Brasieres deportivos para busto grande: una guía

Entonces, yo he tenido senos grandes, copa D-DDD, toda mi vida. Hay senos más grandes, claro, pero los míos son suficientemente grandes como para legitimamente tener que tomar ciertas medidas durante cualquier actividad de alto impacto, incluidos los deportes escolares; correr, que fue la manera principal en que me ejercité durante varios años; y el softball recreativo, que practico como parte de cualquier equipo en el que mis diversos amigos deciden involucrarse intermitentemente. Yo no puedo simplemente ir y hacer deporte; primero tengo que equiparme con una armadura específica. Mis mejores amigas recuerdan aquella época oscura cuando eso significaba usar dos brasieres deportivos al mismo tiempo.

Mi busto no solo es una amenaza activa durante las actividades deportivas intensas, sino que además ha demostrado ser muy resiliente en cuanto a su tamaño, independientemente de mi peso corporal. Eso significa que tengo muchos años consecutivos de experiencia con este problema, el cual, además, sigo teniendo, independientemente de lo que haga. (¡Genial!).

Si bien no he experimentado todos los posibles problemas que pueden surgir al tener senos grandes (los míos aún tienen un tamaño manejable y las líneas de lencería comerciales, por lo general, tienen mi tamaño de copa y banda), puedo compartir algunas lecciones que he aprendido con mis compañeras aspirantes a atletas, e incluso un par de consejos para quienes tiene un busto más grande o tienen dificultades para encontrar su talla de brasier.

Los sostenes deportivos son un problema que a nadie parece importarle lo suficiente. Me encanta este artículo de Rose Eveleth sobre el panorama del brasier deportivo, donde destaca un hecho importante: muchas mujeres evitan el ejercicio porque es un maldito infierno para sus tetas. ¡¡¡Eso es extremadamente desastroso!!! Aquí estamos, tratando de ejercitarnos para mantener una buena salud, y al recurrir al campo del equipo deportivo adecuado y necesario, encontramos que es estéril. La injusticia absoluta que esto significa es indignante, pero también nos indica que es un tema que vale la pena tomar con seriedad.

Fui corredora mucho tiempo y, ahora, llevo varios años levantando pesas, y hay una cosa que quiero señalar, pues siento que tal vez no se ha señalado lo suficiente: las exigencias que debe cumplir el sostén que usamos para levantar pesas son MUCHO MENORES que las del sostén que usamos para correr. Cuando te conviertes en corredora y tienes pechos grandes, la labor de mantenerlos en su lugar termina por eclipsar la actividad deportiva misma. Jamás encontré el sostén perfecto para correr; el cual sería uno que contuviera el movimiento al máximo, fuera cómodo durante cualquier período de tiempo y se viera bien. Creo que ese sostén aún no existe, y tal vez no es posible que exista, por razones que explicaré más adelante. Sin embargo, gracias a las recientes innovaciones, podemos conseguir algo muy parecido, lo cual también explicaré después.

Por otro lado, ahora que me dedico al levantamiento de pesas y los bustos firmes y contenidos ya no están de moda, puedo usar todo tipo de prendas de “bajo impacto” y nada me lastima o se sale de control, porque cuando levantas pesas, simplemente no te mueves mucho. Haces varios tipos de movimientos hacia arriba y hacia abajo, en patrones muy controlados.

Si tú, como yo, tienes pechos grandes y eso siempre te ha producido frustración al practicar deportes de alto impacto, ya se trate de correr, hacer burpees o tomar aquellas clases en las que saltan en pequeños trampolines, debes avanzar hacia el mundo del deporte de bajo impacto (no, no me refiero al yoga), no solo por el tamaño de tu pecho, sino también por muchas otras razones. La tortura de tus tetas NO es algo que debas dar por hecho cuando te ejercitas en general, y si estoy aquí para señalar algún hecho, no es ese. El mundo de los brasieres realmente florece en el ámbito de los deportes de bajo impacto, donde hay desde sostenes que cubren el pecho por completo hasta los que lo dejan bastante expuesto y los que, tal vez, lo dejan demasiado expuesto. Si realmente te gustan los brasieres lindos, honestamente, debes considerar practicar un deporte de bajo impacto como levantar pesas.

Por último, en una nota profundamente personal, diré esto: casi todos los consejos sobre brasieres deportivos que he visto en línea, particularmente los que se refieren a los brasieres que se usan al practicar deportes de alto impacto, donde el soporte debería ser la prioridad número uno, parecen a) dar una importancia excesiva a la belleza o el atractivo de los sostenes, y b) que quien da esos consejos realmente nunca ha usado un sostén de soporte, con el que sus senos no se mueven en absoluto.

