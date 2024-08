Gorillaz ya tiene música nueva para grabar

Gorillaz es una banda animada de Jamie Hewlett, ilustrador de cómic, y Damon Albarn, músico multi-instrumentista, creada con el objetivo de perder la línea entre lo real y lo ficticio. Los integrantes de la banda son 2-D, Murdoc Niccals, Noodle, y Russel Hobbs, personajes un tanto cool y sombríos animados por Hewlett. La música de los seis trabajos discográficos que ya acumula la banda es de la autoría de Albarn, vocalista de la banda de britpop Blur. Actualmente se encuentran de gira con su último álbum The Now Now que próximamente llegará a Los Ángeles y después a México.

Aunque se encuentran en tour, parece que no paran de crear. La noticia de música en el horno la dió Damon Albarn en una entrevista para el medio australiano Radio FM4 el pasado viernes 24 de agosto. Según el británico la música está ahí, pero no cree que le permitan grabarla o publicarla con rapidez. De hecho, el vocalista de Blur afirmó que “primero hay que terminar la gira por Estados Unidos y hacer el regreso The good, The bad, & The queen”, superbanda que conformó Albarn con Paul Simonon, exintegrante de The Clash, Simon Tong, de The Verve, y Tony Allen, reconocido baterista nigeriano.

Aquí puedes escuchar el podcast de Radio FM4 y desde el minuto 6:20 las declaraciones de Albarn acerca de música nueva con Gorillaz.

