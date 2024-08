El techo de cristal de las luchadoras españolas

Girls Fight es un proyecto de Amsterdam Worldwide sobre la igualdad de género en el deporte, que refleja la realidad de las luchadoras profesionales a través de fotografías y vídeo-retratos.



Ser una mujer en un mundo dominado por hombres es difícil, serlo en un deporte tan eminentemente masculino como lo es el boxeo, por ejemplo, es aún más exigente. Mientras que las superestrellas hombres de los deportes de combate ganan millones en cada evento, sus contrapartidas femeninas a menudo tienen que trabajar en dos sitios diferentes a la vez para llegar a fin de mes.

Videos by VICE

MIRA:

A parte de los entrenamientos diarios y las competiciones semanales, entrenan a niños, son camareras en restaurantes o cajeras de supermercado para poder seguir con sus carreras profesionales. En el 2017, la leyenda del boxeo masculino Floyd Mayweather ganó unos 600 millones de dólares tras vencer a la estrella de la UFC, Conor McGregor. Por otro lado, Christy Martin, una de las boxeadoras más exitosas de la historia, gana entre 75 y 200 dólares por pelea, una vez llegada a lo más alto de su carrera.

Desgraciadamente, la mayoría de mujeres luchadoras ni siquiera llegarán a eso. Para contar sus historias. Daniel Peiron de Amsterdam Worldwide, junto al fotógrafo Vitali Gelwich visitaron fuera del ring a las mejores luchadoras y las retrataron en sus apartamentos junto a sus objetos y pertenencias más personales: delante de estanterías de Ikea en las que acumulan trofeos, cinturones de campeonas y recuerdos. El resultado es una serie de fotografías que pretenden incitar al debate sobre las desigualdades que sufren las mujeres, tanto en el deporte como en el resto de sus vidas. Aquí abajo compartimos los testimonios de las luchadoras españolas y de las fotografías de su proyecto. En su web puedes encontrar el resto.



Jennifer Miranda, 31 años, boxeadora profesional

Me llamo Jennifer Miranda, soy boxeadora profesional y tengo 31 años. Desde que empecé a boxear no he perdido todavía en España. Llevo 9 campeonatos de España y varias medallas internacionales. En 2014 quedé la numero 9 del mundo. Quería estudiar la carrera de educación física y no me llegaba la nota para entrar, entonces me dijeron que si participaba en el campeonato de España y lo ganaba podría entrar en la universidad como deportista de alto rendimiento. Me presenté, lo gané y me fui al equipo nacional.

Las bolsas [el dinero de premio para el ganador] del boxeo nacional son muy pequeñas, si se gana algo no llega a los 1.000 euros. Si consigues ganar en un Campeonato de Europa, femenino —hablo siempre de boxeo femenino— a lo mejor la bolsa puede ser de unos 1.500 o 2.000 euros. En el boxeo masculino es diferente… La diferencia entre el boxeo femenino y masculino es bastante grande. Para que te hagas una idea, nosotras empezamos a ser boxeo olímpico en Londres 2012. Así de atrasadas vamos.

Seguimos luchando por no llevar casco, por tener los mismos asaltos que los hombres… para que todo sea igual. Ni mejor ni peor, al final igual que ellos. Pero siguen las diferencias y van a seguir. Por suerte, cada año somos más y hacemos más fuerza. Queremos los mismos derechos y oportunidades que ellos.

Joana Pastrana, 27 años, boxeadora profesional

Mi nombre es Joana Pastrana, tengo 27 años y soy de Madrid. Actualmente soy boxeadora profesional. Entre mis títulos he ganado dos veces campeona de Madrid, una vez campeona de España, una vez campeona del mundo amateur. En la actualidad soy dos veces campeona de Europa en boxeo profesional y en junio me convertí en campeona mundial de peso mínimo.

Mi última y peor lesión ha sido que me rompí el segundo metacarpiano de la mano derecha, en un combate, hasta el momento era el combate mas importante de mi carrera. No me suelo lesionar… pero cuando lo hago me lesiono en serio.

En el boxeo profesional solamente cobras si vas a pelear, evidentemente. Luego entran los sponsors, que aunque no estés peleando te pagan mes a mes para que puedas dedicarte a esto, ya que no podemos pelear todos los meses.

Lo que sacas de la pelea depende de tus promotores y eso puede variar muchísimo, todo va en función del dinero que haya encima de la mesa. Puede ir desde 600 euros hasta miles… por desgracia, en tema de bolsas, el boxeo masculino dista mucho del boxeo femenino. La bolsa de un combate de boxeo masculino puede triplicar a la bolsa de un combate de boxeo femenino.

Melania Sorroche, 27 años, boxeadora profesional

Vivo en Manresa, una ciudad cerca de Barcelona, y a día de hoy soy número uno de Europa y 14 mundial. Me dedico al boxeo 100 por cien y vivo de ello. Entreno dos veces al día, cinco horas en total. Hasta ahora he conseguido ser campeona de boxeo amateur, campeona de full-contact, campeona de kick-boxing y no he tenido ninguna lesión de rotura. Mi peor lesión fue peritonitis y estuve un año sin poder hacer deporte.

Para vivir trabajo en un gimnasio junto a un socio: él se ocupa del gimnasio y yo me dedico a competir, entrenar fuerte y todo lo que conlleva.

Se puede hacer diferente dinero depende de los combates que tengas y de cuantos combates hagas al año. El boxeo masculino, al tener asaltos más largos, cobran más. Eso y que está más valorado —tiene más audiencia y más repercusión— son las únicas diferencias.

Vanesa Rico, 37 años, luchadora profesional de MMA

Me dedicaba al judo y de ahí pasé a las MMA. De judo tengo 14 medallas nacionales consecutivas, también fui tercera de Europa y campeona por equipos. Hace unos 8 años que llegué a las Artes Marciales Mixtas, y en esta disciplina he ganado el cinturón europeo Young Blood Night y ahora tengo un 4-2 de récord profesional.

En España es difícil vivir de la lucha, ya sea en boxeo, en MMA, en kick-boxing o en cualquier deporte de contacto. Pero mientras peleo, como hay un tiempo entre pelea y pelea, aprovecho y doy clases, seminarios y bueno, esperemos que cuando esto ya avance un poco pueda vivir solo de las MMA.



No tiene nada que ver pelear en España o en Europa a pelear en Estados Unidos. Allí las bolsas, la publicidad, los sponsors, etc., cambian muchísimo. Creo que ahora mismo estoy a punto de dar el salto a una liga mejor y que gracias a ello podré no se si vivir o subsistir o sobrevivir o qué. No lo se. Pero espero que en breve mejore la situación.

La gente me pregunta si creo que hay machismo en las MMA, y, yo al menos, en lo que a mi respecta, no he sentido ninguna diferencia. Cobro igual e incluso más que algunos luchadores españoles. Tengo mis banderas, el banner cuando vamos a pelear está lleno de sponsors y todo es exactamente lo mismo que con los hombres. Personalmente me he encontrado con machismo, al contrario.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.