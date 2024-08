Las feministas también lloramos por amor: hablamos con ‘Girls From Today’

En 2017, Andrea Savall estaba estudiando un máster de foto y después de leer Una habitación propia, de Virginia Woolf, empezó a retratar a mujeres en sus respectivos cuartos. “Pensaba que eso me daba mucha información sobre cómo eran, pero luego me di cuenta de que cada chica pedía una cosa diferente, de que no funcionaba con todas”, cuenta la fotógrafa valenciana.

La idea fue evolucionando hasta llegar a Girls From Today, un fanzine en el que Andrea retrata a mujeres de distintos ámbitos y en el que les pregunta por sus visiones del arte o el amor desde una perspectiva de género. “Girls From Today pretende documentar cómo somos en realidad las chicas de hoy en día. Lo autoedito, lo diseño, hago las fotos y me encargo de toda la producción, por eso suele salir uno al año, con una temática diferente cada vez”, cuenta. “Estamos en un tiempo en el que se habla mucho de cómo somos y creo que es importante que dejemos constancia nosotras mismas de cómo pensamos en realidad”.

Videos by VICE

Hoy, 14 de febrero, sale a la venta el tercer número, para el que ha contado con las chicas de Cariño, con Soy Cardo o con MOW entre otras. Esta vez el tema es el amor. O más bien su ausencia, su pérdida. Le pregunto a Andrea si lanzarlo en San Valentín es una especie de boicot, se ríe y me dice que algo así.

VICE: Hola, Andrea. Este es el tercer número y trata del desamor pero, ¿de qué iban los dos anteriores?

Andrea Savall: El primero era una especie de introducción. Era un tema más general: pregunté a diferentes mujeres de mi alrededor cómo se sentían siendo mujeres en 2017. También les pedí que me escribieran por qué creían que aún era necesario el feminismo. El segundo es más específico, se llama Mamá, quiero ser artista. Participan diferentes chicas que tienen que ver con el arte: la bailarina Candela Capitán, Carlotta Cossials, Marem Ladson, Cintia Lund, Cristina Portela que es escritora… en esta ocasión escribieron sobre como se sentían siendo mujeres en el mundo del arte. Muchas coincidíamos en que de pequeñas ni pensábamos que nos podíamos dedicar a lo que nos dedicamos.

¿Por qué decide una girl from today apostar por el papel?

Soy un poco romántica y me encanta comprar libros. Siempre tengo miles por leer, pero me encanta comprarlos. Estoy superagradecida a internet y creo que, bien usado, es una herramienta maravillosa, pero soy de las que piensa que algo físico es para siempre. No es lo mismo recibir un paquete, abrirlo y tomarte tu tiempo para leerlo que consumir las cosas en la red. Las dos tienen sus ventajas, a través de la cuenta de Instagram también creo mucho contenido que cada vez tiene más interés. Y tengo una especie de versión online del fanzine en mi web, pero le doy mucha más caña a Instagram. Además, el momento de maquetar me alucina, disfruto mucho de este proceso. Es como hacer un puzzle con mis fotos y los textos de cada una.

En este número aparecen las Cariño, Soy Cardo, MOW… ¿Cómo seleccionas a las protagonistas, por qué ellas?

Me guío mucho por mi instinto. Cualquier chica que luche por ser ella misma puede ser una girl from today.

¿Quién te gustaría que leyera tus fanzines?

Por una parte, todo aquel que crea que el feminismo ya no es necesario. Y por otra, todas esas personas que ya lo leen y lo disfrutan. Me hace muy feliz cuando niñas de 15 años me escriben contándoles que les encanta.

¿Por qué has decidido enfocar este nuevo número al amor o, más bien, a su pérdida?

