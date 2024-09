Esta es la gente que quiere entrar en GH Revolution

Ayer llegaron a Barcelona los castings para participar en Gran Hermano: Revolution, la nueva edición (y ya van 18) del popular reality que emite Telecinco y que tantos ¿buenos? colaboradores le ha proporcionado a la cadena amiga para sus otros programas como Sálvame, Supervivientes o —en un alarde de poca imaginación— Gran Hermano VIP. Los castings empezaron el 29 de junio en Madrid y la última parada será el 11 de julio en Bilbao y Las Palmas.

Los participantes, citados en el Hotel Barceló-Sants de 10 de la mañana a 8 de la tarde, aguantaron bajo un sol de justicia que tostaba sus pieles y sus sueños. Estos son algunos de ellos y esto es lo que nos dijeron.

Carla. 18. Estudiando peluquería canina

VICE: ¿Qué es lo de GH Revolution?

Carla: Ni idea, Creo que quieren hacer algo especial porque cumplen la mayoría de edad y quieren hacer una revolución diferente y recuperar la audiencia que han perdido porque la Mercedes Milá ya no está.

¿Es la primera vez que te presentas?

Sí, el año pasado no pude porque no tenía los 18. Y hoy no se si lo conseguiré porque no me han dado número.

Si pudieras ser uno de los personajes memorables del programa, ¿quién serías?

La que dice las cosas a la cara, sin falsedad, como la Bea de la última edición.

Tabatha. 18. Estudiante Auxiliar de Enfermería y camarera

VICE: ¿Has ido a otros programas de televisión?

Tabatha: Me gustaría participar en Hombres y Mujeres, pero me da vergüenza y todavía no lo he probado.

¿Harías edredoning en Guadalix?

El primer día no, pero estoy dispuesta a todo.

¿Qué te puede aportar el programa?

Fama, y experiencia.

Javi. 20. Dependiente en Bershka

VICE: ¿Si tuvieras que ir a otro reality que no fuera GH cual sería?

Javi: No lo he pensado nunca, la verdad.

¿Qué has aprendido de hacer toda esta cola?

Que no sirve de mucho porque ya tienen a los elegidos y este casting solo es para que el programa haga marketing. Si eso, te quejas un poco porque hay gente como la chica que me acompaña y estamos aquí haciendo cola y nos han informado mal, que ahora se ve que no dan números.

Si entras, ¿te avergonzaría lo que digan de ti?

No, me da igual todo.

Marta de la Rosa. 31. Responsable de administración

VICE: ¿Qué te puede aportar GH 18?

Marta: Quiero un cambio de vida y si entro voy a ganar.

¿Cuándo te apuntaste?

Fui una de las primeras, en cuanto salió el anuncio en el pasado Gran Hermano, llamé.

¿Cuánto rato llevas?

Tres horas y han cerrado lista a las 14.30h cuando tengo un papel que pone que es hasta las ocho de la tarde.

Carlos Muela. 26. Teleoperador

VICE: ¿Has pedido el día libre a tu jefa para venir al casting?

Carlos: Sí, me han dado el día. Llevo aquí cinco horas sin comer ni nada. Pero estoy entero, mira mi cuerpo (risas).

¿Qué personaje te gusta más de la historia del programa?

Belén Esteban del VIP.

¿Qué locura harías en la casa?

Por GH no tengo límite y haría de todo. Te lo prometo.

Ana. 19. Trabaja, no nos dijo donde

VICE: ¿Qué opinas de que en España se gane más entrando en GH que estudiando o trabajando?

Ana: A mi me da igual, no es mi culpa, es que hacen las cosas mal.

¿Qué crees que podrías aprender dentro de la casa?

Madurez

¿Qué crees que te van a preguntar en el casting?

No quiero pensarlo, voy a improvisar.

Esther*

VICE: ¿Por qué GH?

Esther: Me apetece estar encerrada porque soy incapaz, soy un culo inquieto, Quiero ponerme al límite y conocer a gente nueva y ver si soy capaz de convivir con ellos. Puede salir mal o puedo salir ganando.

La locura más grande que harías dentro de la casa…

Estoy muy loca así que no veo límites a nada, haría lo que se me pusiera por delante y la situación pero tiraría para adelante con lo que fuera. No he preguntado a nadie así que me resbala todo lo que pudieran decir de mi.

¿Tus referentes?

Paula, y me gustó también Laura «la totita».

*No dio su nombre porque creía que si lo hacía no pasaría el casting.

Oussama. 24. Estudiante Producción Audiovisual

VICE: ¿Estás dispuesto a todo?

Oussama: A Cualquier cosa menos a despelotarme delante de todo el mundo.

¿Irías a otro reality?

Supervivientes también es interesante pero parece más duro que meterse en la casa, así que para empezar, GH está bien.

¿Tienes opciones?

Recordad mi nombre, soy el próximo ganador.

Gerard López. 23. Parado

VICE: Veo que llevas una tarjeta con todas tus apariciones en televisión.

Gerard: Sí, es que tengo experiencia, he participado en televisión y radio, y he estado en First Dates

¿Eres un buen concursante?

Soy muy estratega, no tengo miedo, y entrar en la casa sería un bonito sueño

¿Qué tiene GH que no tienen los demás formatos?

Es un juego en el que la gente puede ser una misma.

