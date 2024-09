Grimes acaba de revelar la primera canción de su álbum ‘Art Angels’

*Esta nota se publicó originalmente en Noisey.

Ha pasado bastante tiempo desde que escuchamos un nuevo tema de Grimes. Hace poco más de un año lanzó «Go», que iba a ser parte del que sería su nuevo disco. Después el álbum fue desechado y desde entonces no volvimos a oír mucho de ella. Hoy, 26 de octubre, lanzó el nuevo video para su canción «Flesh Without Blood/Life In The Vivid Dream». Es sangriento como un putas y acompaña una pista violenta, de guitarras pesadas por parte de la chica canadiense.

Sigan más de esta artista canadiense por acá.