Para el punto a), tengo que decir que, y ahondaré en esto más abajo, un buen sostén de alto impacto envolverá las tetas por completo, y lamentablemente esto no dará cabida a que haya escote. Si puedes ver tu escote, no es un buen sostén de alto impacto. Las personas que dicen lo contrario, probablemente, no tienen pechos grandes, o están sacrificando un buen soporte a cambio de escote, lo cual nos lleva al punto b). Este es un problema de muestreo de datos comprensible: si siempre has usado brasieres terriblemente malos y luego, un día, pruebas uno que aunque sea te da un poco de soporte, puedes sentirte inclinada a gritar a los cuatro vientos que es un magnífico brasier. Pero, siendo objetivos, podría no ser tan magnífico. Solo hay que ver esta base de datos sobre sostenes deportivos 36DDD supuestamente buenos, la cual increíblemente incluye una gran cantidad de modelos con el poco conveniente (más abajo explico las razones) corte cruzado en la espalda, al igual que una colección de modelos que, obviamente, son demasiado suaves.

Probablemente, la forma más fácil y rápida que tendría de ayudar en este momento sería poner los vínculos que te lleven a algunos sostenes buenos y dejar que tu los descubras por ti misma, pero los vínculos y los modelos de lencería aparecen y desaparecen rápidamente. Por lo tanto, prefiero compartir algunos hechos que he aprendido sobre cómo identificar un buen diseño de brasier deportivo, con la esperanza de que así todos podamos comprar buenos sostenes deportivos y nunca más gastemos dinero en un brasier que no nos sirva.

Brasieres de bajo impacto

Cuando compro un sostén de bajo impacto, siempre busco que tenga una banda gruesa, porque se supone que alrededor del 90 por ciento del soporte del sujetador proviene de allí (no de los tirantes). Incluso he descubierto que los bralettes con pequeños tirantes de espagueti son suficientemente cómodos y proveen gran soporte cuando la compañía fabricante le pone un poco de atención a la banda. No compres sostenes con bandas delgadas y endebles; necesitamos integridad estructural para que funcione toda la operación.

Tengo que decir que los brasieres de espalda cruzada no son aconsejables. Entiendo el impulso; he caído en ese engaño muchas veces, y todo lo que hacen es cargarle el 100 por ciento del peso de tus tetas a tus trapecios (los músculos de la parte superior de los hombros) y la parte trasera de tu cuello. Las veces que compré ese tipo de sostenes, a pesar de que la primera vez que los usé todo parecía estar bien, después de la primera lavada, se convierten en una tortura y me causaron dolores de cabeza por tensión. En mi experiencia, incluso el que tengan una banda gruesa no puede salvarlos. Me encanta cómo se ven en personas de pechos más pequeños, pero he tenido que aceptar que simplemente no funcionan para mi tipo de busto.

Por lo anterior, tu brasier puede tener tirantes endebles siempre y cuando su estructura no sea de espalda cruzada y tenga un soporte de banda fuerte. Tengo un sostén que me gusta mucho, cuyos tirantes delgados pasan por encima de los hombros y se unen en la parte superior de la banda, en forma de Y. Es un gran sostén, expone los músculos de la espalda para causar así un máximo de intimidación, se ve lindo y tiene un ligero escote, además no presiona mi columna cervical.

También tengo algunos bralettes que me encantan, los cuales caen en las categorías de los que dejan bastante expuesto el busto y los que lo dejan demasiado expuesto, respectivamente: este de Out from Under y este de Free People. Son infinitamente cómodos y funcionan tanto para hacer deporte como para estar en casa, mis dos actividades preferidas.

Creo que a veces existe la tentación de comprar sostenes de bajo impacto demasiado pequeños o demasiado grandes, en el primer caso con la esperanza de que funcionen mejor, en el segundo con la esperanza de que sean realmente cómodos. Los sostenes muy pequeños, que no son ajustables y están hechos en una sola pieza, sin broches, son muy difíciles de poner y quitar; obviamente, los sostenes demasiado grandes no ofrecen mucho apoyo ni soporte. Si usas el tamaño que se supone que es el adecuado para ti y aun así el brasier es pésimo, simplemente acepta que es de mala calidad; no creas que el problema eres tú ni busques darle otra oportunidad.

Brasieres de alto impacto

Si bien no puedo respaldar el que tu rutina de ejercicios se base 100 por ciento en cardio, con relación a los braiseres de alto impacto sí puedo ayudarte. En este caso se aplican las mismas reglas ya mencionadas (banda gruesa, sin espalda cruzada, que sean de tu talla), más algunas otras que son muy importantes. Cuando, por ejemplo, corres –actividad incluida en gran cantidad de rutinas de alto impacto—, la investigación muestra que las tetas en realidad no se mueven hacia arriba y hacia abajo, sino en una especie de patrón en forma de ocho. Esto significa que deben estar contenidas desde todos los flancos, incluido el superior. Nuevamente, esto impide que pueda haber cualquier tipo de escote. Creo que incluso si no buscas activamente un sujetador atractivo, estamos condicionados socialmente para rechazar las prendas súper funcionales e inclinarnos por aquellas en las que, a falta de una mejor frase, las modelos lucen más sexys.

