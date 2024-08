Los grados universitarios más inútiles de Europa

En la época de la automatización, prácticamente todos los grados universitarios son inútiles, pero unos más que otros. No es seguro que los seres humanos vayamos a tener un trabajo en el futuro, pero hay algunos grados y másteres en los que te gastas mucho dinero por pasártelo bien durante unos años y después no tener futuro ninguno.

España tiene, además, la particularidad de que los títulos universitarios valen mucho menos de lo que cuestan -en dinero o en poder-. Ahí tenemos a Cifuentes, a la exministra Montón o a Casado devaluando un poquito más si cabe los papelujos que le dan a uno cuando acaba una carrera o un máster. Pero ese no es el tema que hoy nos ocupa. La historia es que hay grados, posgrados, títulos propios y cursos oficiales a todas luces absurdos.

En España teníamos el de Igualdad de Género, que se impartió precisamente en la URJC hasta su desaparición en 2014 y que abrió el debate sobre si el feminismo debía o no ser una carrera. O el curso para aprender a ser influencer que dentro de nada será impartido con la complicidad de la Universidad Autónoma de Madrid, el máster en manejo avanzado de la lactancia materna (¿?) o ese otro en el que enseñan las artes de la elaboración de diccionarios y control de calidad del léxico español.

Pero para consolarnos y demostrarnos a nosotros mismos que nuestras universidades no están tan mal, hemos preguntado por las oficinas europeas de VICE para sacar una lista de los grados más inútiles del continente.

Reino Unido

¿Qué es?

Máster en comedia en vivo.

¿Dónde se estudia?

Universidad de Kent.

Resumen

Este máster es perfecto para quienes creen que hablar constantemente de lo divertidos que son sin decir absolutamente nada divertido es una forma aceptable de conversación para una primera cita. La Universidad de Kent es la única que ofrece unos estudios que anuncia como “una forma dinámica de teatro popular”. A lo largo del año que dura el curso, aprenderás a escribir tus monólogos y tendrás la oportunidad de actuar delante de 200 personas. Todo el mundo sabe que los cazatalentos del mundo de la comedia dan mucho valor a los títulos como este a la hora de contratar cómicos para hacer actuaciones, así que no te lo pienses dos veces si no quieres pasar los próximos 40 años actuando sin cobrar un céntimo.

— Nana Baah

Serbia

¿Qué es?

Ciencias Bibliotecarias y de la Información.

¿Dónde se estudia?

Universidad de Belgrado.

Resumen

Seguramente habrá muchos jóvenes serbios a los que les encanten los libros y que estén deseando pasar tres años estudiando el grado de Ciencias Bibliotecarias y de la Información de la Universidad de Belgrado, con el que aprenderán a gestionar una biblioteca. Sin embargo, la realidad es que quedan solo unas pocas bibliotecas en Serbia y todas ellas van muy escasas de presupuesto y tienen, curiosamente, demasiado personal, debido a que la principal forma de entrar en ese mundo es ser un miembro destacado del partido político que gobierna el país o conocer a alguien que lo sea, ya que son los gobiernos locales quienes dirigen las bibliotecas. Además, si te pueden enchufar, no necesitas tener un grado, ¿no?

— Mihailo Tesic

Holanda

¿Qué es?

Artista de Circo.

¿Dónde se estudia?

Codarts University of the Arts, Róterdam.

Resumen

En Codarts te puedes especializar en las grandes artes clásicas del circo, desde los malabarismos al funambulismo. Pero que su atractivo no te haga perder de vista una verdad tristemente universal: el circo se muere. Ya no es lo que era. Por ejemplo: muchos países han prohibido —o están en proceso de hacerlo— los espectáculos con animales salvajes, y ¿qué es un espectáculo de circo sin ese momento que todos esperamos, en que el tigre sale del trance y se toma una bien merecida venganza? Por otro lado, gracias a los avances en la tecnología de realidad virtual, los niños de hoy en día son extremadamente difíciles de impresionar. Así que tenlo en cuenta: la posibilidad de que te contraten siquiera como malabarista en una fiesta de cumpleaños infantil es prácticamente nula.

– Lisa Lotens

Dinamarca

¿Qué es?

Máster en Diseño de Artes Escénicas.

¿Dónde se estudia?

Universidad de Roskilde.

Resumen

Imagínate que una directora de festivales, un emprendedor y un planificador de bodas se encontraran en un bar, se emborracharan e hicieran un trío. La maravilla científica que resultaría de este intercambio de ADN seguramente estudiaría Diseño de Artes Escénicas.

Desde 2004, la Universidad de Roskilde ofrece a los alumnos la posibilidad de alardear en sus currículums de capacidades como “análisis, desarrollo y gestión de eventos para festivales y conferencias”. Sin embargo, el panorama de eventos danés es muy competitivo y no hay tanto trabajo para gerentes de festivales y directores de escena.

