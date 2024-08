“Googlism”: la religión donde Dios es Google

Artículo publicado por VICE México.

Necesitamos creer en algo que nos ponga de pie cada mañana con una convicción que dirija todas nuestras creencias, y cualquier religión que nos haga darle un poco más de sentido a las cosas que suceden a nuestro alrededor está bien.

Viviendo en la época de la historia universal más interconectada, era cuestión de tiempo que se hiciera un culto al buscador más usado por todos los que vivimos y morimos debido al internet, la vía de comunicación vital para subsistir. Estamos en el 2018 y Google tiene una iglesia y un credo: el Googlism.

La Iglesia de Google tiene como base la creencia de que Google es lo más cercano a Dios. En su página, thechurchofgoogle.org, afirman creer que “hay mucha más evidencia a favor de la divinidad de Google que de la divinidad de otros dioses más tradicionales”. Incluso rechazan que existan otros dioses sobrenaturales porque “no son científicamente demostrables”. Los “Googlistas”, creen que el título de “Dios” solo se le debe dar a Google, ya que el buscador “exhibe muchas de las características tradicionalmente asociadas con tales Deidades de una manera científicamente demostrable”. En el sitio, hay una lista de “nueve pruebas” que para ellos demuestran que Google es definitivamente lo más cercano a lo que los humanos hemos experimentado de un “Dios”.

Además, cuentan con “los diez mandamientos del Googlism”, justo como en el cristianismo.

“No tendrás ningún otro motor de búsqueda delante de mí, ni Yahoo ni Lycos, AltaVista ni Metacrawler. Solo me adorarás, y acudirás a Google solo para obtener respuestas”.



“No construirás tu propio motor de búsqueda sin comerciales, ya que soy un motor celoso, llevando demandas y plagas contra los padres de los niños a la tercera y cuarta generación”.



“No usarás Google como un verbo para significar el uso de cualquier motor de búsqueda menor”.

“Recordarás cada día que pase y usarás tu tiempo como una oportunidad para adquirir conocimiento de lo desconocido”.



“Honrarás a tus compañeros humanos, sin importar el género, la orientación sexual o la raza, ya que cada uno tiene una experiencia y un conocimiento invaluables para contribuir a la humanidad”.



“No me escribirás mal mientras me rezas”.



“No harás un hotlink”



“No debes plagiar o tomar crédito indebido por el trabajo de otros”.



“No usarás enlaces recíprocos ni granjas de enlaces, porque soy un motor vengativo pero justo y disminuiré tu PageRank. El Google Dance vendrá”.



“No manipularás los resultados de la búsqueda. Search Engine Optimization no es más que el trabajo de Microsoft”.

