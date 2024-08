Gobernador mexicano espió al presidente con spyware de Hacking Team

Este artículo se publicó originalmente en Motherboard, nuestra plataforma dedicada al mundo de la tecnología.

En los últimos meses, las organizaciones de derechos humanos y de monitoreo de internet han descubierto evidencia de que el gobierno mexicano utiliza sofisticados spywares hechos por una compañía israelí para monitorear a periodistas, disidentes e incluso a opositores políticos, según se informa en una serie de artículos en el New York Times.

Ahora, un ex espía mexicano asegura que hace años, un gobernador mexicano usó un tipo diferente de spyware hecho por la infame compañía italiana, Hacking Team –para vigilar a otros empleados del gobierno y políticos, incluyendo a periodistas e incluso al propio Presidente de México.

El lunes, Rodolfo Raúl González Vázquez, ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), anunció que iba a entablar una demanda contra el ex gobernador del estado sureño de Puebla, Rafael Moreno Valle. Raúl González acusa a Moreno Valle de monitorear al presidente mexicano Enrique Peña Nieto, además de otras 24 personas, entre ellas políticos y periodistas, según informes locales.

Durante una rueda de prensa, González Vázquez dijo que se trata de un «departamento de espionaje clandestino», que debe considerarse «un grupo criminal».

Gracias a los documentos internos de Hacking Team, sabemos que México era el cliente más importante de la empresa. En los últimos años, parece que su competidor de Israel, NSO Group, se ha apoderado del mercado local. Los disidentes, periodistas e investigadores con spyware que hace poco fueron expuestos con el malware de NSO.

Un artículo del New York Times de enero de este año detalló algunos de los abusos del gobierno de Puebla al usar el software espía de Hacking Team, también conocido como RCS o Galileo. La empresa ha sostenido durante mucho tiempo que no tenía conocimiento de la manera en que los clientes utilizan sus herramientas. Pero eso no siempre fue cierto. Los antiguos empleados, que han dejado la empresa por razones éticas, dijeron que estaban conscientes de algunos abusos, y trataron de advertirle a la compañía de ellos.

Desde antes Puebla parecía ya tener problemas. Cuando la empresa estaba discutiendo su contrato con el gobierno local, un empleado del Hacking Team que viajó a México le advirtió a la gerencia que había algo sospechoso acerca de las personas que estaban tratando de comprar RCS en nombre de Puebla, según un ex empleado que estaba al tanto de esta advertencia, y habló con Motherboard en condición de anonimato.

Hacking Team no respondió a una solicitud para hacer comentarios.

Según una fuente mexicana que trabaja en la industria de la vigilancia, y que también pidió hablar sólo bajo anonimato, esto es sólo otro incidente que muestra cómo el spyware se ha convertido en una herramienta fundamental para los políticos mexicanos.

«Hay personajes corruptos que utilizan spyware para objetivos personales», dijo la fuente en una llamada telefónica. «Lo usan para mantener el poder y el control».