Grimes y Bring Me The Horizon crearon un himno de captions para tu Insta

Grimes está preparando su quinto disco, y en el proceso de realizarlo está haciendo colaboraciones tan bizarras como su relación con Elon Musk y el consecuente pleito con Azealia Banks por ello. Primero se unió al supergrupo de K-pop Loona para crear “Love4eva”, después se puso loquita en “The Medicine Does Not Control Me” junto a Jimmy Urine de Mindless Self Indulgence, y el año pasado colaboró con la princesa del r&B Janelle Monáe en “PYNK” –con quien ya había trabajado en “Venus Fly” incluida en “Art Angels”.

Y como nunca nada es demasiado absurdo dentro de la cabeza de Grimes, ahora aceptó colaborar con una de las caras más relevantes –tal vez ya no tanto– del metalcore británico, Bring Me The Horizon. “Nihilist Blues” tiene un claro tufo de electropop que busca esconderse en un intento de abstracción glitcheada que parece no funcionar mucho. Oliver Sykes abre la canción, y Grimes se une en el segundo verso y en el coro para recitar un par de frases bien profundas que son fruta fresca para los captions de tu amiga la alternativa.

Como sea, la fusión de personalidades de diversos géneros siempre es valiosa, más cuando se trata de una banda tan enmarcada dentro de un concepto como Bring Me The Horizon. “Nihilist Blues” forma parte del nuevo disco los británicos lanzaron apenas hace unas horas bajo el nombre de amo, que, como anticiparon previamente, es una exploración al pop mediante otros sonidos, especialmente la electrónica.

