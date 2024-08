¿Ser padre es un derecho? Hablamos con gente que ha tenido hijos por gestación subrogada

“La gestación subrogada es una técnica de reproducción asistida en la cual una mujer dona su capacidad de gestar a una persona o pareja que no la tiene, bien sea por una infertilidad estructural, como es el caso de una pareja homosexual, o bien por una infertilidad derivada de alguna enfermedad”, explica Marcos, padre de Gonzalo, un niño nacido mediante gestación subrogada. Marcos es, además, presidente de Son Nuestros hijos, una asociación de familias que, como la suya, han recurrido a ella.

Gala también pertenece a la asociación y es madre de dos niños que han sido “traídos al mundo gracias a la generosidad de una gestante”. Dice que lo peor del proceso, que recuerda entre nervios e ilusión y en el que, dice, conoció a gente muy generosa es el papeleo y los ataques. Porque la gestación subrogada no es del agrado de todo el mundo y con frecuencia es puesta en cuestión por algunos sectores de la sociedad, especialmente feministas.

Precisamente la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Igualdad, Carmen Calvo, decía en la cámara el pasado mes de junio que “el deseo de ser padre no es un derecho” en un enfrentamiento con Patricia Reyes, de Ciudadanos, único partido que defiende abiertamente regular y legislar la práctica. Sobre la polémica y sobre su experiencia hablamos con Marcos y Gala.

Marcos, presidente de Son Nuestros Hijos

VICE: Hola, Marcos. ¿Por qué abogáis por hablar de gestación por sustitución o subrogada en lugar de vientres de alquiler?

Marcos: Porque vientre de alquiler es un término peyorativo utilizado desde sectores interesados para desprestigiar la gestación subrogada. Aunque se califique de eufemismo, el término gestación por sustitución no lo ha inventado ninguna familia que ha recurrido a ella, no lo hemos inventado nosotros.

Fue introducido por el PSOE en el ordenamiento jurídico español en 1988, con la Ley de técnicas de reproducción asistida, y se mantuvo en 2006 con el gobierno de Zapatero. Por otro lado, el término gestación subrogada, sinónimo de gestación por sustitución, es el que utiliza desde 2009 la OMS. Así que esos son los términos jurídica y médicamente correctos, no vientre de alquiler.

“La gestación subrogada y la adopción responden a necesidades diferentes. La adopción tiene como objetivo el interés superior del menor del cuidado, y por tanto hay que asegurarlo con garantías y un procedimiento que asegure la incorporación del menor a esa familia. La gestación subrogada es una técnica de reproducción asistida”

Supongo que no es ni la primera ni la última vez que te hacen esta pregunta. ¿Por qué optasteis por la gestación subrogada y no por la adopción?

Y, ¿por qué esta pregunta no se la hacen a cualquier persona que decide ser padre o madre, no solo por gestación subrogada? He de recordar que adoptar pueden adoptar tanto las personas con capacidad de gestar como las que no. Es discriminatorio que esa pregunta solo se nos realice a nosotros cuando el acceso a la adopción es para todos. Además que en la práctica no es así, no es accesible a todos.

Los países a los que estadísticamente las familias más recurren para la adopción internacional generalmente la tienen prohibida a los homosexuales. Pero en todo caso la gestación subrogada y la adopción responden a necesidades diferentes. La adopción tiene como objetivo el interés superior del menor del cuidado, y por tanto hay que asegurarlo con garantías y un procedimiento que asegure la incorporación del menor a esa familia. La gestación subrogada es una técnica de reproducción asistida y así lo reconoce la OMS.

“No hay nada más de izquierdas que que una mujer ayude a otra a construir su familia. Es más, en países como Grecia o Portugal, la regulación de la gestación subrogada ha ido de la mano de los partidos de izquierdas”

Ciudadanos es el único partido que defiende la legalización de la gestación subrogada en nuestro país. ¿Crees que estar a favor o en contra de ella es una cuestión ideológica?

Ciudadanos es el único partido que ha apoyado la gestación subrogada de forma abierta en su organización nacional, pero la realidad otros muchos partidos la han apoyado en sus organizaciones regionales o en sus juventudes —incluso las juventudes socialistas lo han hecho—. Es más, incluso hay una diputada de Podemos por la Asamblea de Madrid que hace dos años la defendía.

Creo que lo que hay es claramente postureo político, en la medida en que esta técnica de reproducción asistida ha sido apoyada por un partido liberal. Porque no hay nada más de izquierdas que que una mujer ayude a otra a construir su familia. Es más, en países como Grecia o Portugal, la regulación de la gestación subrogada ha ido de la mano de los partidos de izquierdas precisamente.

Muchos partidos y colectivos se oponen a la gestación subrogada por la mercantilización del cuerpo de la mujer que supone y por la posibilidad de que la pobreza o la desigualdad social impidan a las mujeres decidir con plena libertad.

La cuestión es que lo que defendemos desde nuestra asociación, y lo que defiende mi familia, es una gestación subrogada en la que la mujer tenga la absoluta capacidad de decisión sin condicionamientos. Buscamos una gestación subrogada altruista sin que eso no signifique que no se deban compensar los esfuerzos, pero siempre desde el punto de vista desde la generosidad de las mujeres que deciden de forma libre, insisto, y autónoma, llevar a cabo este proceso.

Esta es otra de las preguntas que ya te habrán hecho también. ¿Has leído o visto El cuento de la criada? ¿Cómo te hacen sentir las analogías que establecen algunos entre Gilead y la gestación subrogada?

