Godzilla Fu: Garage de las Montañas desde Guadalupe, Nuevo León

Godzilla Fu es un grupo feroz que mezcla skate rock, surf y proto punk. Ellos mismos definen su actitud y melodía como “garage de las montañas”, en base a sus grandes influencias como The Sonics, The Kinks, The Hives, AC/DC y Jay Reatard.

La banda es originaria de la colonia Casa Blanca, ubicada en Guadalupe, Nuevo León. El proyecto lo iniciaron Jess (vocal) y Franz (guitarra), gracias a que se conocieron al andar practicando el skateboarding por las calles alrededor de los 18 años de edad, divirtiéndose en las mismas fiestas; aparte de que anteriormente ya habían intentado hacer otras bandas: Bello Público, Lost Colors, Shit Happens, Pool Break o incluso dedicándose a producir beats de hip hop.

“Decidimos comenzar a crear canciones más directas, así fue como nació Godzilla Fu con un estilo que nos gusta, más garage”, menciona Jess. “Hablamos de borracheras, peleas que se suscitan entre amigos, vivencias que hemos tenido en raves. Todas son experiencias propias”.

El grupo tomó forma a principios de 2016, cuando comenzaron a ensayar junto a sus amigos Cesin (guitarra), Freddie (bajo) y Kappa (batería). Desde entonces han estado tocando en distintas casas de la Ciudad de las Montañas.

“En shows de ese estilo sentimos más contacto con los godziamigos, se dan experiencias interminables y uno nunca sabe qué puede pasar”, dice Jess. “Siempre se pone muy salvaje el desmadre, y eso es lo que principalmente buscamos con nuestra música”.

Igualmente han tocado en venues de Monterrey como la Casa del Ogro, Casa Hidalgo, el patio del Café Iguana o en otros Estados de la República (Saltillo y Zacatecas).

Junto a otras agrupaciones como Lost Navaja o Pura Crema están aportando a la escena independiente de Monterrey un sonido más fiestero, con más rock & roll, ideal para divertirse y pasarla bien en donde sea.

Godzilla Fu hasta el día de hoy, como muchas de las nuevas bandas que emergen en distintos lugares del país, cuenta con dos singles: “Forever alone” y el más reciente, y del cual están estrenando el video de “I wanna be a cat”. Para marzo, comenta Jess, lanzarán su tercer sencillo de nombre “Atrapado”, que dará pie al lanzamiento de su primer EP realizado por ellos mismos en los próximos meses, el cual se podrá encontrar en las distintas plataformas digitales.

Mientras tanto podemos disfrutar de este divertido video que grabaron en su barrio, la colonia Casa Blanca, por donde explica Jess, quien realizó el video en su totalidad, se aventuraron a conocer aún más las calles, descubriendo buenos spots para grabar y patinar.

