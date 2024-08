Gorditas tamaño pizza: las gorditas GIGANTES de Coacalco

En el Mercado Condesa de Coacalco, un pequeño negocio familiar se ha vuelto la sensación de los visitantes, que, curiosos, se acercan a cumplir con el desafío que implica devorarse unas garnachas tan enormes que harían sudar hasta a los de diente más afilado. Es en el local 197 que los MEGA Antojitos Mexicanos Martínez le hacen honor a su nombre y, orgullosos de sus enormes creaciones, desafían a los antojadizos y curiosos que se acercan a conocer estos descomunales monumentos a la gula.



La madrina toma una bola enorme de masa y me pregunto cuántas garnachas hará con ella. La respuesta a esa pregunta me hace tragar saliva: “es para una sola gordita”. Mientras la aplana a mano y la fríe en el comal, Laura, su sobrina, me responde algunas dudas que me asaltan en cuanto veo el impresionante tamaño de estos antojitos.

VICE: ¿Hace cuánto abrieron y cómo fue la idea de crear unas garnachas tan enormes?

Laura: Tenemos apenas como tres meses aquí y la idea fue mía. Pero ya tenemos una larga tradición como antojeros. Mi tía, que en paz descanse, fue la primera en la familia que se dedicó a esto. En Polígono 3, un Mercado que está ubicado en Ciudad Azteca, tenemos otro puesto donde ya cumplimos 30 años haciendo quesadillas, gorditas y toda clase de antojitos. En ese Mercado nos llamamos Antojitos Claudia, para cuando gusten ir.

Ahora hablemos de estas garnachas gigantes, ¿por qué se les ocurrió hacerlas?

Porque nos gustan las cosas fuera de lo común. Yo creo que es una forma de distinguirnos de lo que hacen los demás, entonces decidimos crearlas y darlas a conocer.

¿Cómo las ha recibido la gente?

Bien, porque como te decía, al no ser comunes, han atraído a mucha gente curiosa y eso ha dado buenos resultados.

¿Qué es lo primero que dice la gente cuando las ve?

Lo primero que pasa es que abren mucho los ojos, como si no lo creyeran. Porque una cosa es cómo se ven en las fotos y otra cosa es ya verlas en vivo. Y la expresión que siempre dicen nuestros clientes es “¡wow, están súper grandes!”

¿Y cómo es que en tan poco tiempo se han vuelto tan famosos?

Nos ha ayudado mucho Facebook, que es donde se ha compartido mucho las fotos de nuestros antojitos gigantes. De hecho, aunque sí nos cae publicidad de boca en boca, en realidad cuando les preguntamos cómo se enteraron, nos dicen que es por Facebook. Han venido de Toluca, Pachuca, Puebla, Zumpango, Atizapán de la Ciudad de México y por supuesto también aquí de Coacalco.

¿Cuánto pesa esta gordita?

Ya preparada, pesa alrededor de un kilo o pueden pesar más, porque aunque la tradicional es de chicharrón, también les podemos poner rajas con bistec, papa con longaniza, picadillo o tinga. De todo lo que hacemos quesadillas, les podemos hacer también las gorditas. Las gorditas es lo que más se vende, por mucho.

¿Y sí hay quien se las termine?

Sí, el cliente promedio sí se acaba una gordita completa. De hecho tenemos un reto: si se terminan tres gorditas en media hora, su consumo personal es gratis.

¿Y alguien ha logrado el reto?

Ahorita ya llevamos uno. Hace como tres semanas vino un cliente y la verdad no pensamos que se las fuera a terminar, porque no se veía gordo ni nada. ¡Ni siquiera lo grabamos porque no pensamos que lo fuera a hacer! Porque antes habían venido y a lo más que habían llegado era a comerse dos, pero él sí les dijo “quítate que ahí te voy”.

Para corroborar la información y en el nombre del buen periodismo, le hinco el diente a la enorme gordita y a un machete de tinga. En efecto, están buenísimas. No me acabo tres, pero vaya: en una de esas, con más hambre y entusiasmo, sí me ando convirtiendo en el siguiente que cumpla con el reto de las tres gorditas tamaño pizza.

