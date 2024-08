Giraffage: todo se trata de tus influencias

La música de Giraffage lleva una firma propia distintiva y esto es algo que ha logrado construir a partir de las creaciones de alguien más. Esto significa que los sampleos son una buena parte de sus producciones y que el recurso de samplear sigue siendo una herramienta que refleja creatividad desde hace varias décadas.

Giraffage comenzó a gozar de una pequeña fama en las plataformas underground de música –Soundcloud, Mixcloud, etc.-, gracias a su dream pop electrónico de manufactura casera. Este año su nuevo disco Too real le dio un lugar en la lista de Billboard «15 artistas dance a los que debes escuchar en el 2017». Este reciente material muestra una notable evolución en cuanto a la elección de sonidos y la forma de irlos ensamblando para crear una personalidad propia. El resultado es un sonido dulce, adorable, aunque por momentos nostálgico. Estas características ya habían estado asomándose en sus producciones anteriores, pero ahora las canciones se han ido perfilando hacia una colorida versión postmoderna de synth pop ochentero, bastante accesible para casi cualquiera. Aun así, es un álbum bastante original que conserva elementos de ese singular mundo «independiente» de donde se originó el proyecto. La limpieza en el manejo de la producción te podría hacer pensar que algún productor echó mano en el armado de las rolas, pero fue todo hecho en casa una vez más, por nadie más que él mismo con Ableton Live, algo de gear físico y un par de vocalistas. También está chido decir que la creación de «Too real» fue como una etapa de descanso y curación emocional para el productor después de haber deambulado por el mundo durante varios años, en múltiples conciertos.

Regresando en el tiempo al 2011, cuando debutó con su EP Pretty Things y su LP Comfort, Giraffage ya llamaba la atención de plataformas como XLR8R, quien calificó a estas producciones como «exuberantes rebanadas de pop electrónico, ambientadas de forma delicada y con sampleos bien integrados«. Desde estas primeras entregas destacaba la influencia del R&B. Sobre esto, Charlie nos contó que solía correr a casa después de la escuela, para tener sesiones de videos musicales de hasta cinco horas, «mucha de la música pop de ese entonces era R&B como Destiny’s Child, TLC o Aaliyah, así que creo que la constante exposición a este estilo fue influencia para el desarrollo de mi sensibilidad al escribir armonías y melodías«.

En el 2013 le siguieron Needs en Alpha Pup Records, y No Reason en Fool’s Gold Records, sellos referentes de electrónica y hip-hop indie de California y Nueva York, respectivamente. Desde entonces comenzaron las giras, como parte de festivales y como acto de warm up para proyectos como Phantogram, Flume, y XXYYXX, con quien lo podemos ver en la foto de abajo, recuerdo de la ocasión en que se presentaron en México.

Aprovechando el lanzamiento de Too real, les compartimos el intercambio que tuvimos con él para conocer más sobre sus húmedas canciones, que están listas para ser escuchadas con audífonos en la comodidad de tu habitación, o en el más cálido ambiente de una pista de baile.

Thump en Español: ¿Cómo eliges el tipo de sonidos que vas a samplear?

Me gustan los sonidos orgánicos, aquellos que me son familiares. Sonidos como los que pueden salir del teléfono, la naturaleza, los pájaros, y también sonidos que se asocian a lo retro, como las alarmas del Messenger de AOL. La fusión de la tecnología y la naturaleza me parece muy interesante y me gusta explorarla a través de mis selecciones de sampleos.

Háblanos de la colaboración con Angelica Bess para el single de «Too real», Green Tea.

Fue un proceso de búsqueda bastante largo, anduve por acá y por allá en la internet, hasta que decidí que ella era la adecuada para cantarla. Por otro lado, quise agregar un mensaje social en este disco porque es un momento peculiar de la humanidad, y uno de los temas que me parecen bastante relevantes en este momento, es el empoderamiento femenino. La canción habla de eso y por ello quise que la cantara una chica.

¿Cuál es tu experiencia respecto al papel de la mujer en la industria musical?Definitivamente es un ámbito dominado por los hombres, los carteles de los festivales están abrumadoramente llenos de actos masculinos, especialmente en el mundo de la música bailable. Me encantaría ver los escenarios con más mujeres artistas, ya que hay tantas talentosas, pero desafortunadamente mucho del poder reside en manos de los managers y promotores, que son predominantemente hombres.

Y ya hablando de Too Real, ¿qué gear usaste para esta producción que no hubieras probado antes?

Use muchos romplers ochenteros y noventeros. También un sintetizador Yamaha DX7, igual ochentero, que fue muy innovador en su época por tener MIDI y ser polifónico. Planeo comprar muchos más aparatos cuando me mude a un estudio más grande, y espero que esto ayude a que mi técnica evolucione aún más.

Tus canciones son ricas en melodías muy peculiares, ¿cómo le haces para mantenerte creativo en esta parte de la composición?

Escucho muchos tipos de música, y creo que tener una amplia variedad de influencias que es esencial y de mucha ayuda para crear melodías. Últimamente he estado escuchando mucho a Kraftwerk, Daniel Avery y My Bloody Valentine. Para «Too Real» algunas de mis influencias fueron las siguientes canciones: Got To Be Real, de Soichi Terada y Shinichiro Yokota; Obstacle 1, de Interpol; Over The Horizon Radar de Boards Of Canada y Airglow Fires de Lone.

De los productores con los que ha estado de tour, ¿quién te ha dejado mejores experiencias?

He aprendido mucho de Porter Robinson, creo que es uno de las personas más creativas e inteligentes que he conocido.

Puedes escuchar Too real aquí.

