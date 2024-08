Grecia murió tras ser golpeada y abandonada en un hospital

El feminicidio en México es un problema que nos debe importar a todos. Del 1 de enero al 10 de julio se han reportado 982 feminicidios, principalmente en el Estado de México con 96, Guanajuato con 90, Guerrero con 87 y Veracruz con 86.

“No sé qué hice yo para merecer esto” se culpa, Marbella, la madre de Grecia Méndez, quien perdió la vida el 23 de enero tras ser abandonada en un hospital con heridas graves.

Grecia Carola Méndez Cruz, nació el 20 de junio de 1999 en Chahuites, Oaxaca. Su madre Marbella la describe como una princesa. Era muy bonita y no medía más de 1.60 metros; todos la chuleaban. Era una niña cuidada y quería conocer Cuba.

Chahuites es un municipio perteneciente l estado de Oaxaca, el cual colinda con Chiapas. Es un pueblo muy pequeño, abrazado por el calor de la costa oaxaqueña, un lugar que hasta hace algunos años era muy seguro. “Todos nos conocíamos, nos saludábamos, sabíamos cerca de quien vivíamos”, recuerda Marbella.

Sin embargo, hoy Chahuites es uno más de los municipios azotados por el trasiego de drogas que lo han hecho uno de los más peligrosos en Oaxaca. Aunque Grecia y Marbella sabían de ese peligro, nunca se sintieron amenazadas por no estar relacionadas con el narcotráfico.

En 2016, Fernando llego a la vida de Grecia. En ese mismo año, ella se fue a Chiapas a estudiar.

“Fernando era un hombre desde un principio, celoso, machista. Siempre se sintió galán”, recuerda Marbella, y me cuenta que la entonces pareja de Grecia fue parte del Comité Ejecutivo de la Sección 22 durante el periodo de Rubén Núñez. “Se sentía abrazado por ellos. Decía que era parte importante de la Sección 22”.

El 14 de enero Grecia fue ingresada a un hospital de Arraiga, en Chiapas, con múltiples golpes. Ahí la abandonó Fernando; le dijo a personal de hospital que iría por su credencial para identificarse, y no regresó. El 23 de enero de 2018, Grecia perdió la vida debido a los innumerables golpes que presentaba.

El 30 de enero de 2018, Marbella fue citada en Oaxaca para hablar con el Fiscal General del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos. Marbella se trasladó a la ciudad de Oaxaca para su encuentro, sin embargo, el fiscal nunca llegó: “Me dejó en la calle, nunca lo vi”, detalla.

Fernando desde entonces se encuentra prófugo. Marbella me dice que algunos piensan que el padre de Fernando, quien fue presidente municipal de Chahuites, le ayudó a salir del estado:

“Yo no sé si son las influencias de su papá de Fernando, quien se pasea tranquilamente por Chahuites. Yo no sé si de verdad van a mandar a alguien a que me asesine, porque me lo han hecho saber. Solo sé que no me voy a parar hasta que lo detengan. Pido a la sociedad se una a este grito de justicia porque sola no puedo”.

Las autoridades de Oaxaca deben dar respuesta, no solo a ella, sino a las decenas de mujeres que han sido aniquiladas en ese estado. “Quién se va a apiadar de mí, a quién le va a importar que mi niña, mi bebé tenga justicia”, concluyó Marbella.

