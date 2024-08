Grimes hizo un tema con yyxy, la nueva sensación del k-pop

El nuevo grupo de k-pop yyxy, está integrado por cuatro chicas que a la vez forman parte de Loona, otro grupo de k-pop de 12 integrantes. Esta mañana yyxy lanzó un nuevo sencillo llamado «love4eva». Es una colaboración con Grimes, la niña prodigio del pop y el centro actual del sistema solar de Internet. Lo extraño aquí es que Grimes no es parte del video oficial de la canción, y su voz no es inmediatamente reconocible dentro de la misma. De hecho, me duele la cabeza después de escucharla, necesito un descanso.

La canción es una rebanada de pop azucarado y tiene letras que saltan entre el coreano y el inglés. Los sintetizadores distorsionados tipo EDM, con su onda glitch remiten a Grimes -supongo. El video muestra bailando a las cuatro integrantes de yyxy. ¿Alguien me regala un ibuprofeno?

Mira el video arriba y escucha el nuevo pop pegajoso que producen estas coreanas. Yo voy a tomar agua.

