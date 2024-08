Gorillaz confirma nuevo álbum ‘The Now Now’, y estrena «Humility»

Damon Albarn y la banda de dibujos animados de Jamie Hewlett, Gorillaz, finalmente han confirmado los detalles de su próximo álbum de estudio. The Now Now se anunció el pasado 29 de junio en Parlophone, y ahora tenemos el lanzamiento de «Humility», un nuevo track que incluye una colaboración con la leyenda del jazz y el soul, George Benson.

El LP fue grabado en Studio 13 de Londres, y producido por Gorillaz junto a James Ford y Remi Kabaka. Esta vez hay menos artistas invitados: Snoop Dogg y Jamie Principle aparecen en una canción llamada «Hollywood», pero aparte de eso, Benson parece ser la única otra estrella que colabora en próximo lanzamiento.

¡Jack Black está de regreso! Mira el video arriba.

The Now Now:

1. Humility [ft. George Benson]

2. Tranz

3. Hollywood [ft. Snoop Dogg and Jamie Principle]

4. Kansas

5. Sorcererz

6. Idaho

7. Lake Zurich

8. Magic City

9. Fire Flies

10. One Percent

11. Souk Eye