Sin quererlo, Girls From Today es un poco autobiográfico. Me vino la inspiración mientras estaba triste por un amor que no salió bien y alguien me dijo que si era feminista no podía llorar por un hombre. Entonces me di cuenta de que llevaba mucho tiempo escribiendo y pensando cosas sobre el feminismo y el amor. Parte del amor en negativo, en el fanzine se habla del desamor, pero también de la amistad y del amor real. Mola porque cada una de las chicas que aparecen tenía esos sentimientos en un punto distinto de sus vidas. También reflexionamos sobre el amor romántico, lo que nos han vendido toda la vida en mil películas sobre cómo es el amor. El amor es muchas cosas, pero sufrir en ningún caso. Aunque de todo se aprende y de todo se saca algo bueno.



¿Qué has aprendido tú de las historias que te han contado y de los puntos de vista de las chicas que aparecen en el fanzine?

Que en el amor unas veces se gana y otras se pierde, pero es importante que seamos nosotros mismos. Y que hay que arriesgar, pero también es importante saber cuándo parar. Además, que te rompan el corazón te hace sentir muy joven y te hace reflexionar sobre lo que quieres y lo que no. Me ha gustado mucho poder jugar con el mito de que si somos feministas significa que somos de hierro y superheroínas que deciden no sufrir por la gente que les trata mal. No queremos ser heroínas, queremos ser nosotras mismas; equivocarnos y aprender, vivir.

¿En qué crees que ha cambiado, si es que ha cambiado en algo, la manera de las chicas de vivir el amor y el desamor respecto a generaciones anteriores?

Somos más exigentes. No nos conformamos con cualquier cosa. Se dice que aguantamos menos que antes, y menos mal que es verdad. Siempre he pensado que tu pareja tiene que ser tu mejor amigo pero que te encante acostarte con él o ella.

¿Cada vez queremos menos y peor?

Nos queremos más y mejor a nosotros mismos, pero tengo miedo de que eso acabe en una sociedad en la que el sexo se convierta en frío y escaso. Espero que la pasión nunca desaparezca, la verdad. No creo que no conformarse sea malo, sino todo lo contrario. Pero sí que sufro por si en el futuro no hablamos ya de nuestros sentimientos y hacemos cosas por los demás. Yo creo que hay que ir por la vida pensando en nosotros mismos, respetando a todo el mundo. Pero también creo en la magia del amor, que aparece cuando menos te lo esperas. Lo difícil es saber verlo. Creo mucho en el buen sexo y en las buenas conversaciones, no sé si responde a la pregunta [risas].

Y, ¿crees que el feminismo ha cambiado nuestra manera de concebir el amor y las relaciones?Creo que el feminismo está ligado al amor sano, verdadero y respetuoso.

Decía Laura Latorre en un artículo de Pikara Magazine lo siguiente “A veces, incluso una de mis identidades preferidas, como puede ser la feminista, me ha hecho cerrarme a vivir la contradicción, porque también en esas identidades existen muchos deberías y normas sutiles de cómo hay que vivir el amor, haciendo que la experiencia amorosa esté plagada de historias únicas”

Muchas veces me he sentido así. Sientes una continúa contradicción entre dos mujeres que habitan en ti y que actuarían de manera distinta. Si quieres que te respeten, tú también tienes que respetar al otro. Pero tampoco es malo rechazar algo porque simplemente no ves que te llene. Yo creo que en realidad cuando es amor de verdad todo es más fácil y no te haces tantas preguntas. Creo que en estos casos la naturalidad y el reírte con una persona te van guiando. Lo que tenemos que quitarnos de la cabeza es que el amor tiene que ver con el sufrimiento

¿Por qué sacas este fanzine el 14 de febrero, es una especie de boicot?

Algo así. Es una evento creado para todos aquellos que creen en el amor pero no en San Valentín.

Después del desamor, ¿qué será lo próximo?

Me apetece hace un fanzine en el que salgan hombres. Ahora el feminismo también es cosa de ellos. Y haré una edición especial sobre mujeres desde la edad de nuestras madres a la de nuestras abuelas.

Andrea Savall presenta su tercer fanzine el 14 de febrero en la Swinton Gallery (Madrid). Puedes comprar todos los números aquí.

Sigue a Ana Iris Simón en @anairissimon.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.