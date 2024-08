Así será la gira de Cannibal Corpse y Napalm Death por Latinoamérica

Cannibal Corpse y Napalm Death acaban de divulgar una de las giras más trascendentales de su carrera. Las brutales bandas de la escena death metal y grindcore, arribarán en Latinoamérica para darnos una buena dosis de su sonido destroza cráneos.

Cannibal Corpse, viene estrenando su decimocuarto trabajo discográfico Red Before Black, producido por Erik Rutan y publicado en el 2017 con Metal Blade Records, luego de una muy exitosa gira con Testament en el año 2015. Por su parte la banda británica Napalm Death, prepara el lanzamiento del álbum recopilatorio Coded Smears and More Uncommon Slurs, para finales de marzo.

Hasta el momento estas son las fechas confirmadas de la gira latinoamericana de Cannibal Corpse y Napalm Death, que recorrerá México, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Costa Rica y El Salvador: