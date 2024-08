Las brujas que están seduciendo a Canadá con vino

Esta nota fue co-creada con Destination Canada

Nicole Campbell y Krysta Oben son las Grape Witches, dos amigas originarias de Toronto que celebran al vino auténtico armando una celebración extática cada mes. A diferencia de lo que ellas llaman “Vino de McDonald’s” —producido en cantidades masivas por grandes empresas y dirigido a los inexpertos— al vino auténtico que se toma en las fiestas de las Grape Witches se le conoce como “vino natural”. Aunque no existe un consenso para definir el concepto de vino natural, en general así se le conoce al vino elaborado por personas en el que componentes químicos (o corporativos) intervienen lo menos posible. Existen más de 200 aditivos que se le pueden poner al vino; aun así, su etiquetado no está regulado. Es por esto que el vino natural ha encontrado una audiencia no solo por la filosofía que lo respalda, sino también por sus sabores vibrantes y fieles a la uva.



Hablamos con Nicole y Krysta sobre los vinos en Ontario, y Canadá en general.

VICE: ¿Cómo nace la idea de Grape Witches?

Krysta Oben: Como sommeliers, al pertenecer a la comunidad del vino, nos sentimos muy afortunadas de contar con la posibilidad de tomar vinos tan fascinantes. Todo comenzó cuando Nicole y yo nos dimos a la tarea de averiguar cómo podríamos compartir esta variedad de vinos, que nos encanta tomar, con las personas que no trabajan en la industria vinatera, pero que se preocupan por la comida que se llevan a la boca y los productos que consumen.

Nicole Campbell: Estábamos cansadas de ver cómo nuestras amistades, aun cuando se preocupaban por tomar decisiones más conscientes, y tan comprometidos en otros aspectos de sus vidas, terminaban tomando pésimos vinos. Queríamos hacer algo positivo para compartir los vinos más fascinantes que tomábamos después del trabajo.

Krysta: El “Liquor Control Board of Ontario” es prácticamente el único distribuidor autorizado y comerciante minorista de vino, de manera que las opciones son limitadas. Adquirir conocimientos sobre el vino es ya de por sí difícil, y esto implica una barrera adicional.

Nicole: Así que en los dos últimos años hemos estado organizando una vez al mes eventos de vino y sesiones educativas en Toronto, lo cual hemos comenzado a replicar a través de Canadá, en Montreal, Halifax, Vancouver. Próximamente tendremos nuestro primer evento en Los Ángeles y también queremos celebrar más eventos internacionales. Básicamente se trata de una gran fiesta en la que por casualidad se tienen excelentes vinos, ¡de los cuales también se aprende!

Nicole y Krysta, las Grape Witches. Foto cortesía de las Grape Witches.

Ambas cuentan con antecedentes en torno al vino tradicional. ¿Qué les atrae del vino natural y qué significado tiene para ustedes?

Nicole: Cuando trabajas en la industria del vino te toca ver todos los ángulos del marketing y las ventas; nosotras siempre estamos buscando cosas genuinas que nos parezcan relevantes, y no nos gusta la idea de que el vino se comercie como un carro. El vino debería reflejar lo que es importante en un sentido más amplio, culturalmente. Sin embargo, también nos conquistaron los sabores evocadores del vino natural, su exquisitez y el hecho de sentir que los vinos tienen vida propia. El vino natural permanece en ti de una manera distinta.

Krysta: Lo que más me apasiona de compartir todo este vino con la gente, es la historia de las personas que lo fabricaron. Se trata de personas que se preocupan por el medio ambiente y por la gente que toma su vino. Jamás conocerás a un enólogo que no se interese por las personas que toman su vino.

Nicole: Para mí, el vino natural se trata de contar las historias de personas, lugares y variedades de uva que nunca antes se han contado; de familias vinícolas y de buenas cooperativas vinateras, gente que está tratando de representar a su tierra regionalmente con la fabricación de vinos puros, sin el uso de aditivos o de toneladas de barricas nuevas o de cualquier otra cosa, para hacer que sus vinos encajen en un estilo específico destinado a un mercado o perfil aromático determinado. Pequeños productores que no cuentan con grandes presupuestos para publicitarse.

Navegar el mundo del vino es complicado, y aún más si se trata de vino natural. ¿Tienen algún consejo para las personas que apenas empiezan a adentrase en este mundo?

Krysta: La mejor enseñanza que podemos darle a las personas es que sean curiosas y de mente abierta. Se dice que para romper las reglas primero hay que conocerlas, pero y entonces ¿quiénes somos nosotras para venir a decirles cuáles son esas reglas? Cuando yo comencé a aprender sobre el vino me encantaron los vinos tintos tradicionales de gran cuerpo, y creo que lo mismo ocurre con mucha gente de mi edad. Otras personas dirán “yo quiero el jugo más funky y turbio que exista…”. Lo que importa es que todos vamos hacia el mismo lugar, tomando y aprendiendo sobre el buen vino.

Nicole: Cada vez más personas muestran gran interés por experimentar, pero primordialmente el vino debe ser exquisito. Rosewood, una vinícola de Ontario, es un claro ejemplo de vinos sin filtrar ni clarificar, muy turbios, pero son excelentes; tú podrías servirlo a cualquier cliente y dirían “ cool ”. También pienso que aquellas personas acostumbradas a consumir productos como la kombucha podrían aceptar una copa de este vino sin tener pensamientos del tipo “esto me va a intoxicar”.

Krysta: Es cierto, la gente parece mostrar más apertura hacia todo. Hoy más que nunca el vino se ha vuelto muy popular y la Internet e Instagram lo favorecen.

Un evento de las Grape Witches en Superpoint Pizza. Foto cortesía de las Grape Witches.

¿Cuál es la relación de Ontario con el vino? La mayoría de la gente no asocia automáticamente a Canadá con el vino.

Krysta: Siento que muchas personas que viven en Ontario también tienen esa idea. Es una región vitivinícola tan joven donde, hasta hace poco, no había muchos vinos de gran calidad.

Nicole: Algunas personas conocen Canadá por nuestro vino de hielo o ice wine [vino dulce elaborado a partir de uvas que se han congelado en la vid], pero de hecho esa es una producción muy pequeña de vino canadiense. En Ontario abunda la piedra caliza, lo cual resulta en excelentes chardonnay y pinot noir. Es una región de clima más frío, pero de veranos cálidos y que cuenta con diferentes cuerpos de agua. En ella encontramos microclimas muy específicos que hacen posible la producción de vinos de excelente calidad. Niágara y Prince Edward County son las regiones principales; Prince Edward County es más dura [en cuestiones climáticas] y más fría; de hecho ellos tienen que enterrar algunos vides para evitar que se congelen. En Ontario se cultivan principalmente las uvas chardonnay, pinot noir, cabernet franc, riesling, gamay, y hay algunos vinos espumosos buenos. Y también hay muchos productores más jóvenes y de menor escala, que han viajado a regiones vitivinícolas interesantes, se han sentido inspirados y que ahora están haciendo mucha experimentación.

Krysta: De alguna manera mirábamos hacia otros lugares para saber qué tipo de vinos debíamos estar haciendo o qué constituía la calidad o el éxito. Sin embargo, creo que ahora que nuestro mercado cuenta con más experiencia y seguridad en lo que hace, los productores están fabricando lo que quieren y alcanzando el éxito en base a su propia calidad, sin la intención de imitar otros sabores.

En su opinión, ¿qué enólogos están haciendo el trabajo más interesante en Ontario?

Nicole: Bueno, a nosotras nos encanta Rosewood [rosewoodwine.com] como ya lo dije. Pearl Morissette está produciendo unos vinos excelentes, y tiene un restaurante espectacular. Ellos exportan la mayor parte de sus vinos, lo cual resulta curioso tratándose de una vinícola canadiense. De hecho, ellos encontraron un gran mercado en Alemania para su Riesling. En Prince Edward County, Hinterland está fabricando vinos espumosos excelentes. Trail Estate tiene unos vinos verdaderamente interesantes. Y hay productores de Nueva Escocia, Quebec y Columbia Británica, que también nos encantan.

Krysta: En Rosewood también son apicultores y entonces producen miel e hidromiel. Ellos se están moviendo en una dirección más natural, con menos sulfitos, levaduras nativas, y todo eso. Además, Hidden Bench está haciendo realmente un gran trabajo.

Nicole: Algo de lo cual tenemos mucho cuidado, es de no satanizar por completo al vino no natural. Hay un amplio espacio intermedio de familias vinícolas cuya producción no podría ser catalogada como vino natural, pero que para todos sus efectos y propósitos lo es realmente. Ellos no usan aditivos, fabrican vino con sus propias uvas y sus prácticas vitícolas son éticas. Y nosotras estamos felices de tomar y apoyar sus vinos. No queremos ser fanáticas de ninguna manera.

Top 10 lugares para tomar vino natural en Ontario, según las Grape Witches:

BONUS: Soif. Las Grape Witches dicen: “Técnicamente es Quebec, pero está a 10 minutos en Uber desde Ottawa, con vinos increíbles curados por Veronique Rivest, una de los mejores sommeliers del mundo.”

