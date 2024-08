Gorillaz nos sumerge en un mal viaje lisérgico en su nuevo video para “Tranz”

“Tranz” es el sexto sencillo del álbum The Now Now, el más reciente trabajo de la banda británica Gorillaz, lanzado a finales del pasado mes de junio. Este es el segundo video del trabajo, en el cual ya no aparece Murdoc Niccals –ese extraño ser verde que tocaba el bajo y que está en prisión–, sino su reemplazo: Ace, líder de la banda gangrena. Si no lo tienen presente, es uno de los villanos de la serie animada de los noventa Las Chicas Superpoderosas, y pueden verlo en el video de “Humility“, donde aparece con la banda por primera vez.

En este nuevo video, la banda aparece tocando con su nuevo integrante en una plataforma blanca. Las cuerdas del bajo y de la guitarra a veces toman otros colores, mientras en el fondo miles de tonalidades e imágenes van cambiando rápidamente. El ánimo fiestero sigue aumentando, pero se torna algo creepy en el momento en que se comienzan a deformar los cuerpos de 2-D, Ace, Noodle y Russel. Formas en 3D de los integrantes de la banda estallan y todo se vuelve un mal viaje que finaliza con un 2-D tendido en el suelo al lado de su micrófono.

