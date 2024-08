Guía ABC para entrarle a Flying Lotus

A estas alturas del partido, Flying Lotus es un nombre que, si has estado prestando atención, como mínimo debes haberlo escuchado mencionar. Si no ha sido a través de la impresionante discografía que ha amasado en más de una década, o de sus colaboraciones con artistas como Kendrick Lamar, Chance the Rapper o Erykah Badu, es probable que lo hayas topado por ser uno de los productores favoritos de Thom Yorke, quien, junto al resto de Radiohead, decidió anexarlo a la gira latinoamericana de la banda este 2018, la cual ya ha pasado por Chile, Argentina, Perú y Brasil, y aterrizará en el Soundhearts Festival el próximo 25 de abril en el Parque Simón Bolívar.

Si consideras que este es el momento ideal para entrarle a la música de Steven Ellison pero no tienes idea de por dónde comenzar, estás en el lugar correcto. A continuación recorreremos algunos de los momentos clave de la carrera del oriundo de Los Ángeles, quien, con su inventiva ha borrado las fronteras entre el hip-hop y la electrónica para dar lugar a un sonido espectacular que con mucho orgullo puede llamar propio.

El nacimiento de 1983 en 2006

Habiéndose desarrollado en su juventud con medidas equitativas de juegos de video, discos de J Dilla, estudios de saxofón y cine, caricaturas, y una conexión sanguínea con la historia del jazz y el soul –su tía-abuela fue Alice Coltrane, y su abuela, la cantautora de Motown Marilyn Mcleod– FlyLo liberó su disco debut, 1983, bajo el sello Plug Research, el cual sentó las bases de su estilo particular de producción que se vale de beats descuadrados, sampleos creativos y ambientes abarrotados pero expansivos que nunca pierden de vista el poder del groove.

Los Angeles y Low End Theory

Después de debutar en la legendaria disquera electrónica Warp con el EP Reset, Flying Lotus presentó su carta de amor a su ciudad natal con el disco Los Angeles. Tanto las reminiscencias de su primer disco como las comparaciones inevitables con Madlib y, nuevamente, J Dilla, persistieron en este nuevo trabajo, pero se trata de una colección de temas que se hilan a través del uso magistral de las texturas y de los ambientes, además del refuerzo del enfoque experimental de su estilo de producción.

Este tributo a la ciudad californiana cobró un sentido mayor al convertirse el mismo Flying Lotus en uno de los protagonistas principales de la naciente escena de beat music que apenas florecía en la segunda mitad de la década pasada, junto a productores afines como The Gaslamp Killer, Daedelus, Daddy Kev, entre otros, muchos de los cuales se agruparon bajo el sello del propio Ellison, Brainfeeder. La meca de la escena entera fue Low End Theory, la influyente noche semanal donde podías encontrar a cualquiera de estos cerebros pasando música.

La internacionalización con Cosmogramma

Los elementos orgánicos y el empleo de instrumentación en vivo fueron la gran novedad en Cosmogramma, su tercer larga duración y segundo en Warp. El maximalismo, sus tintes afrofuturistas, la incorporación más evidente de elementos del jazz, y el uso de vocalistas en vivo como Thom Yorke y Laura Darlington, aunado a su ya peculiar y excéntrica manera de estructurar beats, fue la mezcla que disparó a Flying Lotus al reconocimiento internacional, cementando su lugar como una de las voces más propositivas dentro de la electrónica global. Inspirado en los sueños lúcidos y las experiencias extracorporales, además de en la muerte de su propia madre, Ellison se aventuró a crear un disco trascendental y lo logró.

La otra cara de la moneda. Until the Quiet Comes

El título de su cuarto álbum, Until the Quiet Comes, predice el contenido de la música que produjo para esta ocasión. Aunque la versión de FlyLo de música tranquila y contemplativa puede ser un poco más dinámica y saturada de lo que alguien podría esperar, el disco sí representa una labor más delicada dentro del universo musical que ha creado hasta la fecha. Regresando a la inspiración de los viajes astrales y los sueños explorada en Cosmogramma, Ellison representa más claramente su gusto por el IDM y el R&B, e incluso el funk, y logra que la escucha de los 18 temas que componen el disco sea una experiencia gratificante.

La muerte según Flying Lotus

Aunque en sus dos álbumes anteriores Flying Lotus exploró temáticas profundas, ninguna es tan palpable, cercana y misteriosa como el de su quinto disco: la muerte. You’re Dead! resalta por dar un paso atrás con las texturas sintéticas para permitir que su música respire con instrumentos típicos de jazz, e incluye colaboraciones con Snoop Dogg, Kendrick Lamar y la ex Dirty Projectors Angel Deradoorian, además del ya característico bajo de Thundercat. Es una exploración de lo que podría significar la muerte, pero no desde un punto de vista trágico, sino desde la curiosidad y el lidiar con ella de la mejor manera posible.

¿Quién es Captain Murphy?

Después de pasar tanto tiempo inmerso en el ecosistema del hip-hop, se siente como si fuera cuestión de tiempo para que FlyLo se atreviera a ponerse detrás del micrófono, como lo hizo Madlib con el alias Quasimoto –y eventualmente así ocurrió. Bajo el nombre Captain Murphy, Ellison se ha puesto a prueba como rapero, pero con un humor y ligereza que rara vez se encuentra en sus trabajos como productor. Su único mixtape hasta la fecha es Duality; su producción tiende más al sonido clásico del sello Stones Throw basado en samples, y sus letras conectan perfectamente con los stoners fans de Adult Swim y de los chistes sexuales.

Hay colaboradores… y está Thundercat

De su larga lista de colaboraciones y trabajos de producción, que incluye a artistas de la talla de Earl Sweatshirt, Mac Miller, Gonjasufi, y los mencionados Lamar, Badu y Yorke, ninguna ha sido tan fructífera como su relación cercana con Thundercat. FlyLo tiene créditos como productor en los tres álbumes que el bajista de jazz y cantautor ha editado hasta la fecha – The Golden Age of Apocalypse, Apocalypse y Drunk– y, honestamente, ya se nos hace difícil desconectar a uno del otro. Sus improvisaciones de bajo y voz suave siempre funcionan en nuestra mente acompañados de los beats característicos del angelino.

FlyLo y su amor grotesco: el cine

Conocemos la pasión de Ellison por contar historias gracias a sus producciones cinemáticas y evocadoras, pero todo parte de su amor por el cine. Después de su paso por la universidad para estudiar cine, Flying Lotus ha reflejado estas inclinaciones visuales a través de sus videos musicales y de sus elaborados shows multimedia, y más recientemente ha tomado la batuta por medio de su controvertido debut KUSO, una película de horror absurdista y gore firmada simplemente con su nombre, Steve, que corrió al público de su premier en el Festival de Sundance por sus imágenes fuertes. Su más reciente trabajo es el corto Skinflick, sobre un paciente de un raro desorden tumoral. Ambos trabajos también contienen música original creada por él mismo, casando finalmente ambas facetas de su creatividad.

