‘Perrerar hasta el piso es una buena forma de morir’: estrenamos el nuevo vídeo de Ghouljaboy

Ghouljaboy pertenece a la nueva generación de artistas españoles que están haciéndose un hueco poco a poco en la escena de la música urbana estatal: Albany, Rojuu, KolomB, MC Buseta, Clutchill… Independientemente de que su música y los temas de los que hablan se parezcan más o menos, lo que está claro es que la revolución que empezó hace unos años con artistas como Yung Beef o Somadamantina está lejos de acabar. Una nueva generación que en palabras de Ghouljaboy, se define porque “ha crecido en un momento clave donde el do it yourself ha tomado forma plena gracias a las plataformas digitales” y en la que el trabajo mano a mano y de igual importancia con beatmakers y productores se ve como algo “esencial”: “Rojuu x Carzé, AMbeats x Dafresito, Tekilas x Iaghost o yo mismo con Trillfox, todas estas combinaciones están haciendo surgir todo de una manera nueva”.

De hecho, Ghouljaboy sacó su primera mixtape de la mano de La Vendición, el sello creado por Yung Beef hace ya tres años que ha servido, a parte de para autoeditar sus trabajos y los de artistas afines, darle un empujón a los artistas emergentes de esta nueva generación.

Anime, depresión, corazones rotos pero sin perder las ganas de bailar, “parece ser que ahora mismo no hay termino medio, o te quieres morir o quieres perrear hasta el piso. Creo que perrear hasta el piso es una buena forma de morir”. Sobre su futuro, Ghouljaboy lo tiene claro: “Me siento constantemente entre el abismo y la zona segura, me exijo mucho a mi mismo y no puedo parar de hacer cosas. Estoy a full con mi familia de La Vendicion, se vienen grandes colaboraciones y singles con mis dedkis Rojuu, Clutch y Absolute Terror. También estoy empezando plantear la fecha de inicio del proceso productivo de Corpse Party 2 a la vez que termino de dar los últimos retoques a una banda de indie lo-fi paralela a todo esto junto a Teenage Pistol”.