En los últimos años, son muchos los graduados en Diseño de Artes Escénicas que han tenido dificultades para encontrar trabajo al acabar los estudios, y en parte esa es la razón por la que el departamento que ofrece el curso ha sufrido recortes en el presupuesto. De los que han encontrado una salida profesional, muy pocos están trabajando en algo que esté siquiera remotamente relacionado con las artes escénicas, el diseño o la organización de eventos. ¿Será porque la parte teórica no prepara a los alumnos para la cruda realidad? ¿O porque realmente no hace falta un título para organizar eventos? ¿O tal vez será —como he podido comprobar durante el tiempo que estudié el máster— porque para lo único que sirve este curso es para echarse unas risas?

– Kristian Ejlebæk Nielsen

Austria





¿Qué es?

Máster en Numismática

¿Dónde se estudia?

Universidad de Viena

Resumen

La numismática es el estudio de monedas antiguas de oro y plata, así como de monedas de divisas actuales.

Un ejemplo de por qué no sirve para nada este máster: comprueba tu monedero o métete la mano en el bolsillo del pantalón. Seguramente no encontrarás nada, porque vivimos en 2018 y lo pagamos todo con tarjeta de crédito, con el teléfono, por PayPal o cualquier otro sistema menos con monedas físicas.

No parece que este hábito vaya a cambiar en el futuro. De hecho, llegará un momento —cuando por fin averigüemos qué es eso de las criptomonedas— en que el bitcoin sustituirá a los bancos e incluso a las tarjetas de crédito, al igual que los servicios de streaming acabaron con el CD. Por tanto, la base de investigación que la Universidad de Viena podrá ofrecer a los jóvenes numismáticos en ciernes será cada vez menor, si no inexistente. Así que, si contabas con que la carrera de Numismática te iba a sacar de pobre, piénsatelo de nuevo.

— Thomas Vorreyer

Italia

¿Qué es?

Grado de Ciencia y Cultura de los Alpes.

¿Dónde se estudia?

Universidad de Milán.

Resumen

Con módulos que van del cultivo de árboles a la edafología (estudio de los suelos) o la protección de la flora, el grado de Ciencia y Cultura de los Alpes parece inspirado en un episodio del oso Yogi. Todas las clases se imparten, muy apropiadamente, en Edolo, una pequeña localidad alpina al pie del monte Adamello.

Los graduados tendrán la oportunidad de trabajar en organizaciones, museos, parques nacionales y zonas protegidas de los Alpes, pero en ningún otro sitio. ¡Buena suerte!

— Giulia Fornetti

Portugal

¿Qué es?

Máster en Paz, Seguridad y Desarrollo.

¿Dónde se estudia?

Universidad de Coimbra.

Resumen

Sí, vale, el mundo se está yendo a la mierda y cada vez estamos más cerca de la aniquilación nuclear, pero ¿en serio crees que vas a poder solucionarlo? Según la Universidad de Coimbra, este máster sirve para profundizar en el conocimiento conceptual y teórico de asuntos como la paz, la seguridad, el desarrollo y el humanitarismo. Sin embargo, no dejan tan claro qué salidas profesionales tendrán los que decidan cursarlo. Quizá si en alguna de sus asignaturas te enseñan a fabricar un búnker de seguridad para cuando llegue el fin de los días, me pensaría dos veces si incluirlo en la lista.

— Madalena Maltez

Polonia

¿Qué es?

Grado en Ciencias Políticas.

¿Dónde se estudia?

Universidad de Varsovia.

Resumen Ya sé que parece un poco presuntuoso decir que tener un conocimiento profundo de los entresijos de la política es un talento inútil, pero deja que me explique. A juzgar por los últimos tres años, parece evidente que para tener una carrera política de éxito en Polonia no hace falta ni experiencia ni saber de política. Basta con dejarse llevar por tus corazonadas y tener ganas de explotar el sentimiento populista, habilidad esta última con la que se nace y que no te pueden enseñar en ninguna universidad.

Por ejemplo, en 2015, con el ascenso al poder del partido de derechas Ley y Justicia, el ex punkrocker Paweł Kukiz fue el tercero más votado en las elecciones presidenciales polacas, con un 20 por ciento de votantes y sin tener experiencia política previa. Esto fue posible gracias a los eslóganes populistas que hablaban de destruir el sistema; luego fundó su propio partido, Kukiz ’15, del que el rapero y supuesto productor de películas porno Liroy (cuyo nombre real es Piotr Marzec) fue miembro y representante en el parlamento.

Estos son solo dos ejemplos de lo que está pasando en el panorama político en Polonia, pero es una tendencia mundial.

Por otra parte, hay pruebas estadísticas que demuestran que de estudiar Ciencias Políticas es una de las peores formas de invertir tus años en la universidad. Según un estudio de la agencia de noticias NaTemat, solo hay una plaza vacante por cada 150 graduados en Políticas en Polonia. Vuelvo a recalcar que ni Paweł Kukiz ni Piotr Liroy-Marzec tienen estudios superiores, y mucho menos un grado en Ciencias Políticas. Así que tal vez la mejor forma de meterse en este mundillo sea pasar de la universidad, hacerse mago, ganar fama y conquistar el mundo. Estamos en 2018.

— Pawel Mączewski

