Un viaje por el delirante universo de los videos de Green Day

Green Day es, probablemente, la banda más exitosa del neo-punk noventero. Este trío californaniano que lleva casi 30 años tocando, fue uno de los ejes de este género en el que se encuentran grupos como The Offspring y Blink 182. Sus ritmos simples pero movidos, sus letras críticas, irónicas y a veces introspectivas, y esa aura que tiene su música de clase media decadente que vive hipnotizada por el «sueño americano», popularizó a Green Day alrededor del globo. Esta banda, con sus 12 álbumes de estudio, ha marcado a varias generaciones

A pesar de ser una agrupación mainstream que en los últimos años cambió de forma muy radical su sonido, el cual ahora está más ligado al pop comercial que al punk rock, muchos amantes del rock más underground dieron sus primeros pasos en las sendas de la distorsión con alguno de los temas de Green Day. Es algo así como un placer culposo que nos recuerda nuestra ingenua juventud.

El hecho de que muchas personas tengamos grabadas en nuestra mente (muchas veces contra nuestra voluntad) las melodías de este trío, se debe a su extensa videografía. Los videos de la agrupación son demasiado llamativos y jocosos para ignorarlos. Las hilarantes historias de personajes tristes, aburridos y comunes de suburbio que viven entre la demencia, la supervivencia y la nostalgia, y los cuentos de adolescentes rebeldes, cínicos y fiesteros, marcaron el imaginario visual de miles de personas.

Sin duda, Green Day y sus temas clásicos se insertaron en nuestro disco duro gracias a estas producciones audiovisuales que además son evidencia histórica de la vida de la banda y de la evolución de sus peinados y cambios de percha. Algunos son genialmente sencillos, otros son producciones enormes, y ya que el 17 de noviembre se presentarán en el Parque Simón Bolívar, decidimos repasar la videografía de la banda y las etapas por las que ha pasado.

‘Longview’

Este fue el video que dio a conocer a Green Day. Era 1994 y la banda ya tenía dos discos, pero ese año lanzaron su legendario Dookie y el primer video de su carrera fue esta joya que nos hunde en ese ambiente suburbano tipo Malcom In The Middle, donde manda el aburrimiento.

‘Basket Case’

Esta es una de las mejores canciones de la banda y uno de sus mejores videos. El estilo de esta producción dirigida por Mark Kohr, encargado de varios de los videos de la banda y de ‘Ojos Así’ de Shakira, nos remite a un manicomio como el de One Flew Over The Cuckoo’s Nest, donde no queda más que alucinar con peces y darse contra las paredes acolchonadas.

‘When I Come Around’

Este video es una obra maestra. Gente que mira por la ventana las miserables vidas de aquellos que están al otro lado del vidrio. Seres anónimos llenos de sueños, decepciones, felicidades y tristezas, que son observados por otros seres anónimos. Todo mientras el trío camina por la ciudad. Simplemente hermoso.

‘Brain Stew/Jaded’

Este es uno de los videos mas surrealistas de la banda. Los vemos siendo arrastrados en un sofá por un basurero y de repente aparecen bailarinas hawaianas, gusanos, viejas cascarrabias y un caballo que juega en la arena. Al final todo se pone más loco con movimientos bruscos de cámara juntados a calidoscopios. Pura locura.



‘Walking Contradiction’

Este es una muestra del humor simple, pero efectivo de la banda. Este video, cuya estética es re noventera (¡que tal esas perchas!), es como cuando Olivia, la novia de Popeye, camina sonámbula y esquiva una serie de tragedias. Pero en el estilo de Green Day, aparecen tres porretas muy colinos que van por ahí sin darse cuenta que el mundo a su alrededor está colapsando.

‘Good Riddance (Time of Your Life)’

Este es uno de los temas clásicos de la banda y su video es tan melancólico como su melodía. De nuevo utiliza la fórmula de historias que se entrelazan, pero esta vez los personajes miran al vacio con tristeza, tal vez recordando, tal vez añorando. Tal vez pensando en el mejor momento de su vida, ese que ya pasó o que nunca llegó.

‘Minority’

Con la llegada del 2000 el grupo se puso más ruidoso. Aquí los vemos más grandes y maduros, pero igual de irreverentes. Este desfile punkero lleno de fenómenos fue una forma genial de recibir el nuevo milenio. Además, esos globos computarizados quedaron del putas.

‘Warning’

Sin duda el bajo de esta canción es el ritmo más pegajoso que ha creado Green Day. Además, tiene uno de los videos más curiosos de la banda. La historia es la de un tipo que vive en el peligro extremo, más bien que parece inmortal, o que ya está muerto. ¿Quién sabe?

‘Waiting’

Este es el video que personifica el imaginario de las fiestas de primíparos gringos. Un montón de veinteañeros haciendo pedazos una casa y bailando con alguna banda de neo-punk.

‘American Idiot’

Este álbum y este video fueron el inicio de una nueva etapa de la banda. Cambió la pinta y el sonido, tomaron un tono político anti George Bush y fue el trabajo que los puso en la mente de una nueva generación. Es probable que la mayoría de los milenials, y lo que sea que viene después, conocieron a Green Day gracias a esta canción. Además, la producción del sonido y los videos tomó un tinte más complejo y elaborado. Ya no solo eran canciones de tres acordes. Eso llevó a la banda a un nuevo nivel de éxito.

‘Holiday’

Sin duda esta es la mejor canción de esa segunda etapa caracterizada por el rimel y las camisas. Este caótico video es muy punkero porque es puro desorden crítico. La guerra, las mentiras, el vicio y la falsedad de la religión aparecen simbólicamente en esta pieza. Y lo mejor es que todo viene acompañado de un carro que va a toda velocidad directo al vació. Severo retrato de la sociedad.

‘Jesus of Suburbia’

American Idiot es una ópera protagonizada por un personaje llamado Jesus of Suburbia, quien es presentado como un joven rebelde que está atrapado en un hogar disfuncional y solo quiere escapar. Todo un drama adolescente.

‘Warking Class Hero’

Este es el video más dramático de la banda. En él, sobrevivientes de la guerra que consumió y dividió Sudán, dan testimonios de los horrores que vivieron

’21 Guns’

Aquí vemos a la banda en formato de cuarteto y en su onda más darks, contando una historia de amor en medio de un tiroteo. Para Green Day, el amor es esquivar balas, o por lo menos así parece la cosa.

‘Stray Heart’

Este es uno de los últimos videos que sacó la banda. Salió en 2012 y está muy alejado de los críticos y peculiares trabajos previos del grupo. Es una historia rosa de un tipo que busca su corazón para poder reconquistar a una chica, pero en el camino se da cuenta de por qué lo dejaron. Bastante empalagosa la cosa.