Las mujeres detrás de la página porno más importante de Reddit

Una vez superas su página inicial, plagada de memes, el universo de Reddit se abre ante ti en toda su inmensidad. En esta plataforma puedes encontrar las últimas noticias sobre criptomonedas, compartir historias de Juego de tronos escritas por fans o buscar útiles consejos de jardinería. Y, cómo no, también encontrarás un océano de contenido porno.

El subreddit de porno más popular es, sin lugar a dudas, y según la redditlist, Gonewild, un sitio con pretensiones inclusivas en que los usuarios publican voluntariamente fotografías y GIF de desnudos propios para que los vean otros usuarios y les voten.

Hombres y mujeres pueden publicar sus fotos en Gonewild, donde además existen infinidad de subreddits según género/etnia/ tipo de cuerpo, etc. Sin embargo, lo que más predomina son las fotos femeninas (y muchas veces no muy inclusivas). Sentíamos curiosidad por saber qué llevaba a tanta gente normal y corriente a compartir sus fotos explícitas con el resto del mundo, así que hablamos con varias de las chicas que las publican.

Jolene, 24 años, Países Bajos, estudiante

Llevo cosa de un mes publicando fotos en Gonewild. Empecé porque conocí a un tío y su novia. Son pareja, pero yo era como la “segunda chica”, por llamarlo así. Ella empezó a publicar fotos allí, a los dos nos pareció muy morboso y entonces empecé a hacerlo yo, también. Me gusta ser el centro de atención, que me hagan cumplidos y el subidón que da saber que cientos de personas se están masturbando mientras miran mi foto. ¡Me pone a mil! Toda esa gente que te desea… A ver, es que el sexo se basa en la atracción, y la sociedad se mueve mucho por cómo te valoran.

Por eso es muy halagador saber que hay tantísima gente que mataría por follarte como les pidieras. Supongo que, claro, corres el riesgo de exponerte demasiado. En general, yo no he recibido emails negativos ni nada, pero conozco a mucha gente que sí. Me parece horrible, la verdad. Si no te gusta lo que ves, no digas nada y punto.

Amber, treinta y tantos, EUA, trabaja en el entretenimiento (para no adultos)

Llevo casi un año publicando fotos en Gonewild, pero esta es mi cuarta cuenta. Hace más de cinco años que estoy en Reddit, siempre suscrita a Gonewild. Pasé mucho tiempo fantaseando con publicar fotos allí hasta que por fin me decidí.

Me gusta subir fotos porque me pone muy cachonda pensar que hay tíos que se corren viéndolas. Además, me sirve como motivación para mantenerme en forma. Las partes negativas son los troles y el doxxing. Normalmente se me da bastante bien ignorar a los primeros o reírme de ellos. En cualquier caso, la experiencia es, en general, muy buena.

Nicola, 29 años, EUA, diseñadora

Hace un par de años que publico fotos en Gonewild. Empecé porque me aburría y me sentía un poco sola después de una ruptura. Soy algo exhibicionista y me gusta pensar que le estoy alegrando el día a alguien. También he conocido a gente maja; he hecho unos cuantos amigos rápidos en Reddit. Y no olvidemos el chute de autoestima que supone recibir tantos comentarios positivos cuando publicas algo.

Por lo general, la experiencia es muy buena, y la verdad es que recuerdo muy pocas cosas negativas. Algunas personas me han escrito para decirme que tienen mis datos personales y me han amenazado con enviar mis fotos a mi familia, pero siempre es mentira.

Durante un breve periodo enseñé la cara, pero me hice muy popular y unos cuantos amigos me reconocieron. Menos mal que los dos se lo tomaron muy bien, pero aquello me sirvió de aviso.

Lo único negativo que recalcaría es que conoces a mucha gente que está sola. Son chicos y chicas que solo quieren conversar con alguien. Hasta yo lo hago, a veces.

VixieMK, 25 años, Reino Unido, administrativa

Llevo un mes y medio publicando fotos en Gonewild. Al principio lo hacía para subirme la autoestima y para demostrarme a mí misma que soy real y que las mujeres que salen en las revistas no lo son. ¡Quería demostrar a los demás que hombres y mujeres prefieren lo natural! Un aspecto negativo de publicar fotos aquí es que todo es impredecible: ¡hay fotos con las que consigues más de 700 votos y luego, con otras, solo te dan 30! A veces también recibes mensajes raros. Como me gusta mostrar mi personalidad, intento responder a la mayoría de los que me llegan, por lo que a veces es complicado.

Jade, 29 años, Australia, administrativa

Hace un mes que publico fotos en Gonewild. Mi marido y yo estuvimos hablando y bromeando sobre ello un tiempo, porque es algo que siempre nos ha parecido divertido y una buena forma de explorar la sexualidad como pareja. A él siempre le ha gustado ver fotos de chicas en Reddit, así que empecé a subir fotos mías para sorprenderle. Ahora él siempre está expectante por ver la próxima foto que subiré; además, este juego ha mejorado nuestra vida sexual en algunos aspectos.

Me gusta porque es una forma sencilla y divertida de compartir tu físico y tu sexualidad a tu manera, sin que nadie te juzgue, y de aprender de otras personas. No todo es colgar fotos: también conoces a gente afín a ti con la que puedes hablar y de la que puedes aprender cosas. En esa comunidad todo el mundo es muy abierto y amable. Muchísima gente publica fotos, y casi siempre veo que las reacciones son positivas, lo cual está genial.

Como con todo en la vida, esto también tiene su parte negativa. Hay gente que se cree, porque hayas puesto una foto, con derecho a exigirte algo más. Lo verdaderamente triste es que esto no es más que un reflejo de la vida real. Ahí sigue estando la insinuación de que una mujer que lleva poca ropa “se está buscando problemas”.

La cosa no es que las mujeres no puedan llevar poca ropa o publicar una foto en la que se vean sexis, o que deban esperar recibir amenazas, agresiones o cosas peores si lo hacen; el problema es que mucha gente todavía tiene que aprender lo que significan el consentimiento y el respeto para ser personas. Ah, y fotos de pollas. Muchas fotos de pollas.

Se han usado pseudónimos para mantener el anonimato de las entrevistadas.