Sin embargo, al buscar sostenes de alto impacto para pechos grandes, es muy importante tratar de superar este impulso y olvidarse de las prendas sensuales. No porque no seas sexy o porque nadie quiera ver tu busto; estoy segura de que quieren verlo. Simplemente, creo que es más importante darle prioridad a tu comodidad y a tu desempeño en tu actividad física, sin que sientas que además debes lucir lo más convencionalmente atractiva posible.

Tenemos que dejar de sacrificarnos tanto e inventar excusas por los sostenes lindos que son inservibles, y hacer que las compañías que los producen asuman su responsabilidad, al igual que las personas que nos hacen sentir que debemos lucir convencionalmente lindas cuando hacemos ejercicio. Déjenme lucir como una bestia infernal cuando levanto pesas, porque SOY una bestia infernal, y simplemente no puedo ocuparme de si tienen algún “problema” con ello.

Hay dos tipos de sostenes de alto impacto que recomiendo efusivamente: sostenes con dos tirantes rectos y separados, como los convencionales, y sostenes que son efectivamente una especie de media camiseta.

Por “sostenes que son efectivamente una especie de media camiseta”, básicamente me refiero a sostenes de espalda cruzada pero en esteroides, tantos que ese elemento de diseño ya no resulta un problema. Esto describe a mi sostén favorito de todos los tiempos para correr, cuyo equivalente nunca he encontrado: el “brasier deportivo de alto impacto sin tirantes” de Enell (al que me siento cómoda recomendando específicamente, porque ha existido en el mismo modelo durante al menos diez años, y lo he usando durante casi todo ese tiempo).

Este brasier se parece mucho más a una armadura que a una prenda de ropa interior, y creo que por eso intimida a las personas (también, por alguna razón, es muy brillante. ¿Por qué es brillante?). Deja que se intimiden, porque tú disfrutarás de una estabilidad completa en tus senos, en un grado que te garantizo que nunca antes has sentido. El soporte realmente proviene de todos los flancos, y la banda inferior es extra gruesa, por lo que no nada se mueve. Normalicemos este brasier para correr. La primera vez que compré este sostén, solo pude costear uno, y lo lavaba en la ducha al bañarme, después de correr, para poder usarlo al día siguiente. Así de indispensable se volvió para mí.

Hay dos desventajas en este sostén: puede que esté demasiado apretado, pero me acostumbré después de un corto período de ajuste. Además, no cuenta con bandas pequeñas/tamaños de copa grandes en sus tallas estándar, PERO: puedes solicitar un tamaño personalizado. Probablemente, este no es el único brasier que habrá que funcione así de bien, pero será de ayuda buscar los mismos elementos estructurales que tiene cuando busques un sostén de alto impacto en otras marcas.

Es probable que los brasieres con dos tirantes separados sean ajustables tanto en la banda como en los tirantes, lo que es ideal para propósitos de durabilidad; a medida que se aflojan por el lavado y el uso, puedes apretarlos de nuevo.

En esta categoría de brasieres, recientemente compré el Elomi Energize, la elección del sitio de reseñas de productos Wirecutter para un sujetador de alto impacto para copas DD+, el cual tiene tirantes ajustables individuales. Aunque en gran parte evita que los senos se muevan individualmente, no evita que se muevan hacia arriba y hacia abajo como un solo bloque debido a la falta de una banda gruesa, por lo que la parte del sujetador que descansa sobre mis costillas me irrita la piel por rozamiento, lo que no pasa con el sostén Enell. Aún así, es mejor que la mayoría de brasieres que he probado, y también viene en un rango de tamaños mucho más amplio que la mayoría.

El brasier Elomi no es muy diferente de este sostén Champion, que es totalmente ajustable y encapsula la parte superior e inferior, y es bastante similar al muy recomendado brasier deportivo Panache que es más costoso. Tengo tres de estos y los uso en el gimnasio, pero no iría a correr con ellos, o si tuviera que hacerlo, usaría otro sostén encima.

Esto debería ser un problema ya resuelto y, lamentablemente, no lo es. Dado que, al parecer, nuestra opinión no cuenta, creo que lo menos que podemos hacer es dejar de culparnos por los brasieres deportivos de mala calidad y (en mi caso específico) dejar de comprar una y otra vez sostenes de espalda cruzada, con la esperanza de desafiar la física y deseando que ocurra un milagro que simplemente no va a suceder. Seguramente has tenido la experiencia de comprar una prenda de mala calidad que; además, no te gustaba tanto, y por ello después te sentiste con la obligación de usarla durante años. ¡Basta de esto! Invierte en las herramientas que tú y tus tetas necesitan para que te ejercites.

