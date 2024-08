Los grills son una tradición histórica del Altiplano guatemalteco

Como se dice comúnmente, el oro fue una de las principales razones por las que los españoles invadieron y conquistaron América. Después de que Cristóbal Colón se encontrara con el continente en 1492, y Hernán Cortés comenzara a llevar enormes cantidades de metales preciosos a Europa, surgió una fiebre del oro que cambió el curso de la historia.

La historia en Guatemala fue muy distinta, ya que no es posible encontrar oro en grandes cantidades en Guatemala o América Central. En la época precolombina, estos territorios eran grandes productores de algodón, plumas de ave, tintes y jade, y algunos de estos productos eran tan o más valiosos que el oro para el imperio azteca. El imperio maya colapsó más de 500 años antes de que los españoles llegaran a América, y después de la era maya preclásica la realeza embellecía sus dientes con materiales como el cuarzo, la hematita y el jade.

Videos by VICE

No fue sino hasta hace algunas décadas, cuando la economía comenzó a cambiar en el Altiplano de Guatemala, que la gente empezó a usar oro en la boca como un método más duradero para arreglar sus dientes. Fue en la década de 1990, en el tiempo en que terminó la guerra civil de Guatemala, cuando las nuevas generaciones comenzaron a usar grills de oro como símbolo de poder y dinero. Según los técnicos dentales con los que he hablado, hoy en día, la mayor parte del metal que se utiliza en los tratamientos dentales no es oro, sino un montón de aleaciones metálicas traídas de China. Muchos de estos profesionales afirman que, como resultado de ello, las cifras de cáncer de esófago, estómago e intestino están aumentando a un ritmo alarmante en el Altiplano.

En mi opinión, el internet y la globalización son los principales motivos por los que la Generación Z del Altiplano guatemalteco está obsesionada con los grills y las piezas de oro; el hip hop y el reggaetón son un gran fenómeno en las montañas, y hoy en día los niños solo quieren lucir como sus ídolos.

Durante los últimos cuatro años, he estado investigando y fotografiando el Altiplano de Guatemala, explorando el tema de la invasión y conquista de América. A través de ese proceso, me interesé mucho en el fenómeno de los grills, ya que me atraen las historias circulares o la repetición de la historia. La gente de las montañas se toma muy en serio su herencia maya, pero a juzgar por las conversaciones que tuve con ellos, los adornos que están usando en la boca no son para honrar a sus antepasados; son una forma de demostrar su poder adquisitivo y una estética contemporánea muy específica. En esta área, mi nuevo proyecto está totalmente enfocado en la Generación Z; en cómo la globalización, las redes sociales y la tecnología están cambiando la forma en que los jóvenes visten, piensan, hablan y entienden su ecosistema y territorio. La nueva generación incluso está abandonando la idea de inmigrar a Estados Unidos como un medio para cambiar su vida y economía; la riqueza empieza a crecer y está surgiendo una nueva clase media. Mi interés en los grills proviene de mi amor por el hip hop y la moda. Alguna vez estuve muy lejos de entender este fenómeno, así como su moda y estilo, pero ahora me siento muy identificado con el proceso por el que atraviesan estos chicos.