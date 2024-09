Roger Perry fotografió los primeros grafitis que aparecieron en Londres

Todas las fotos de Roger Perry

Esta semana será reeditado The Writing On the Wall, el libro de Roger Perry que recoge las imágenes de los primeros grafitis en Londres. George Stewart-Lokhart, historiador de arte y editor, quien escribió el prólogo de esta nueva edición de la obra de Perry, nos habla de algunas de sus tomas más sugestivas.

El mundo del grafiti londinense no siempre ha girado en torno a grandes murales o vistas en Shoreditch (barrio en Londres). Hace cuarenta años, a raíz de los disturbios en París en 1968, Londres fue inundada por una ola de rayones cargados de significado político y poético, garabateados en vallas destartaladas de hierro en los edificios en ruinas de Notting Hill por los miembros de esa generación desilusionada nacida después de la guerra.

El estilo de estos chicos era muy diferente del que en el mismo período se extendía en Nueva York. Mientras que los trenes del metro de Manhatthan estaban cubiertos por el wildstyle que aún hoy se pueden ver en los escaparates de las tiendas de zapatos, la atención del grafitero en Londres se centró en el mensaje: el estilo no era lo importante. Más Blake que Basquiat, de hecho.

Estos grafiteros no eran «artistas» en el sentido que ha tomado esta palabra, sino más bien poetas, escritores y, por supuesto, revolucionarios.

Quién conoce al menos un poco de la escena street art de esos años (aunque realmente no se puede hablar de una “escena”), sin duda ha oído hablar de los hermanos Wise. Dave y Stuart Wise, más conocidos como miembros de King Mob, una rama de la Internacional Situacionista de Guy Debord, fueron autores de algunos de los grafitis más importantes de esa época.

Hay uno en particular que no puedo sacarme de la cabeza: un largo insulto contra la banalidad de la vida de viajero, escrita a lo largo de las líneas Hammersmith y City entre las estaciones de Ladbroke Grove y Westbourne Park. Es un trabajo colectivo de David Wise, Chris Gray, Don Smith y Madeline Neenan y, para ser honesto, es de antes de los disturbios de mayo del 68, ya que se remonta a enero de ese año.

La tradición de grafitear los metros hoy en día está bien definida, pero esta fue una de las primeras expresiones en Londres. Hoy en día, tomando esta línea de metro, se puede ver que el metro está cubierto de una capa sobre otra de grafitis y throw ups (un tipo muy simple de grafiti), algunos de los cuales no duran más de unas pocas semanas antes de ser eliminados o cubiertos por otros grafitis. Siempre me emociono cada vez que puedo ver el tramo de Tox04, un grafiti sobrevivió durante al menos diez años en uno de los puentes del ferrocarril inaccesibles. Ese es uno de los pocos rayones que se han mantenido intactos durante diez años, lo que, si se piensa en la actualidad, es increíble.

Unos treinta años después de este período de oro, Banksy fue a trabajar para un estudio de arte justo detrás de este lugar, una extraña coincidencia. Pero, en realidad, en esta pequeña zona bajo el Westway siempre han proliferado los grafitis, así que quizás no es una coincidencia. Por ejemplo, cuando el legendario escritor Futura 2000 llegó a Londres para aprender acerca de The Clash, en 1981, pintó una pared en este tramo de calle de dos carriles, contribuyendo a la formación de la idea de grafiti que se tiene hoy en día en Inglaterra.

Otra figura importante en la escena de ese tiempo (aunque, repito una vez más, no se puede hablar de una «escena» en el verdadero sentido de la palabra) fue la de Heathcote Williams, que hoy en día es más conocido por sus polémicos poemas como «Autogeddon» o «Whale Nation». Pero antes de que Harold Pinter alabara su trabajo, Williams dirigió el «Meat Roxy» un centro comunitario ocupado en los locales de la antigua sala de bingo en Notting Hill. El «Meat Roxy» era parte del «Albion Free State», un colectivo que abogaba por el ideal anarquista de una Inglaterra sin gobierno o leyes.

Los ocupantes a menudo organizaban conciertos donde tocaban los Gong y Here & Now. La foto de arriba muestra el interior del Meat Roxy: a la derecha se puede ver un rayón de los «101ers», la banda de rock en la que cantó Joe Strummer antes de unirse a The Clash.