He visto El cuento de la criada y no creo que sea comparable en ningún caso. En la serie se muestran violaciones y se muestra a gestantes que no quieren serlo. De hecho, y esto es un spoiler, es evidente que no es comparable cuando aparece que una de las protagonistas fue gestante en un proceso de gestación por sustitución antes de que la reclutaran en Gilead.

Gala con su marido Benja. Imagen vía Gala

Gala, miembro de Son Nuestros Hijos

VICE: ¿Qué hay, Gala? ¿Qué te pregunta la gente sobre ser madre por vientre de alquiler?

Gala: De primeras la gente se sorprende y les da un poco de apuro preguntar porque piensan que te puedes sentir ofendida. Pero tienen curiosidad y lo acaban haciendo. Lo primero es que si es legal o no. También si conoces a la gestante y cuál es su motivación para hacerlo.

La pregunta que suele venir después es “yo no podría, ¿cómo alguien puede llevar 9 meses dentro a un bebé y luego entregarlo?” También preguntan en qué país lo hemos hecho, cuánto hemos pagado por ello…

“Uno de los requisitos que le pusimos a la agencia, junto con que fuera una mujer mayor 30 años porque mi gran preocupación era que la persona que llevara a nuestros hijos al mundo supiera muy bien qué implicaba”

Hablando gestantes, ¿cuál es vuestra relación con la de vuestros hijos? ¿Las parejas suelen tener contacto con ellas antes y después del parto?

No todas las parejas quieren tener contacto con su gestante, y no todas las agencias o clínicas promueven el contacto con ellas. Desde Son nuestros hijos lo promovemos y tenemos un código ético y unas premisas dentro de las cuales está que nuestros hijos conozcan sus orígenes. También que puedan conocer, siempre y cuando ella quiera, a la mujer que les ha traído al mundo.

En nuestro caso, tuvimos contacto con Iulia, nuestra gestante, desde el primer momento, desde antes de la gestación. De hecho fue uno de los requisitos que le pusimos a la agencia, junto con que fuera una mujer mayor 30 años porque mi gran preocupación era que la persona que llevara a nuestros hijos al mundo supiera muy bien qué implicaba, estuviera convencida de lo que hacía y no lo hiciera por inmadurez, desconocimiento o necesidad económica. Por eso otro requisito fue que sus ingresos fueran dignos y que ya lo hubiera hecho antes.

A partir del momento en que la conocimos no dejamos de escribirnos, de enviarnos fotos… a día de hoy seguimos haciéndolo, les mando fotos de mis hijos, ella nos envía del suyo. Aún no se lo hemos planteado porque nuestros hijos son muy pequeños pero, si a ella le apetece vernos, los llevaremos a conocerla a Kiev.

“Que de pronto digan que puedes abortar pero no dar vida, aunque sea de manera totalmente consciente y libre, no me gusta nada”

Como mujer, ¿cómo te sientes cuando escuchas algunas de las críticas a la gestación subrogada, como que concibe a las mujeres como vasijas, las explota y mercantiliza sus cuerpos? ¿Es compatible ser feminista y estar a favor de ella?

Soy mujer y soy feminista, siempre he defendido la valía y la igualdad de derechos de las mujeres y no puedo entender que haya otra mujer que me diga a mí lo que puedo y no puedo hacer con mi cuerpo cuando ya hace años que se consiguió un hito fundamental en este aspecto: que pudiésemos abortar. Que de pronto digan que puedes abortar pero no dar vida, aunque sea de manera totalmente consciente y libre, no me gusta nada. Son juicios morales que tiene que evaluar uno mismo, yo por ejemplo no estoy de acuerdo con el aborto pero respeto que exista el derecho de hacerlo.

Por esa misma regla todas deberíamos respetar que haya mujeres que quieran dar vida, que es mucho más bonito que quitarla. Y que una mujer se empodere para decirle a otra lo que tiene que hacer es lo que me enerva. ¿Ahora que ya hemos conseguido que los hombres no lo hagan lo hacemos nosotras mismas?

Puedo entender el trasfondo de sus argumentos, yo tampoco estoy de acuerdo con la explotación y el abuso hacia ninguna mujer las mujeres, y por supuesto que estoy contra una gestación subrogada mal regulada y que no protege el derecho de las mujeres. Pero sí que la defiendo con garantías, con total seguridad y en total libertad por parte de las gestantes. ¿Puedes donar sangre, óvulos o someterte a análisis clínicos pero no puedes gestar para otro? Yo no he comprado ni explotado a nadie, por eso me duelen mucho estos ataques tan virulentos contra nosotros.

Decía hace poco la Vicepresidenta y Ministra Igualdad que el deseo de ser madre o padre no es un derecho, es un deseo. ¿A ti te lo parece?

Yo lo concibo como un derecho, y me lo ratifica el que ella misma haya abierto las puerta a las parejas lesbianas de poder acceder gratuitamente a las inseminaciones. ¿Por qué las lesbianas sí y los gais no? Para mí Calvo va a pasar a la Historia como la “Ministra de Desigualdad”. Yo sí que concibo la paternidad como un derecho, igual que concibo el derecho a la vivienda o a un trabajo digno.

El derecho a formar una familia es mucho más importante que el de la vivienda si me apuras, para mí no es un anhelo o un querer como dice ella. Y es, además, un derecho que tenemos todos, y desgraciadamente hay quienes no pueden ejercerlo. Que una ministra de igualdad esté tan radicalmente opuesta a la gestación subrogada y que lo esté con esa virulencia es algo que no me entra en la cabeza. Lo único que puedo concebir es que sea una deuda política que tenga con el sector feminista radical.

