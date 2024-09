‘Los griegos no aceptan grilletes’: el país se prepara para el referéndum definitivo

¿Qué votarán los griegos el domingo? Todo el mundo se pregunta lo mismo. Los acontecimientos se han desencadenado de forma mareante a lo largo de esta última semana. Se ha visto cómo cerraban los bancos, cómo se incumplía el pago adeudado al Fondo Monetario Internacional (FMI) y hasta cómo cambiaban las condiciones del rescate hasta el último minuto. Y aún así, y pese a que los grandes titulares escritos hasta ahora invocaban a las decisiones y los comunicados proclamados por los pesos pesados de las finanzas y la política europea, este domingo la decisión de aceptar o no los términos del rescate — cuyos resultados decidirán el futuro de Grecia en la eurozona— está en manos del pueblo

Thymios Angouras tiene 31 años, no tiene trabajo y vive en Atenas. Ha estudiado sendos posgrados, pero lleva desempleado desde abril de 2014.

«Llevamos los últimos cinco años viviendo bajo una austeridad interminable», explicó a VICE News.

«A lo largo de estos cinco años hemos experimentado las consecuencias del ‘sí’. Votar ‘no’ es lo único en lo que tengo esperanzas de cara el futuro: no tengo nada que perder. No tengo trabajo ni ninguna perspectiva de futuro. Sé que si voto ‘no’ lo puedo perder todo, pero también sé que será la oportunidad para empezar de nuevo».

La pregunta del referéndum deja mucha que desear; o mejor dicho, que entender. Les pregunta a los griegos si prefieren aceptar el ahora caducado rescate europeo, que propone medidas de austeridad que incluyen reformas fiscales y recortes en las pensiones. El enunciado de la pregunta es críptico y hace referencia al título de los dos apéndices que siguen: «Reformas para completar los programas actuales y más allá» y «Análisis preliminar de la sostenibilidad del riesgo».

Las cifras sugieren que alrededor de 1.2 millones de griegos no tienen trabajo. Y las cifras empeoran entre los más jóvenes. El 50 por ciento de la población de entre 15 y 24 años no tiene trabajo. Y sin embargo, para algunos, como Angouras, el inminente plebiscito constituye un cambio potencial para la deprimida economía del país; otros entienden que votar solo llevará a que la depresión empeore.

La estudiante de 22 años Filiagkou Kyriaki Maria declaró a VICE News que la posibilidad de que salga el «no» — lo que conduciría a la salida de Europa y al regreso al dracma — sería desastrosa.

«¿Quién querría comerciar con una moneda tan débil? Yo estoy en contra del referéndum, declaró la joven a VICE News.

«Creo que la cosa no debería seguir hacia delante. Veo el pánico y la inseguridad en mucha gente. La gente normal no tiene un conocimiento técnico de la economía. Yo creo que actualmente hay mucha gente que es incapaz de entender el desastre que supondría volver al dracma».

El resultado del plebiscito del domingo sigue siendo —por ahora — incierto. Según una encuesta publicada el miércoles por el periódico Efimerida ton Syntakton el «no» está a la cabeza, con un 54 por ciento de la expectativa de voto. El sí al rescate estaba en torno al 33 por ciento. La encuesta, sin embargo, anunciaba que el margen se está estrechando, después de que el domingo se produjera el primer corralito: los bancos cerraron y los cajeros automáticos no permitían dispensar más de 60 euros al día — una medida que no será levantada hasta el día después del referéndum, el 5 de julio.

Los miembros del partido gobernante, Syriza, han hecho un llamamiento público a los suyos para que voten «no». Su líder, el primer ministro Alexis Tsipras, proclamó el miércoles por televisión la necesidad de votar «no». Tsipras explicó que el voto era simplemente para resolver la crisis de la deuda griega, no para decidir si salir o no de la eurozona.

En declaraciones a la emisora de radio ABC Radio, el ministro de economía griego, Yanis Varoufakis, replicó a las especulaciones que apuntan que Grecia podría ser expulsada de la eurozona. El ministro dijo que el gobierno no podría producir dracmas. «Destruimos todas las rotativas así que no podríamos producirlos», dijo Varoufakis.

A pesar de ello, algunos países europeos — como Gran Bretaña, Francia y Alemania — han insistido que votar «no» en el plebiscito del domingo significará la salida de la eurozona.

Pese a todos las amenazas parece estar cayendo sobre los oídos sordos de la población griega.

George Georgeopoulos, profesor de económicas de la universidad de Nueva York, que se encuentra actualmente en la ciudad griega de Patras, declaró a VICE News que los votantes con los que ha ido hablando por distintos lugares de Grecia parecían inasequibles a las amenazas.

«La gente con la que he hablado que votará ‘no’, no está diciendo no a la UE o a la eurozona. Está diciendo «no» a las actuales propuestas. Me han dicho cosas como ‘Sabemos que no nos van a echar. No están tomando el pelo con ese cuento», aseguró a VICE News.

Existe el riesgo de que Grecia salga, pero es como si pensaran que la eurozona no consentirá que ello suceda. Sinceramente, creo que están en lo cierto — no creo que si gana el «no» los países de la eurozona nos peguen la patada para que salgamos».

Georgopoulos sostiene que, pese a todo, si gana el «no», no habrá lugar para la complacencia.

«La situación económica ha empeorado más durante los últimos cinco días bajo el gobierno de Syriza que nunca antes. La gente está cabreada. Me están diciendo: ‘Elegimos a este partido para que las cosas mejoraran. Pero, en realidad, han empeorado»

«Las cosas solo pueden empeorar si se vota ‘no», aseguró a VICE News.

Y pese a todo, para la pensionista Efi S, de 67 años, los acontecimientos de los últimos cinco días están eclipsados por los que llevan sucediendo durante los últimos cinco años.

«Estoy a favor del ‘no’ pues a lo largo de los últimos cinco años y con otros gobiernos nos prometieron un crecimiento que nunca se produjo. Lo único que he notado en los últimos cinco años es un dramático recorte de mi pensión y un aumento de los impuestos».

«Han subestimado mi dignidad», declaró a VICE News. «Soy una científica, soy una persona con estudios y educación que ha trabajado toda su vida. Y quiero decir que a lo largo de los últimos días me han venido a la cabeza las palabras de un poeta: ‘Los griegos no aceptan grilletes».