Al abandonar el Albion Free State, Heathcote comenzó a trabajar, junto con el escritor y humorista Tony Allen, en la Agencia Inmobiliaria para ocupas “Ruff Tuff Creem Puff” de la firma con la que cubría las paredes de Kensington Norte y cuyo distintivo era el sentido del humor.

El grafiti de Heathcote en la fotografía anterior se hizo poco después del matrimonio de la princesa Ana y Mark Phillips, en 1973. Se refiere al viaje a Kenia de la princesa, durante el cual estuvo acompañada por Valerie Singleton, presentadora de un programa de televisión para Niños. El poder y la simplicidad de las letras hablan por sí mismas.

Sería erróneo pensar que todos los grafitis de la época eran de alguna manera controversiales o poéticos. Así como ahora, también en la época había un buen número grafiteros muy prolíficos, pero ninguno como «Kix», que escribió más que ningún otro alrededor de Kentish Town, donde vivió (muchos de sus grafitis, realizados a principios de los años setenta, todavía existen hoy en día).

Incluso aquellos que no han llegado a través de su trabajo habrán oído hablar de las otras actividades que llevaba acabo sobre el grafiti. De hecho, cuando no estaba ocupado rayando por Londres, Lee «Kix» Thompson tocaba el saxofón en Madness, junto con el tecladista Mike Barson, cuyo nombre de grafitero era «Mr. B».

La imagen de arriba es diferente al resto de las fotos de Roger Perry, ya que no es anónima. La mayor parte de las obras que aparecen The Writing On the Wall expresan algún tipo de sentimiento generacional. Ya se trate de un mensaje a favor de la vivienda pública, o una expresión de apoyo al IRA, por lo general el grafiti es el grito de un cierto estrato social que trata de hacer que su voz sea escuchada.

Estas frases pueden parecerle triviales a un observador contemporáneo. Pero el hecho de que fuesen escritas y las superficies sobre las cuales se escribieron, sugiere que deben haber tenido un fuerte significado en el contexto histórico en el que fueron escritas. Un buen ejemplo de esto es el rayón «Clapton es Dios» en la imagen de abajo. Expresa un sentimiento de la mayoría de los miembros de una determinada generación. En los años setenta estaba en todas partes en las paredes de Londres, escrita por muchas manos diferentes. Era el concepto de código abierto aplicado al grafiti.

Las palabras inmortalizadas por Roger Perry son en realidad una falsificación. Tenía que incluirla en un libro acerca de Eric Clapton, pero no pudo encontrar un ejemplo. Por lo tanto, Perry y el diseñador gráfico Pearce Marchbank encontraron una valla de hierro en el norte de Londres. Perry hizo la toma mientras Marchbank hacía el rayón.

Aunque la mayor parte de las inscripciones «Clapton es Dios», (excepto, por supuesto, el caso que acabamos de mencionar), no eran algo organizado, en los setenta el grafiti comenzó a ser utilizado por las agencias de publicidad para las campañas de marketing de guerrilla. Hoy en día, esta práctica es bastante común, pero era todavía una novedad, sobre todo cuando fue utilizado por la revista Rolling Stone para promover su álbum It’s Only Rock ‘n’ Roll, en 1974. Sin embargo, es preciso decir que esto fue una gran manipulación de lo que era un poderoso medio de expresión nacido de la misma necesidad de expresarse, no para vender discos.

Los grafitis inmortalizados por Roger Perry son diferentes a los que aparecen en el famoso libro de Martha Cooper y Harry Chalfant Subway Art, de modo que realmente no se pueden comparar. Lo que ocurrió en Londres en ese momento fue algo único. Los grafitis en su momento no fueron influenciados por los americanos.

Los grafitis que se pueden ver hoy en Londres están, sin duda, mucho más influenciados por los americanos. Pero esto no disminuye el valor de la época dorada del grafiti en Londres, donde tenían un estilo único y especial. Estaban llenos de ironía subversiva y lirismo poético, dos características que no se encuentran en el grafiti que se ve hoy en día. Y esto es un hecho, no una toma de posición a favor de una de las dos escuelas. Las prioridades de la gente han cambiado. El uso del color y el crecimiento de la importancia de la forma con respecto al contenido que han conducido a este desarrollo.

Estas y otras 120 imágenes fueron tomadas del libro de Roger Perry «The Writing On the Wall«, que, gracias a una campaña de recaudo de fondos en Kickstarter será republicado del 16 de octubre.

