Familiarízate con «My Nene», lo nuevo de Mykki Blanco con Woodkid

La trayectoria de Mykki Blanco ha sido increíble de observar. Descrito por él​ mismo como «un artista raro al que le gusta el ruido» que «de alguna forma se cree rapero», Blanco retoza sobre el límite de género, ese que arde en llamas. Ahora, después de varios descansos intermitentes—el año pasado declaró que estaba listo para dejar la música y, en vez de eso, dedicarse al periodismo y el activismo—el disco debut de Mykki saldrá el 17 de septiembre a través de !K7.

​Siguiendo a «Loner​», «The Plug Won’t Listen​», y «High School Never Ends​», su nuevo corte del disco titulado «My Nene» en donde colabora Woodkid​ fue lanzado anoche a través del programa de radio de Zane Lowe en Beats 1.

«Este es el principio de hacer a Mykki Blanco mainstream, no soy anti-eso», dice Mykki. «Siempre he creído que tengo el criterio para alcanzar audiencias más grandes, es solo que muchas de las cosas que yo hacía hacen cinco años eran tabú y ahora son mainstream, ¿sabes? Hay mucha conversación sobre: matrimonio gay, transgénero y eso… la cultura queer en general ha alcanzado a las masas en una forma que no lo había logrado antes, así que me siento cómodo ahora que puedo salir a cantar sin que nadie levante el dedo y diga algo como ‘Mira, ese es el rapero gay’».

