones como de guitarra, como ‘Hoy’, ‘Hablar de ti’, y luego otras. Rodrigo Santis [fundador del sello Quemasucabeza] me dijo, ‘Oye, de repente grabemos un EP con esto, sería bacán’. Empezamos a grabar para hacer un EP, y luego empezaron a aparecer más canciones y finalmente quedó como un disco, y lo grabamos bastante rápido», dijo Gepe.



Por la informalidad que se le estaba dando a este nuevo cuerpo de canciones, el chileno y su equipo, que incluye a los productores Cristián Heyne y Fernando Herrera, vio en estas sesiones de grabación la oportunidad para correr riesgos y experimentar. Por ejemplo, decidieron respetar la naturaleza de las canciones («si es que era acústica, el 99% de la canción es acústica») y, por primera vez en muchos años, tener un enfoque más relajado en el trabajo de estudio. «Tratamos de no darle tanta vuelta por primera vez, porque desde Audiovisión en adelante, todas las canciones las metíamos a un súper examen: ‘¡Hagámosla así! ¡Hagámosla asá! No, ¡vamos a cambiarle la letra! ¡Vamos a grabarla con tal!’», compartió. «Ahora no; lo grabamos casi todo de primera; las tomas instrumentales, principalmente, fueron primeras tomas, y las voces generalmente fueron primeras o segundas tomas, a lo más tercera, pero no más. Al final, el disco es un ejercicio».

Foto por Claudia Valenzuela

Otro foco de experimentación fueron las letras. «Algo que respeté bastante en este disco con respecto a las letras es que dejé harto de lo que se me ocurría en el primer momento. Con muchas de esas fue así: ‘Hoy día me lanzo’, ‘Hablar de ti’, ‘Hoy’, parte de la canción «Solo’». En otras canciones, como «Ojos que no ven» y «Cine en tu cama», quiso replicar la idea explorada por Elvis Costello en la grabación de su disco Armed Forces de no escribir la letra de las canciones sino hasta llegar al estudio de grabación. «Eso no lo había hecho antes e igual era un vértigo interesante. Estuvo bien, pero no creo que lo vaya a seguir aplicando».

La naturaleza más acústica de Ciencia Exacta es lo que ha hecho que sus seguidores y la crítica conecten la obra con Gepinto, el álbum debut de Gepe y su favorito personal, pero justamente en sus letras vívidas y descriptivas, además de en su estilo de composición indudablemente pop, donde yace la principal diferencia que evita definir al disco como una «vuelta a los inicios».

«Siento que el Gepinto es súper hermético en términos de letras. Me acuerdo de sensaciones y cosas así, pero no me acuerdo de qué estaba hablando cuando hice esas canciones; en cambio de estas sí. No es que todas las canciones de este disco hablen de algo que venga de mi experiencia, pero creo que las letras hablan de algo en la mayoría de los casos; no de algo tan complejo, pero de algo, y desarrollan un tema», expuso Riveros. «Eso es muy distinto al Gepinto y muy distinto a los otros discos, además. Pero está bien que la gente encuentre que haya una vuelta; eso no lo tenía presupuestado para nada, pero me hace gracia».

El primer sencillo del disco, «Hablar de ti», es un ejemplo claro de la inquietud que tiene Riveros de hacer canciones con un alma pop completamente identificable, y también encaja dentro de un patrón que ha venido explorando desde hace varios discos y en el cual ha encontrado un lugar confortable: el reggae-pop. «Además de que me encanta mucho la música reggae, la razón por la que me gusta usarlo en la música es que une armonía y ritmo de una manera súper bonita y simple», explicó. «Por ejemplo, la bossa-nova, que también hace lo mismo –une armonía y ritmo en la misma pasta– es muy compleja, entonces es difícil adaptarla a algo más pop. Lo mismo la cueca chilena, que es muy rítmica. Pero el reggae me parece que es súper simple y se acerca más al pop. Yo soy baterista, y me siento baterista antes que cualquier cosa, entonces un estilo así de rítmico y así de simple, que permite desarrollo armónico interesante, me es muy cómodo».

