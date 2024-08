GIFs eróticos celebran lo psicodélico, la ciencia ficción y el sexo [NSFW]

Hace algunos años, el animador y artista canadiense Jean Francois Painchaud, conocido como Phazed, se encontró con su trabajo erótico psicodélico prohibido en Facebook. Como uno podría imaginarse en la era de las redes sociales, la prohibición sirvió a favor de Painchaud. Después de acusar de censura, empezó a atraer un conjunto de seguidores en Facebook, Tumblr, e Instagram. Mientras que lo erótico le dio una audiencia más grande, no es el único as bajo la manga de este ilustrador. Painchaud también crea arte psicodélico no erótico, donde hay un énfasis similar en el color, psicodelia y mujeres. Pero estos trabajos no eróticos también entran en la ciencia ficción y la fantasía, con Painchaurd adentrándose en aventuras ficticias con su gato, o tres ojos abriéndose en la cabeza de una mujer.

Painchaud cuenta a Creators que el trabajo artístico erótico siempre fue algo que hizo por diversión. Normalmente se mueve entre el trabajo erótico y no erótico, dependiendo en su estado de ánimo, y cuando no trabaja de tiempo completo en un estudio de animación, Painchaud también experimenta con la música electrónica.

Painchaud dice que los trabajos eróticos surgieron porque pensó que podía utilizar la energía sexual que no había aprovechado. También sintió que el arte erótico no estaba siendo muy abordado. Las cosas que estaba viendo eran exageradas e invasivas, y desde su perspectiva no expresaban amor o afecto. Painchaud quería hacer lo contrario: darle emoción al trabajo, cubriéndolo con patrones de color psicodélicos, haciendo principalmente GIFs.

Painchaud dice que los colores vienen de su experiencia con hongos psicodélicos. Desde sus años de adolescente hasta los 20 sufrió depresión. Durante este periodo todo era oscuro, incluso sus dibujos.

«Después de mi primera experiencia con hongos, sentí como si mi depresión se fuera de la noche a la mañana– fue la experiencia más profunda y bonita de mi vida,» dice Painchaud. «Las visiones que experimenté fueron la inspiración que he tenido en mi arte desde entonces. También me ha ayudado a superar la preocupación que tenía sobre lo que la gente pensaba de mis dibujos, y esto me permitió estar más cómodo siendo yo mismo y expresarme genuinamente.»

«De alguna manera, también me encuentro en una posición en la que tengo que representar a los psicodélicos de una manera positiva,» agrega. «Quiero expresar que tan bonito es y que tan útil puede ser.»

Painchaud usa Photoshop y dibuja con una Wacom Cintiq 27QHD. Algunas piezas sólo le toman un par de minutos para completar, mientras que otras le llevan muchas horas, varía según el concepto.

Para hacer algunos de sus GIFs, Painchaud usa técnicas de animación en rotoscopio. También los hace desde cero, o utilizando algunas fotografías como referencias. Ocasionalmente, Painchaud puede trabajar con fotografías al azar que encuentra en Pinterest o Tumblr.

«Otro método para los GIFs es volver a dibujar mi línea de trabajo en cada toma para hacer las líneas sobresalgan,» explica. «Es un proceso similar con los efectos de un arcoíris animado– cambio los colores en cada imagen.»

Cuando hace su trabajo no erótico, Painchaud no está pensando sobre la audiencia. Principalmente, quiere satisfacerse a sí mismo. Si la gente encuentra su trabajo placentero, o se inspira en él para crear su propio arte, es lo mejor.»

Su trabajo erótico, por otro lado, está diseñado para obtener una respuesta. Idealmente, él quiere que la gente se sienta un poco diferente sobre la pornografía y la sexualidad después de ver su trabajo. Más allá de eso, quiere que las personas vean lo bonito que el sexo puede ser– que no debe ser un tema tabú, sino algo que se pueda discutir abiertamente.

A pesar del hecho que Painchaud encontró un estilo particular de dibujo que le funciona, dice que está en el proceso de redescubrir cómo dibujar por diversión. Piensa que ha estado muy cómodo con el dibujo, encontrándose en un ciclo de dibujar cosas que han funcionado en el pasado.

«He pensando en animar mi trabajo y exhibirlo, pero nunca me he tomado el tiempo o los pasos necesarios para hacer eso real,» dice Painchaud. «He hecho una prioridad explorar más a fondo cómo encontrar lo que realmente quiero hacer con mi arte a largo plazo.»

«Es mi meta hacer de mi arte una forma de vida en lugar de ir al trabajo a que me digan lo que tengo que hacer cada día,» agrega. «No quiero vivir de esta manera, y continuaré trabajando de manera obsesiva para poder desarrollar mi estilo hasta que este sueño se haga realidad.»

Ingresa aquí para ver más del trabajo de Jean Francois Painchaurd, y aquí si quieres apoyar su trabajo.