Gepe consigue inspiración de la música que está escuchando en el momento para hacer la propia. En este caso, fueron artistas como Caetano Veloso, los Beatles y Wilco –aunque aclara que estos dos últimos no son particularmente favoritos suyos, pero que rescata de tanto en tanto para tratar de entenderlos y alimentarse de su obra. Pero resalta específicamente al trío latinoamericano de boleros y baladas Los Panchos como una influencia profunda. «Siempre he sido fan de João Gilberto, pero cuando llegué a Los Panchos, me hizo sentido en esa cosa dulce, cálida y suave, y rítmica y latinoamericana», dijo. «Justamente vi a Los Panchos en vivo; me mató, me encantó. Aparte que era muy bacán, porque era lo mismo que tenía Joao Gilberto, que cantaba súper suavecito, y entre medio hacía unas peroratas así puteando a todo el mundo, y después volvía a hacer bossa-nova. Lo mismo Los Panchos, que ellos tocaban una canción muy dulce, y de repente igual se ponían a contar chistes eróticos, y el público eran puros viejitos de 80 años. Era muy divertido».

Gepe en directo. Foto por Carlos Molina.

Es improbable que las dinámicas en vivo de estos héroes musicales traspasen a sus shows, y tampoco esperen que la suavidad e introspección de Ciencia Exacta modifique su explosividad. Desde hace algunos años, Gepe ha encontrado un formato de concierto que le ha funcionado increíblemente, el cual involucra bailarinas, vestuario, y a él mismo malabareando entre la batería, la guitarra y el micrófono. Pero para esta nueva etapa, busca tener la flexibilidad para poder salirse del libreto en vivo. «Eso es algo que he estado buscando últimamente, poder improvisar en vivo. Sobre todo con este disco me apareció la necesidad de que sucediera así. Por eso estamos ´metiendo a más gente en el grupo, además gente que es híper buena en sus instrumentos».

En la mañana de nuestra entrevista, se propagó en internet la denuncia de la chilena Valentina Henríquez por presuntas agresiones físicas recibidas de su expareja, el rapero Tea-Time, de la conocida agrupación de hip-hop Los Tetas. Inevitablemente discutimos el asunto con Gepe, quien nos brindó sus impresiones. «Absolutamente repudio la violencia contra la chica. Yo a él lo conozco personalmente; hace algún tiempo, ya años, que no está nada bien, y el comportamiento oscuro se sentía. No es que yo lo haya visto, porque no la conozco, pero él estaba muy extraño, muy oscuro, y lo decían sus compañeros de Los Tetas y todo el mundo. Pero bueno, ahí quedó. Ahora justo aparece esto y chucha…», dijo.

Aprovechó para reflexionar sobre cómo piensa que ha sido tratada la mujer músico en su natal Chile, nombrando sin que le tiemble la voz a Margot Loyola, Gabriela Pizarro y Violeta Parra como íconos que cambiaron la historia de la música, y como ejemplos para apoyar su creencia de que en la música chilena las mujeres son las mejores. «Claro, ahí aparentemente hay una contradicción, porque quizás, hasta hace un buen tiempo, no se discutía sobre el describir a una artista chilena antecediendo al comentario algo como, ‘Esta chica linda canta’, que uno podría decir también ‘esta chica linda también canta’. Eso es complejo, y no se hacía mucho análisis al respecto. Siento que en ese sentido hay que avanzar muchísimo; siento que ya se están dejando esos hábitos pero siguen estando ahí, como, ‘La cantante tiene que ser atractiva, o sino no hay mucho que decir de ella’. Eso en general es así en el mundo, pero creo que en mi generación se ha saneado un poco eso. Creo que a partir de los 2000 nunca hicimos distinción tipo, ‘Qué cool que sea una mujer quien toque el bajo’, o, ‘Qué cool que haya una baterista mujer’. No, quien quiere tocar el bajo, que lo toque, ya sea mujer u hombre, todo bien. Nunca hubo distinción. Sigue estando ese lastre en la música, pero vamos mejorando».

Foto por Claudia Valenzuela

Ciencia Exacta representa otro momento variado en la ya diversa discografía de Gepe, un artista al que le cuesta mantenerse quieto, musicalmente hablando. «Quien habla de discos, en general habla en relación a otros discos. Bacán es cuando tienes varios discos que son distintos, que no siguen un tránsito lógico, y a veces hay hasta contradicciones. Eso me parece muy interesante y me gustaría seguirlo, esa lógica de la no lógica».

Gepe se presentará en el Teatro Metropolitan el próximo 22 de octubre. Los boletos ya están a la venta .



